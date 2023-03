The Last of Us: David è un villain ancora più intrigante e minaccioso

Manca una sola puntata alla conclusione di un viaggio indimenticabile, una manciata di minuti che separano il pubblico da un giuramento che ha già segnato le coscienze di milioni di giocatori nel lontano 2013, e che finalmente si appresta a fermare il cuore degli otto milioni di spettatori che hanno guardato l'episodio otto di The Last of Us. Tra battute di caccia e cure improvvisate nel bel mezzo di un rigido inverno, Joel ed Ellie si sono trovati ad affrontare uno dei leader più inquietanti della nuova razza umana distrutta dal Cordyceps, trovando in lui un antagonista pronto a tutto per salvare il proprio gruppo.



Memori della recensione di The Last of Us 1x08, abbiamo scelto di soffermarci con maggior attenzione su di un personaggio per nulla scontato: superficialmente inquadrabile come il classico villain deviato dall'Apocalisse fungina, David si è dimostrato molto più profondo ed articolato di quanto si potesse immaginare, dando vita ad un carattere che amplia quello già visto nell'epopea videoludica di Naughty Dog.



Mistero della fede

La presentazione che lo show televisivo imbastisce per David chiarifica immediatamente lo stato di paura ed indecisione che aleggia sul gruppo di sopravvissuti, sorpresi in un momento di sconforto mentre salutano per l'ultima volta un membro ben voluto dalla loro comunità. Allontanandosi senza timore dalla narrazione principale, gli sceneggiatori tratteggiano le vite dei comprimari rendendoli protagonisti temporanei, abbattendo in questo modo la sensazione che il mondo ruoti intorno a Joel ed Ellie, e restituendo invece la certezza che il loro sia solo uno dei tanti viaggi - concreti o strettamente personali - vissuti su questo pianeta in rovina.

Veniamo così introdotti ad un David eletto in maniera silenziosa a leader della comunità, seguito per fede più che per fiducia: la sua è una voce di speranza che si fa intensa grazie agli insegnamenti del cristianesimo, capace di "segnare la via" e dare un significato anche agli orrori di una vita che sembra aver perso qualsiasi riferimento. Un professore che nel momento più buio della storia ha trovato la luce nella religione, trovatosi a guidare un manipolo di seguaci come il pastore che bada alle sue pecore, non per brama di potere ma per senso di responsabilità.



Lo troviamo subito alle prese con il lato peggiore della leadership, costretto a prendere una decisione che scontenterà tutti, ma che appare come la più ragionevole a causa di quel rigido inverno che li costringe alla fame: è impossibile seppellire i deceduti nel terreno ghiacciato, e bisognerà aspettare il disgelo nonostante il credo li obblighi ad inumare con rispetto ogni morto.

David è un uomo pacato, un predicatore che unisce le persone con una parlantina melliflua, ma messo in difficoltà da un periodo infelice che ha dimostrato la sua incapacità di guidare un gruppo di sopravvissuti all'Apocalisse: il dubbio della gente si manifesta nello sguardo pensieroso di James - un Troy Baker lodevole nonostante il ruolo secondario -, convinto ad accompagnarlo in una battuta di caccia che ha già il retrogusto della disperazione.



I tabù sono un limite

Arrivati al cervo con leggero ritardo rispetto al proiettile di Ellie, i contorni personali dell'antagonista si materializzano soprattutto nel suo atteggiamento verso la ragazza. David capisce immediatamente che è lei ad accompagnare il "pazzo" che ha ucciso il loro compagno - facendo riecheggiare il concetto di punizione e conseguenze che il videogioco ha esplorato soltanto nella seconda parte - eppure le fornisce le medicine richieste e impedisce a James di ucciderla quando al ritorno la sorprende disattenta.

Ellie si trova quindi a conversare con un uomo ragionevole, impossibile da definire crudele o "cattivo" nel senso stretto del termine, ma anche desideroso di ottenere una vendetta insperata che renderebbe felici molte persone: è nel materializzarsi di quest'occasione che affiora in superficie un carattere capace di usare il pugno di ferro, e non soltanto le parole al miele della religione. Il cuore violento di David tiene a bada i sottoposti con la manipolazione verbale e con qualche accenno di violenza fisica, ma sa ricompensarle con la fede e con la rappresaglia, ed è dal suo piccolo nucleo di malvagità che attinge le forze necessarie a prendere le decisioni più importanti, le quali mettono in prospettiva ogni singola strada intrapresa.



Non è solo il freddo che impedisce di seppellire i deceduti, ma sono anche i morsi della fame, e non è per compassione che Ellie viene portata al campo. La vera natura dell'uomo ribolle sotto una superficie apparentemente calma, fatta di preghiere ed inviti alla riflessione, ed esplode nel momento di difficoltà fino a scatenare la bestia nascosta nell'anima.

David non è un mostro abominevole che si diverte a torturare ed uccidere, ma soltanto un uomo portato all'estremo da una situazione disperata: manifestazione della crudeltà insita in ogni singola persona - alcune tracce del brutale omicida sono visibili anche in Joel -, l'antagonista principale di The Last of Us si dimostra essere quella stessa razza umana che i protagonisti tentano di salvare, arrivata ormai ad un punto di non ritorno e costretta a scavalcare qualsiasi concetto di benevolenza pur di sopravvivere.