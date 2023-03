The Last of Us: chi interpreterà Abby nella stagione 2?

Sembra passata un'era geologica dai tempi in cui le polemiche per la scelta degli attori in The Last of Us travolgeva forum e discussioni tra appassionati, divisi tra chi pretendeva la massima fedeltà al lavoro di Naughty Dog e chi era disposto a sospendere il proprio giudizio per analizzare la resa sullo schermo. Il ciclone seriale targato HBO ha cancellato praticamente ogni dubbio grazie alle grandi interpretazioni dei suoi protagonisti, da un Pedro Pascal molto vicino alla propria controparte videoludica ad una Bella Ramsey invece più libera di sperimentare con il personaggio di Ellie.



Era soprattutto il ruolo della giovane sopravvissuta a suscitare i dubbi maggiori - ma per noi Bella Ramsey è perfetta in The Last of Us - ed ora, a distanza di nove episodi carichi di emozioni (recuperate qui la nostra recensione di The Last of Us), le stesse perplessità travolgeranno senza dubbio colei che verrà calata negli scomodissimi panni di Abby. In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla seconda parte di una storia che si appresta a diventare estremamente violenta, cerchiamo di immaginare chi potrebbe ottenere l'onore (e l'onere) di interpretare un personaggio molto complicato.



Odi et amo

Inutile girarci attorno, Abby è con ogni probabilità una delle protagoniste più odiate dalla comunità videoludica, e questo può essere considerato come un vanto per gli sceneggiatori di Naughty Dog. La loro capacità di scrivere ed approfondire una storia che sembrava a senso unico ha infatti modellato un personaggio per nulla scontato, autore di un gesto quasi inconcepibile per il medium di riferimento, ma non per questo banalizzabile come "malvagio" o "sconsiderato": che piaccia o meno, Abby è mossa dalle stesse motivazioni che guidano gli omicidi di Joel ed Ellie, e la storia di binomi e contrasti della seconda parte porterà in scena proprio questa assurda vicinanza tra loro.

I responsabili del casting, insieme allo showrunner Craig Mazin ed al supporto di Neil Druckmann, dovranno quindi trovare un'attrice non solo competente, ma anche dalle spalle larghe, sia in senso materiale che figurato. Ricordiamo ancora le disgustose minacce di morte ricevute dalla doppiatrice Laura Bailey all'uscita del videogioco e, sebbene ci aspettiamo una maturità decisamente superiore da parte del pubblico seriale, anche la sua controparte televisiva verrà inserita da molti nella lista dei "cattivi": chi avrà il coraggio di affrontare a viso aperto ogni critica e mettere a tacere i detrattori?



Partiamo dalla soluzione che ad oggi appare più concreta, perché Shannon Berry - che ha partecipato agli show televisivi The Wilds ed Hunters - non solo ha un volto molto somigliante alla Abby del videogioco (lei stessa lo ha ammesso con un post su Twitter nel lontano 2020), ma su Instagram è seguita proprio da Neil Druckmann, il game director di The Last of Us Parte 2 nonché autore e regista per lo show di HBO... coincidenze?



Una schiera di possibilità

L'attrice che interpreta Dot Campbell per la serie Amazon (trovate qui la nostra recensione di The Wilds 2) può vantare anche il fisico temprato che caratterizza la protagonista del videogioco ma, guardando alle scelte fatte per la prima stagione del format televisivo, non è detto che i responsabili del casting vogliano rimarcare con esattezza la somiglianza con le controparti videoludiche.

Consideriamo dunque improbabili le voci che vorrebbero un coinvolgimento di Ronda Rousey: la wrestler sarebbe a dir poco perfetta per stazza e propensione alla lotta, ma le sue doti recitative non sono ancora all'altezza delle vette raggiunte dagli interpreti principali e secondari della serie HBO, ed un personaggio sfaccettato come Abby ha assolutamente bisogno di una grande attrice che veicoli la sua rabbia ed il suo dolore.

Scandagliando la schiera delle papabili, e mettendo dunque al primo posto le doti attoriali, potrebbe spuntare il nome di Florence Pugh: la giovane inglese si è fatta apprezzare per le sue interpretazioni in Lady Macbeth e Midsommar, ma ha anche un fisico pronto all'azione dato che è diventata una delle protagoniste del nuovo corso MCU vestendo i panni di Vedova Nera.



Un'altra forte candidata potrebbe rivelarsi Chloë Grace Moretz, che ha dalla sua un'approfondita cultura videoludica - ha anche lavorato come doppiatrice, prestando la propria voce alla protetta di Corvo in Disonhored - oltre ad un'ottima propensione all'action, come potete scoprire rileggendo la nostra recensione di Inverso.

Seguendo invece un ragionamento più ironico che ragionato, potremmo risalire la linea di attori che da Game of Thrones porta a The Last of Us: dopo Pedro Pascal e Bella Ramsey (rispettivamente Oberyn Martell e Lyanna Mormont per l'epopea fantasy tratta dai libri di George R. R. Martin), non sarebbe assurdo vedere una tra Sophie Turner e Rose Leslie unirsi al cast dello show post-apocalittico, magari proprio per interpretare uno dei personaggi più complicati della prossima stagione televisiva.