The Last of Us: il Joel di HBO, dal trauma al contrabbando

Con l'arrivo sugli schermi del primo episodio di The Last of Us, HBO sta dominando la scena di questo inizio 2023. La nuova serie ispirata al videogioco che ha segnato una generazione ha da poco scalato le classifiche di popolarità in tutto il mondo; The Last of Us è il secondo miglior debutto degli ultimi 12 anni per la piattaforma, dietro al solo House of the Dragon. L'opera di Neil Druckmann e Craig Mazin è riuscita nel difficile intento di accattivare i nuovi spettatori e soddisfare le alte aspettative dei fan della saga, mescolando passione e professionalità in un lavoro che attinge a piene mani dalla fonte cercando però di alzare ulteriormente l'asticella.



Come accennato nella nostra recensione di The Last of Us 1x01, che si tratti degli ambienti, degli effetti visivi o delle musiche, ogni frammento dell'anima di un capolavoro che ha fatto innamorare milioni di giocatori sembra acquisire nuova vita in un adattamento ambizioso pronto a lasciare il segno. Non mancano le differenze in termini prettamente narrativi o stilistici, ma quello che potrebbe apparire a primo acchito come un aspetto negativo da non sottovalutare potrebbe invece rivelarsi il maggior punto di forza dello show. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda i personaggi e le loro storie: la serie riesce a fornire uno sguardo più autentico, sentito e realistico delle vite dei protagonisti, così come dei vari personaggi di contorno che si alternano su schermo. Vista l'innumerevole quantità di dettagli mostrata nel solo primo episodio, approfondiamo la prospettiva del Joel di Pedro Pascal e le sue variazioni rispetto alla controparte videoludica.



Tra famiglia e dolore

Il modo in cui la famiglia di Joel viene presentata nella serie non è assai dissimile dalle prime sequenze del videogioco, seppur con alcuni dettagli leggermente differenti: viene lasciato intuire che il fratello Tommy abbia un passato nell'esercito, come dimostra l'adesivo da veterano di guerra sul retro del pick-up - probabilmente riguardante l'operazione Desert Storm durante la Guerra del Golfo. Inoltre, viene fatto notare che il personaggio interpretato da Pedro Pascal sia anche più avanti con l'età rispetto al Joel originale.

Non a caso, l'intero setup dello show ha subito alcuni cambiamenti nella linea temporale rispetto all'opera di riferimento: l'outbreak dell'epidemia avviene nel 2003 e non nel 2013, così da arrivare al 2023 dopo il salto temporale. Nel prologo Joel festeggia i 36 anni, arrivando quindi a 56 nel presente della serie. Si tratta di qualche anno in più rispetto al Joel videoludico, nato nel 1981 e non nel 1977. Una differenza sottile che permette però a Pascal di adattarsi meglio ai vari cambiamenti temporali, interpretando rispettivamente un personaggio di 10 anni più giovane e 10 anni più vecchio rispetto alla sua reale età (47 anni). Pur approfondendo diversi particolari sulla figlia Sarah e sul modo in cui fa riparare l'orologio del padre, neppure la serie sembra concedere particolari riguardo la compagna di Joel. The Last of Us raccontava di Joel come un padre molto giovane ritrovatosi a dover fronteggiare le proprie responsabilità praticamente da solo, ma nessuno sa con precisione cosa sia accaduto alla madre di Sarah perché nessuno dei personaggi coinvolti è disposto ad affrontare l'argomento. Anche la serie HBO pare riprendere questo tema in maniera analoga, concedendo tuttavia qualche breve aggiunta sui personaggi a schermo per delineare meglio il rapporto tra padre e figlia.



Joel appare sin da subito più freddo e ambiguo rispetto alla sua controparte videoludica, senza tuttavia esagerare nella caratterizzazione. Pascal ha svolto un lavoro eccellente nell'enfatizzare le espressioni di un uomo che oscilla costantemente tra senso del dovere e istinto di sopravvivenza, pronto a convivere con le proprie scelte anche quando immorali. Il background militare e guerrigliero fornito dalla serie, con qualche ulteriore cenno nei prossimi episodi, si addice perfettamente sia a questa forma mentis, sia alle spiccate doti che il protagonista dimostra nel corso degli episodi.



Joel e i legami

Come spesso capita in Sceneggiatura, un personaggio può spesso dire tanto di sé attraverso i legami che si impegna a mantenere. Quello di Joel con Sarah evidenzia tutta la protezione e l'amore di un padre, tramutando il legame da poco presentato in trauma ricorrente e segnante per il personaggio, mentre quello con il fratello Tommy lascia spazio a più particolari di quanto ci si potesse aspettare inizialmente. Il rapporto tra i tre viene presentato in maniera maggiore nel corso della prima puntata, mostrando le dinamiche familiari in modo del tutto originale.

L'intenzione di indugiare maggiormente su personaggi come Sarah e Tommy permette loro di avere archi narrativi maggiormente approfonditi. Nel caso del secondo, si sviluppa nello spettatore maggior interesse rispetto al videogioco perché il rapporto fra i due fratelli viene mostrato molto prima del viaggio tra Joel ed Ellie. Non solo: il carattere complicato di Tommy sembra essere un aspetto ricorrente nello show, fornendo più di un dettaglio per lo svolgimento della trama.



Non a caso, è per far uscire Tommy di prigione dopo una rissa in un bar che Joel non si trova a casa la tragica notte in cui scoppia l'epidemia. Questo dettaglio, mai spiegato nel corso del gioco, si aggiunge a più cenni sul personaggio dopo il salto temporale: Tommy deve aver avuto qualche rapporto con le Fireflies e la sua particolare condizione spinge Joel a muoversi per trovarlo ed eventualmente salvarlo da un ulteriore pericolo. Insieme a lui c'è Tess Servopoulos, una donna forte e un personaggio molto amato dai fan che nella serie offre più di qualche dettaglio sul suo mai esplicitato rapporto con Joel.

I due sono contrabbandieri, non si fanno problemi a svolgere azioni poco raccomandabili (dal traffico d'armi a quello di droghe, intrattenendo contatti esterni come quello con Bill e Frank) e sembrano avere un rapporto molto più stretto di quello professionale. Per quanto il gioco abbia a lungo lasciato spazio a speculazioni, lo show HBO riesce a essere più chiaro senza necessariamente cadere in banalità nel mostrare troppi dettagli riguardo un'eventuale relazione amorosa. I due tengono molto l'uno all'altro e gli sviluppi della trama avranno un impatto ancor maggiore rispetto all'opera originale proprio in virtù di questi approfondimenti.



L'anima oltre il grigio

Il personaggio di Joel appare raggelato dal trauma, ingrigito e adombrato come mai prima d'ora. Tuttavia, sappiamo che una delle più grandi gioie riservate ai fan sarà proprio legata alla sua evoluzione e alla sua apertura nei confronti di un nuovo legame. Alternando costantemente scene di puro opportunismo a momenti di sincera emotività, il volto di punta di The Last of Us appare come un uomo affranto che tuttavia non riesce a far tacere la sua umanità. Neppure di fronte al dolore più grande.

In un mondo che non accoglie neppure gli ultimi, Joel rappresenta il sopravvissuto per eccellenza perché persiste senza sosta. Nell'osservare lo sviluppo di una delle più belle storie raccontate dal medium, non vediamo l'ora di analizzare le numerose sfaccettature di un personaggio estremamente realista che accoglie lentamente la propria imperfezione. In fin dei conti, la storia di The Last of Us mostra che, quando ci si perde nell'oscurità, è soprattutto Joel che cerca la luce.