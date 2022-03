The Boys 3: tutte le novità di un trailer crudo e straordinario

Amazon Prime Video ha pubblicato, finalmente, il tanto atteso trailer di The Boys 3. Confermato per il 3 giugno, lo show continuerà dal terribile cliffangher che ci è stato lasciato in dote alla fine della seconda stagione, quando sembrava che tutti i problemi di Billy Butcher potessero essere risolti, ma invece ha dovuto fronteggiare una delle più cocenti perdite di sempre. Dall'altro lato, dopo The Boys Presents: Diabolical (leggete qui la nostra recensione di The Boys Presents: Diabolical) qualche indizio ci è stato lasciato, nell'attesa di poter finalmente gustare il tanto atteso duello tra Billy e Patriota. Ecco, quindi, cosa ci ha raccontato il trailer.



Innanzitutto, partiamo col dire che quest'ultimo è riuscito a mostrarci talmente tanto materiale in così pochi minuti che ha sicuramente dettato un nuovo benchmark di ritmo per una serie che, diciamolo, ha proprio insegnato nel recente periodo cos'è una narrazione ritmata e dinamica. Quello che sorprende è che il trailer di The Boys 3 non è un casino totale, anzi: si riesce a seguire un filo conduttore che semina alcuni elementi essenziali per capire cosa accadrà dal prossimo giugno per chissà quante settimane, mettendo da parte il binge watching e tornando a goderci l'episodica release di un serial. Ma andiamo per gradi e partiamo con quella che è la vera bomba del filmato.



Benvenuto nella squadra, Billy

Billy Butcher adesso è un Super. Il più crudele e assatanato dei Boys ha deciso di convertirsi al lato oscuro, iniettandosi il Composto V dritto in corpo, ma ottenendo un risultato che probabilmente non era quello che si aspettava di possedere. Con lo sguardo laser e gli occhi colorati allo stesso modo di Patriota (e di suo figlio), il personaggio si discosta da quello dei fumetti, nei quali Butcher arrivava ad avere solo la superforza.

Per adesso ci è stato mostrato questo, ma chi può dire che magari per Billy il futuro non sia tutto da scoprire? Possiamo immaginare che ci siano all'orizzonte tanti altri poteri da scoprire, magari anche quello che i comics gli avevano lasciato in dote, arrivando a padroneggiare l'intero roster di mosse a disposizione di Patriota. Vorremmo evitare possibili spoiler, ma i fumetti ci raccontano che questa trasformazione di Billy lo conduce lì dove nessuno avrebbe voluto, ma è palese che gli eventi che ha vissuto nell'arco delle prime due stagioni potranno portarlo soltanto a un risvolto possibile: quello della vendetta senza alcun tipo di retropensiero, non avendo più niente da perdere attorno a sé. Butcher diventa, così, quello che ha sempre odiato, tanto da poter arrivare a odiare anche se stesso e scatenare una guerra interna che lo porterà alla distruzione di tutto ciò che lo circonda. Il fatto di vedere Latte Materno prendersela maldestramente con una sedia potrebbe lasciarci pensare che anche gli altri membri dei Boys abbiano ceduto al Composto.



A-Train risolve la guerra con la Sprite

Passiamo a quelli che dovevano essere i Sette, ma che adesso soffrono la sindrome dell'abbandono. A-Train è stato riammesso grazie all'intercessione della Chiesa e sembra essere diventato un leader del popolo oramai, Patriota, invece, è sempre più sull'orlo della distruzione, mentre munge una mucca per poter avere più latte a disposizione.

