The Last of Us HBO: cosa ci raccontano le nuove foto dal set

Il viaggio di un uomo solo e sconvolto da un lutto impossibile da accettare si incrocia con la missione vitale di una ragazzina impaurita, tra le strade di una Boston devastata dall'epidemia fungina che ha quasi azzerato la civiltà umana lasciandola divisa e morente, muovendosi in città organizzate attraverso gerarchie militari e gruppi di sopravvissuti che depredano qualsiasi cosa possa servire ad alimentare la loro speranza di salvezza. Nelle vite dei due protagonisti c'è un vuoto che ha una forma ben precisa, la mancanza di una figura familiare insostituibile che ancora sanguina e geme, ma nonostante un'apparenza semplicistica ed ingannevole, Joel ed Ellie non possono completarsi a vicenda.



The Last of Us è senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più celebri all'interno del medium, quello che più di ogni altro ha segnato la visione cinematografica che distingue le produzioni PlayStation allontanandole dal frastornante caos disimpegnato delle controparti oltreoceano, e la notizia di un adattamento seriale non poteva che essere accolta con gioia incontenibile mista a preoccupazione, perché l'immaginario creato da Naughty Dog è così radicato nel mondo videoludico da sembrare imprescindibile da esso. Mentre le informazioni ufficiali si mantengono minime e sparute, sono gli scatti provenienti dal set ad alimentare le speranze degli appassionati: tra scenografie, costumi e piccoli momenti d'intimità rubati all'azione, la serie tv HBO sembra aver inquadrato perfettamente lo spirito di una storia indimenticabile.



"Tu non sei mia figlia..."

Ad una prima occhiata, The Last of Us si configura come l'ennesima trama da apocalisse zombie, un concept che negli ultimi anni è stato utilizzato (ed abbondantemente abusato) sia sul fronte videoludico che su quello seriale. Mentre la creatura di Frank Darabont arranca morente verso una conclusione sempre più vicina, con quel frettoloso midseason finale che vi abbiamo raccontato nella recensione di The Walking Dead 11X16, la fine del mondo causata dai non morti è ormai diventata il pretesto meno indicato per raccontare qualcosa di originale e davvero importante, eppure nel lontanissimo 2013 Neil Druckmann riuscì ad orchestrare una trama sentita e incentrata sulle persone, mentre il declino della razza umana veniva lasciato sullo sfondo e ripreso solo per creare momenti di tensione.

Il cuore pulsante di un'opera che diventerà epocale per il settore dei videogiochi è lo straordinario e struggente rapporto che unisce i due protagonisti, con quel sentimento tormentato che si evolve senza sosta tra scossoni e piccoli momenti d'affetto, incorniciando una complicata relazione tra padre e figlia che ha fatto versare più di qualche lacrima ai suoi spettatori, nei momenti peggiori così come in quelli più dolci.



È per questo che riscalda il cuore e sopisce le ansie la foto rubata dal set di The Last of Us HBO, un breve istante di intimità nel quale Bella Ramsey poggia il capo sulla spalla di uno stanchissimo Pedro Pascal, che si inclina verso la ragazza per condividere un attimo di riposo e riprendere fiato.

Il contesto dello scatto non è chiarissimo, ma è certo che non si tratta di una scena girata visto che un operatore a pochi passi da loro si rilassa senza preoccuparsi della camera. Questo è il modo che hanno trovato i due attori per rimanere all'interno dei loro personaggi, oppure è solo il segno di un vero rapporto umano che fa capolino attraverso quello professionale, ma in ogni caso la fotografia testimonia la cura che la serie sta dedicando all'aspetto più importante della storia, perché non esiste nessun The Last of Us senza l'affetto che lega Joel ed Ellie.



La natura riprende ciò che le appartiene

Un altro elemento di fondamentale importanza, che senza alcun dubbio sarà decisivo per il risultato finale del progetto HBO, è la costruzione di una resa visiva adeguata e realistica, la quale passa per forza di cose attraverso un'ambientazione post apocalittica credibile. Dopo soli pochi anni di epidemia mortale, il mondo di The Last of Us è frammentato e pericoloso, con la civiltà umana ridotta ai minimi termini dalla fame e dalla paura, chiusa dentro centri abitati che si ergono a roccaforti isolate e iper-protette.

Lasciata finalmente libera di respirare, madre natura comincia a riprendersi con molta calma il pianeta che le appartiene di diritto: le strade desolate brulicano di una vegetazione fitta e vitale, mentre i rampicanti abbracciano gli edifici abbandonati da un genere umano in via di estinzione e i mezzi tecnologici sono lasciati al loro destino. Guardando alle foto del quartiere devastato di The Last of , assemblato nella città di Calgary dalla troupe televisiva, possiamo stare certi che la produzione americana non ha badato a spese sul piano visivo, ricreando con deliziosa precisione un set molto verosimile, estremamente vicino a quello che abbiamo potuto ammirare nel capolavoro Naughty Dog.



Fin troppo spesso le riproposizioni cinematografiche delle nostre storie preferite sono inciampate in una cornice figurativa indegna, la quale rende impossibile l'immedesimazione nella trama a prescindere dal suo valore, ma questi scatti mettono a tacere l'ennesimo motivo di ansia restituendoci un'ambientazione realistica e curata nei dettagli.

La serie HBO sembra quindi focalizzata sugli aspetti più importanti della grandiosa epopea creata da Druckmann e soci: tra un rapporto familiare in divenire e una civiltà in rovina, The Last of Us alimenta le nostre aspettative verso un'avventura che non vediamo l'ora di assimilare e riscoprire, perché non siamo mai davvero sazi di grandi storie.