The Last of Us HBO: il primo teaser promette fedeltà al videogioco

Con grande sorpresa di molti spettatori, HBO ha diffuso un video di oltre due minuti riguardo i prossimi progetti in cantiere ponendo particolare enfasi su un particolare progetto. Quello che più ha attirato la nostra attenzione, infatti, è stato il primo teaser trailer ufficiale della serie di The Last of Us. HBO Max, specialmente alla luce degli ultimi avvenimenti, aveva creato non poca apprensione nei cuori dei fan che attendevano notizie circa l'adattamento. Per fortuna, abbiamo una reale prova che i lavori stiano procedendo a dovere e senza particolari intoppi.



Dopo aver speculato sulle poche immagini diffuse finora, con questo video possiamo finalmente dare un'occhiata a Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e da Bella Ramsay. Non abbiamo ancora idea circa un'eventuale data d'uscita, ma abbiamo più di un motivo per riporre discrete speranze in un'opera che vede al timone lo showrunner di Chernobyl, Craig Mazin, e il produttore esecutivo Neil Druckmann, autore del videogioco e co-presidente di Naughty Dog. Tra frame identici alle sequenze videoludiche e alcune interessanti aggiunte, analizziamo con cura quanto mostrato.

Alla fine del mondo

Pur avendo a che fare con pochi frangenti montati in un teaser di trenta secondi, HBO ci permette di vedere e sentire chiaramente i protagonisti delle vicende. A primo acchito, spicca senza dubbio l'interpretazione di Pedro Pascal, il quale sembra perfettamente calato nei panni del personaggio. Lo stesso non si può ancora dire per la Ramsay, alla quale hanno riservato invece un dialogo in voice-over prima di qualche frame. Avremo sicuramente bisogno di altro materiale prima di poter giudicare a dovere il lavoro di entrambi.



Oltre a loro, altri due volti della serie fanno la loro comparsa: Sarah, la figlia di Joel, interpretata da Nico Parker, e Billy, interpretato da Nick Offerman. Andando più nello specifico, i primi frame mostrano una scena probabilmente aggiunta rispetto all'opera originale in cui Joel ed Ellie camminano verso un ponte innevato - con tanto di inquadrature perfettamente coerenti con la regia del videogioco (non è da escludere si tratti della centrale elettrica, che però nel gioco originale viene visitata in autunno). Subito dopo, il duo ci viene mostrato in un luogo al chiuso, ove sentiamo Ellie lamentarsi del fatto di aver perso chiunque abbia conosciuto. La ragazza ottiene la netta risposta di Joel, il quale le ribadisce di non sapere cosa sia la perdita.

Un dibattito, questo, molto simile a quello avuto nella fattoria durante l'avventura videoludica. Subito dopo, veniamo catapultati in una sequenza ben più frenetica e probabilmente riconducibile al primo episodio della serie, in cui vediamo Joel tenere in braccio la figlia Sarah mentre stanno fuggendo. Nello stesso frangente, c'è spazio per osservare un primo piano di Ellie e una successiva scena in cui, probabilmente, Joel le insegna come tenere in mano un'arma.



Ciò si rivela presto plausibile, dato che uno dei frame successivi mostra la ragazza mentre fugge sparando a qualcuno. Per chiudere le scene che includono i due protagonisti, un'inquadratura con un piccolo momento di fan service che mostra Joel ed Ellie dallo specchietto di una macchina. Ad attirare particolare curiosità è ovviamente il Cordyceps, il fungo responsabile della desolazione del mondo e visibile in almeno un paio di frangenti, ma tuttora abbiamo visto troppo poco per poter giudicare a dovere. Tuttavia, dopo aver mostrato il volto di Billy (un personaggio particolarmente intrigante e con molto potenziale per gli avvenimenti che seguiranno), il trailer offre un brevissimo sguardo a un Clicker.

Affidabilità

La cura maniacale per i dettagli, nelle vesti, in alcune inquadrature e nelle atmosfere, ci ha lasciato sensazioni parecchio positive. HBO è una garanzia in termini di qualità autoriale nella maggior parte delle sue produzioni, e sotto questo aspetto Mazin e Druckmann rappresentano un'assoluta garanzia. Persino da questi primi sprazzi dell'opera, è chiaro che HBO intenda fare il possibile per costruire un adattamento autentico e imponente, mantenendo un particolare occhio di riguardo per il comparto estetico.

Se uniamo queste interessanti premesse alle splendide musiche del premio Oscar Gustavo Santaolalla, autore dei brani del videogioco e curatore della colonna sonora per la serie, siamo sicuri che i fan potranno immergersi completamente all'interno dell'opera targata HBO. Spettatori e curiosi di tutto il mondo si chiedono quanto questo adattamento potrà mantenersi fedele rispetto al materiale originale. Per questa e altre risposte rimandiamo eventuali discussioni ai prossimi trailer, in attesa di scoprire quando The Last of Us arriverà sui nostri schermi.