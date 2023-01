The Last of Us visto da chi non conosce il videogioco: un'analisi diversa

Non è sempre facile entrare in un nuovo mondo senza averne le coordinate. Si rischia di essere spaesati, guardandosi attorno per avere punti fermi, scrutando mappe e frugando nei cassetti per trovare indizi su quello che sta succedendo. Soprattutto quando il nuovo mondo è quello della serie di The Last of Us, con le sue regole, spesso ferree, per sopravvivere. E allora ci siamo chiesti: ma com'è guardare il primo episodio dello show televisivo prodotto da HBO senza avere mai giocato al gioco?



Si riesce a entrare in quel mondo, in quel mood, catapultati in una storia così densa rimanendo ancorati all'anima di The Last of Us? Perché come vi dicevamo nella nostra recensione del primo episodio di The Last of Us il lavoro fatto da Neil Druckmann e Craig Mazin è magistrale, ma lo è anche dal punto di vista dei neofiti assoluti?



The Last of Us e il suo inizio

Il tocco di perfezione della prima puntata di The Last of Us è proprio nel "prologo del prologo". Un elemento inserito in maniera coerente, precisa e che detta subito le regole del gioco, rendendole reali e attualissime. E se la temperatura della Terra si alzasse, anche solo un pochino? Abbiamo tutti avuto un piccolo brivido. Ecco perché già il talk show inizia a settare le basi per chi non sa nulla della storia del videogioco e può fin da subito farsi una mappa mentale di quello che succederà. Mappa a cui contribuisce anche la sigla, che senza bisogno di parole dà già l'idea di un'epidemia causata da un fungo.

Capace di collegare vite, spezzandole. Poi si arriva al prologo vero e proprio, con quel senso di catastrofe imminente che permea ogni attimo della giornata di Joel, Sarah e Tommy. I tic del compagno di classe, le ambulanze ovattate dietro il vetro, gli spasmi dell'anziana, le notizie stoppate sul telegiornale. Chi non sa nulla di The Last of Us è gradualmente traghettato verso l'incubo fino alla sua esplosione, metaforica e letterale. Fino al salto in avanti e alla certezza della fine.



Il mondo post-apocalittico

Ogni mondo post-apocalittico ha le sue regole. Anzi, solitamente le sue nuove regole, basate sulla sopravvivenza del genere umano e sulla capacità di ricreare una parvenza di civiltà dopo un disastro.

La prima puntata di The Last of Us te le racconta senza spiegoni di sorta, basta usare le immagini: il ragazzino che arriva, i cartelli con i segnali dell'infezione o dello stato di quarantena militare, le mura. Si avanza lentamente verso la nuova società e tutto è chiaro pur senza essere spiattellato allo spettatore, che si ritrova in un mondo completamente nuovo ma in qualche maniera già familiare. Il cambiamento di Joel è netto e coerente, così come l'importanza di Ellie nell'ecosistema della serie e ovviamente del mondo intero. La prima puntata riesce oltretutto a dare al neofita tutte le informazioni necessarie senza andare troppo nei dettagli, ma lasciando un po' nell'ombra elementi specifici che stuzzicano la sete di conoscenza, che siano le evoluzioni della trama o dettagli sull'infezione. Druckmann e Mazin hanno dato quindi inizio a un worldbuilding pressoché perfetto, riuscendo a pensare il prodotto nella maniera migliore possibile anche per chi non ha mai preso un joypad in mano e premuto play. E mantenendolo perfetto fino in fondo, come vi raccontavamo nella nostra recensione finale di The Last of Us. Ora però vi è venuta voglia di schiacciare quel pulsante e andare avanti, vero?