The Last of Us, Left Behind: le differenze tra la serie TV e il videogioco

La guerra santa che infuria tra i puristi dell'originale e gli adoratori di un nuovo sguardo su una storia già sentita non stenta a placarsi, con la trasformazione in serial tv di The Last of Us che continua ad accendere discussioni nonostante una qualità narrativa e scenografica oggettivamente molto alta. Il formato televisivo si è dimostrato ideale per espandere ed approfondire con dovuta perizia di particolari alcuni elementi che il videogioco lasciava soltanto immaginare ma, per la prima volta dall'inizio di questo nuovo viaggio verso la salvezza umana (recuperate la nostra recensione di The Last of Us), lo show si è trovato costretto a ridurre gli avvenimenti del DLC Left Behind per rientrare nei paletti dei sessanta minuti, perdendo probabilmente una certa dose di pathos nel processo.



Delle quasi tre ore di esperienza videogiocata - soggette alla voglia esplorativa di ogni singolo giocatore - sono state scelte e riformulate soltanto alcune delle sequenze più emotive di questo spiraglio sul passato di Ellie, finendo con l'abbassare l'impatto sentimentale dell'evento che ha segnato la vita della piccola protagonista, al netto di una riuscita complessiva dell'episodio comunque molto elevata (trovate qui la nostra recensione di The Last of Us 1x07).



Questione di ritmo

La puntata diretta da Liza Johnson si distacca subito dal contenuto aggiuntivo fornito da Druckmann e soci all'universo PlayStation, poiché si dedica completamente agli eventi passati di Ellie creando soltanto una connessione situazionale con il terribile presente che sta affrontando con Joel. Mentre nel videogioco l'utente è chiamato ad esplorare il centro commerciale alla ricerca di cure per il protagonista morente, creando quindi un parallelo fattuale e concreto con i ricordi della ragazza, lo show televisivo sceglie invece di richiamare quegli avvenimenti nell'indugiare di Ellie sulla porta dello scantinato, indecisa sul seguire il consiglio di Joel - che la esorta ad abbandonarlo, come da titolo - oppure rischiare di rimanere da sola in compagnia di un altro caro deceduto.

La differenza sostanziale tra i due approcci narrativi porta ad uno stacco netto sia in termini temporali che di racconto, venendosi a perdere non solo il già troppo criticato tasso adrenalinico di una storia che non ha mai avuto l'obbiettivo di entusiasmare il pubblico con l'azione, ma soprattutto il parallelo tra le splendide memorie della ragazza con la sua amica del cuore ed un presente vuoto, spento ed ansiogeno. Il risultato più evidente lo si nota soprattutto in termini di ritmo, non essendoci la spasmodica ricerca di una ragazza improvvisamente responsabile del suo accompagnatore, rischiando di affievolire anche la luce che questo episodio tenta di gettare su una Ellie in via di maturazione.



Sebbene l'intreccio non si amalgami al viaggio con Joel come era avvenuto nell'opera Naughty Dog, il rapporto tra le due protagoniste d'occasione finisce col prendere il sopravvento sull'ampio quadro generale della pandemia fungina ed a restituire emozioni autentiche al pubblico televisivo, soprattutto grazie ad una scrittura che non teme nemmeno per un istante di discostarsi dal materiale originale e sfrutta appieno il talento dei propri attori stellari per costruire una storia dai tratti più intimisti rispetto a quella arrivata su console.



Gli errori del passato

Nell'imbastire un'intera puntata su un flashback non collegato al presente, lo show di Craig Mazin rischia di inciampare nei pochi difetti imputabili ad un videogioco diventato comunque iconico, tra i quali è possibile rinvenire una trama non troppo originale e svolte spesso pronosticabili. Entrambi questi elementi possono infatti essere segnalati nell'ultimo episodio, il quale stupisce per le scenografie come al solito ricostruite in maniera impeccabile a partire dall'opera videoludica, per le interpretazioni incredibili di un cast che si è lasciato molto in fretta ogni polemica alle spalle, ma che si pone in realtà l'obiettivo di scuotere emotivamente lo spettatore e non di scioccarlo o tenerlo sulle spine, come aveva già fatto con lo splendido racconto di Bill e Frank (qui la nostra recensione di The Last of Us 1x03).

Sebbene i più maligni l'abbiano definita un mero "filler", l'audace puntata dedicata ai due personaggi secondari del videogioco restituiva con delicatezza ed efficacia i confini di un mondo in rovina, all'interno del quale le ultime persone rimaste in vita cercano di imitare una quotidianità che non potranno mai più riavere, tra pericoli costanti ed insperati bagliori di amore. Lo stesso risultato viene ricercato con la scrittura pacata e malinconica di Left Behind, che si discosta da quanto visto nel DLC per imbastire un racconto più intimo, e per questo più doloroso del passato di Ellie: una digressione posizionata quasi in parallelo rispetto alla trama centrale dello show, che illumina una ferita ancora fresca nella mente della ragazza grazie ai soliti prodigi attoriali e ad una sceneggiatura completamente votata all'esplorazione di un dramma personale.