Starlight viene mostrata solo in un momento di profonda depressione, il che potrebbe essere collegato a qualche evento spiacevole con Hughie, essendo oramai il ragazzo l'unico affetto prossimo rimastole. A proposito del giovane, lo vediamo con un braccio rotto dinanzi a Billy, col sentore che forse è la punizione per essersi rifiutato di assumere il Composto V. Supposizioni, per adesso. Per Queen Maeve e Black Noir non ci sono, invece, grandi segnali e indizi: la prima viene mostrata mentre brandisce la propria spada, mentre il secondo si fa solo vedere mentre respira a grande fatica. Lo avevamo lasciato alle prese con un attacco allergico, quindi desideroso di ottenere la propria vendetta: quel respiro potrebbe essere l'ansia che precede l'assalto a qualcuno che non può essere ucciso, o almeno che non è autorizzato a farlo. Difficile possa trattarsi di Patriota, che in Diabolical abbiamo scoperto esser stato una sorta di suo allievo: molto più probabile si parli di una tra Maeve e Starlight, oramai avversarie in casa dei Sette.



Sapevate di Jensen Ackles?

Ecco, invece, che arriva Jensen Ackles, il Dean di Supernatural, adesso pronto a vestire i panni di Soldier Boy. Amazon ci tiene così tanto a farci sapere della sua presenza che si sofferma più volte su di lui nel trailer, oltre ad averlo fatto vedere praticamente in ogni dove in questi mesi. Ironicamente ispirato a Captain America, leader del gruppo Payback, team del quale faceva parte anche Stormfront, Soldier Boy è un personaggio per lo più ingenuo e innocente, oltre a essere relativamente codardo. Un supereroe del passato, che viene recuperato come se fosse il Winter Soldier, risvegliato da una sorta di ibernazione. Dopo un lungo sonno, quindi, viene richiamato perché è il momento di affrontare Butcher e i suoi ragazzi con tutte le forze a disposizione. Sarà un'importante aggiunta per l'intero cast, per dare a Patriota un'ottima spalla sulla quale poter contare, direttamente dalla guerra.

Come detto, facendo parte dei Payback, Soldier Boy porta con sé l'intero gruppo e nel trailer abbiamo già visto uno dei componenti, che sembra quasi una Scarlet Witch della Marvel. Si tratta di Crimson Countess, che si presenta con una palla di energia creata con le sue mani e scagliata contro una mascotte di Patriota. Nei fumetti il risultato della sfida non è a favore dei reduci di guerra, tutt'altro. Vedremo se nello show accadrà qualcosa di simile o se l'intero gruppo avrà molto più spazio a disposizione per provare a dire la sua. Di sicuro non ci sarà Stormfront, che nel filmato non è stata mostrata e, soprattutto, potrebbe non tornare dopo la tragica condizione in cui è stata lasciata dal figlio di Patriota. Le strade sono tante, perché si potrebbe anche pensare di ricostruirla in maniera cibernetica, oppure potrebbe essere semplicemente sostituita da qualcun'altra.



Teste che esplodono e bambini infelici

Chiudiamo con Victoria Neuman, che abbiamo scoperto essere in grado di far esplodere la testa a chiunque voglia. Un superpotere terribile, dai risvolti praticamente onnipotenti. Ci viene mostrato che la sua capacità riguarda l'intero corpo e che può far esplodere chiunque: la sua presenza assicura quella dose di gore che potrebbe non piacere a tutti, ma della quale oramai The Boys ha voluto abituarci anche con il suo spin-off animato. Confermata anche la presenza di Kimiko, che vediamo ricoperta di sangue altrui in fronte, sicuramente di una vittima che ha appena visto la propria esistenza terminare brutalmente dinanzi all'unico membro femminile dei Boys, che di Composto V non ha bisogno.

E sì, ci sarà anche Ryan Butcher, il figlio di Becca. Non sappiamo che cosa accadrà, ma dovrà essere bravo a contenere la rabbia che il padre gli ha lasciato in dote e il dolore per aver ucciso sua madre in maniera brutale. Non possiamo tenere in gabbia un super in grado di fare qualsiasi cosa, tra cui anche volare, quindi il fatto che Billy l'abbia affidato a dei servizi segreti temiamo sia stato totalmente inutile. L'appuntamento è per il 3 giugno, su Amazon Prime Video; una cosa è certa: qualcuno ci lascerà la pelle.