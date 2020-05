The Defenders: da Daredevil ad Iron Fist, cosa è andato storto?

L'uscita al cinema del The Avengers di Joss Whedon ha inevitabilmente portato alla consacrazione definitiva del concetto di serialità anche all'interno del cinema, con un numero davvero elevato di film collegati da un unico comune denominatore, nella migliore tradizione dei più acclamati prodotti televisivi. La Marvel, ovviamente, ha così pensato di riproporre il successo di The Avengers anche in ambito televisivo, presentando numerosi eroi borderline (tra i quali figurano Daredevil e Jessica Jones), riuniti nella squadra dei Defenders.



Purtroppo però, l'intero progetto non è riuscito ad incontrare pienamente il favore del pubblico, complici anche le singole serie dedicate ai vari membri del supergruppo che, fatta eccezione per Daredevil, si sono attestate su un livello qualitativo non così esaltante.



Il diavolo custode

Nonostante l'adattamento cinematografico del 2003 diretto da Mark Steven Johnson abbia segnato una brusca battuta d'arresto per il personaggio Marvel, la recente serie disponibile su Netflix è riuscita a dare nuova linfa vitale al supereroe, interpretato per l'occasione da Charlie Cox. L'opera, impostata su un taglio maggiormente dark e maturo rispetto allo stile scanzonato e solare di molti film appartenenti al MCU - pur facendone di fatto parte - è riuscita a intercettare un bacino d'utenza molto ampio, tanto da diventare una delle serie supereroistiche di punta del catalogo Netflix. La seconda stagione di Daredevil, pur essendo di fatto un prodotto molto godibile, anche grazie all'introduzione di un personaggio iconico come The Punisher, non è riuscita a far coesistere nel migliore dei modi le due anime della serie, quella cioè smaccatamente improntata sul realismo e quella più vicina alle influenze fumettistiche. Il puntare infatti su un clima il più possibile realistico all'interno del contesto supereroistico è sempre rischioso, soprattutto nel momento in cui si esce dall'archetipo narrativo dell'origin story per focalizzarsi su vari eventi in cui il supereroe ha ormai raggiunto la piena maturazione caratteriale.



Lo stesso ritmo degli eventi non è stato gestito in maniera impeccabile, soprattutto per via di alcune sequenze di dialogo eccessivamente verbose e ad una dilatazione temporale alle volte davvero esagerata.

Molto buone invece le sequenze di lotta, in grado di valorizzare al meglio la straordinaria atleticità di Daredevil, grazie ad inquadrature chiare e pulite nel rappresentare l'azione sullo schermo. Nonostante qualche sbavatura a livello generale, le tre stagioni con protagonista il Diavolo di Hell's Kitchen rimangono ad oggi alcune tra le migliori opere a tema supereroistico di stampo seriale. Purtroppo però le altre opere - cioè quelle con protagonisti Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist - non sono riuscite a raggiungere lo stesso livello qualitativo per una serie di motivi, tra i quali possiamo annoverare un ritmo altalenante e una caratterizzazione dei personaggi non pienamente soddisfacente.



Jessica Jones e Iron Fist

Una grande occasione sprecata anche il serial con protagonista Jessica Jones, composto da alcuni episodi davvero coinvolgenti e ricchi di pathos, alternati però ad altri eccessivamente annacquati e talvolta inconcludenti. Luke Cage, supereroe di colore dal corpo a prova di proiettile, pur risultando un buon comprimario nella serie con protagonista la detective supereroina, non è riuscito a svettare nel ruolo del protagonista, soprattutto per via di una rappresentazione parecchio stereotipata della vita nel ghetto.

Chiude il cerchio Iron Fist, la serie in assoluto meno riuscita tra quelle prese in esame. Eccessivamente sottotono e in linea generale poco fluida dal punto di vista narrativo, con oltretutto coreografie di lotta non così esaltanti rispetto a quanto visto nelle altre opere legate al progetto The Defenders.



Chi difende i difensori?

Visto il tiepido riscontro delle varie serie con protagonisti questi supereroi di nicchia, era scontato pensare a The Defenders come ad un semplice add-on delle vicende vissute da Daredevil nella serie principale. Il Diavolo di Hell's Kitchen, oltre ad essere di fatto il supereroe più famoso tra quelli elencati, è anche quello che è riuscito a ottenere un maggior riscontro di pubblico; innegabile quindi l'intenzione degli autori di costruire un prodotto Devil-centrico, usando quindi gli altri supereroi più come semplici comprimari, che come co-protagonisti. La serie, nonostante un buon ritmo supportato da avvincenti coreografie di lotta, non ha saputo amalgamare al meglio i numerosi personaggi presenti in scena, limitandosi a presentare i singoli supereroi in maniera molto frettolosa, oltretutto facendoli interagire tra loro in un modo un po' troppo superficiale. Uno dei problemi principali della serie è quello di procedere in maniera a tratti svogliata, puntando ad unire gli universi narrativi dei vari personaggi in modo raffazzonato, così da non sfruttare appieno il potenziale insito in una serie corale che poteva ambire a molto di più.



Un altro elemento negativo risiede anche nella scelta del villain principale; vedere infatti Elektra riuscire a tenere testa con le sue sole forze ai vari supereroi uniti insieme, risulta solo uno dei tanti problemi insiti all'interno di questo prodotto seriale.

Visto in definitiva il riscontro di pubblico non così stratosferico, la Marvel ha pensato bene di cambiare le carte in tavola, in modo da traghettare alcuni dei personaggi del serial - su tutti Daredevil - forse direttamente al cinema. Una scelta che però solo il tempo potrà dirci se si rivelerà vincente.