The Good, the Bart and the Loki: il corto dei Simpson che omaggia l'MCU

Lo humour è sempre stato una componente fondamentale nel Marvel Cinematic Universe, fin dai suoi clamorosi e inaspettati albori. E fin dagli albori è stato un elemento particolarmente divisivo per i fan, tra chi apprezza questi piccoli intermezzi che donano varietà alle pellicole e più empatia verso i personaggi e chi proprio non riesce a mandarli giù perché magari stonano con il tono del film in questione o vengono inseriti nei momenti meno adatti. All'annuncio di un corto crossover con i Simpson, dallo sfizioso titolo The Good, the Bart and The Loki, sbarcato il 7 luglio insieme alle altre novità Disney+ di luglio, è stata proprio la centralità dell'umorismo in entrambi i franchise a farci chiedere: anche se limitato ad un corto e dunque per pochi minuti, sarà la famiglia gialla più famosa d'America a contagiare l'MCU o il contrario?



Inganni in quel di Springfield

Rispondiamo subito alla domanda: ha stravinto la simpsonizzazione. In The Good, the Bart and The Loki, infatti, non sono presenti grandi battute o le tipiche gag rumorose e centrali che la Marvel ormai inserisce in tutti i suoi prodotti al punto da diventare un segno distintivo. No, nell'ennesima cacciata di Loki da Asgard, questa volta verso la ridente cittadina di Springfield e più precisamente nel giardino dei Simpson, a dominare chiaramente è l'umorismo di Groening, fatto di osservazioni e soprattutto dettagli: citazioni, mini parodie, cartelloni sullo sfondo sempre sul confine tra la satira e la timida polemica e giusto un pizzico di commentario sociale.

Come ad esempio quando il buon Loki - doppiato in originale sempre dall'eccellente Tom Hiddleston - lamenta con Bart le difficoltà di avere un padre abusivo e distante e un fratello biondo perfetto qualunque cosa faccia, schernendo il giovane perché non potrebbe mai capire. O quando improvvisamente appare un cartone con su scritto "Ecco cosa accade quando la Disney compra la Marvel e la Fox". Classici escamotage groeniani, paletti inossidabili che hanno fatto le fortune dei Simpson, di Futurama e persino di Disincanto.



E ovviamente non potevano mancare le scene nei titoli di coda, tra cui una squisita parodia nella parodia che rimanda alla serie del momento, ovvero Loki (qui trovate la nostra recensione di Loki 1x05). The Good, the Bart and The Loki è un leggero quanto veloce diversivo, con il merito di condensare in pochissimi minuti il meglio dell'ironia dei Simpson, che ci accompagna da ormai ben 32 anni.