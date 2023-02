The Last of Us: perché l'arco di Henry e Sam è perfetto?

Superando ogni più rosea aspettativa di settimana in settimana, l'idea che la serie di The Last of Us sia riuscita a portare su schermo un adattamento di grandissimo livello è ormai talmente consolidata da non apparire più come una sorpresa. I primi episodi dello show targato HBO, in esclusiva su Sky e NOW, hanno sinora sfruttato appieno ogni istante per dimostrare che l'evoluzione stilistica di un'opera videoludica è possibile anche attraverso la migrazione su un altro medium. In tal senso, le intenzioni di Neil Druckmann e Craig Mazin sono apparse chiare sin dal principio: guardare all'opera in un'ottica attenta e appassionata, ma modellando senza timore il materiale a propria disposizione.



I primi episodi della stagione hanno evidenziato una fedeltà profonda allo stile e allo spirito del videogioco, ma hanno anche permesso di osservare numerosi sviluppi che, pur allontanandosi dal materiale di riferimento, ancorano l'ecosistema della serie a stilemi e discorsi che trascendono qualsiasi dinamica rappresentativa. Come accennato nella nostra recensione di The Last of Us 1x05, la chiusura del micro-arco narrativo ambientato a Kansas City rappresenta il culmine di un approccio coeso e migliorativo, teso a muovere la narrazione verso i principali punti di rottura: la storia dei Cacciatori, costruita intorno a una nuova versione della parabola di Henry e Sam, ha così acquisito un significato ancor più alto e impattante per lo spettatore.



La rivolta di Kansas City

Quanto presentato durante il quarto episodio della serie rappresenta un ulteriore sguardo agli ultimi rimasti, con HBO sempre attenta a coltivare in chi osserva dubbi e riflessioni profonde sul senso d'unione e coesione che si possa realmente percepire in un mondo alla deriva. Finora, lo show aveva sempre centellinato l'azione per concentrarsi sugli interpreti e sulle storie dei personaggi, compiendo un lavoro egregio nel portare lo spettatore dentro le vicende - come accaduto nel terzo episodio con la struggente storia di Bill e Frank.

Eppure, giunti alle sequenze risolutive del quinto episodio, The Last of Us è riuscito a mettere in mostra tutto ciò che il videogioco poteva offrire, elevandolo oltre ogni misura attraverso un dettagliato lavoro di costruzione della tensione. L'adattamento della storia di Henry e Sam ha così acquisito maggior rilevanza, inserendo il tema della vendetta tanto caro a Druckmann attraverso il personaggio di Kathleen - specchio dei Cacciatori e artefice della loro rovina. L'intensità raggiunta dalla puntata, tra costanti cambi di prospettiva e sviluppi, è poi culminata con una spettacolare sequenza d'azione che ha messo in mostra tutto il potenziale produttivo dello show. Pur distaccandosi in maniera importante dalla narrazione del gioco, con Joel costretto a fronteggiare un anziano cecchino e diversi Cacciatori per poter assicurare una prima via di fuga al suo gruppo anziché farsi strada fra le minacce di Pittsburgh, la trasposizione adoperata da Druckmann e Mazin riesce a rendere l'intera soluzione più soddisfacente e pregna di significato.



I miglioramenti apportati in questo ambito sono evidenti su tutta la linea, dagli approfondimenti alla storia che ha portato i due fratelli a dover fuggire fino alle motivazioni che hanno scatenato i Cacciatori e portato il caos in città. Tutti all'interno dello show acquisiscono un'identità ben precisa e vengono presentati a chi osserva in totale trasparenza. Ogni sequenza, dall'inizio alla fine, si rivela totale e dirompente nella sua intimità, accompagnando delicatamente il caos con il silenzio assordante di ogni sparo.

L'attenzione con la quale viene seguito ogni sguardo, mentre il nemico reale prende il sopravvento, tiene costantemente sulle spine grazie a un sapiente mix tra l'emotività dei legami e l'azione al cardiopalma. L'arco di Kansas City è riuscito a esplodere in tutta la sua potenza grazie a un ragionato uso del foreshadowing , anticipando l'attesa di un male mai sopito che avrebbe presto reclamato il proprio prezzo. In quest'ottica, la ribalta degli infetti acquisisce quasi i connotati di una manifestazione superiore, una giustizia che sotto una velatissima impronta morale pone fine alla sete di sangue.



Amore e (è) paura

Mentre la folle caccia di Kathleen va in frantumi, accade lo stesso per la sua comunità. Succede tutto talmente in fretta da non aver nemmeno il tempo di digerire ogni stravolgimento. Indugiando sull'ennesima sconfitta dell'uomo fragile, The Last of Us permette al senso di spiazzamento di prevalere anche di fronte a sparuti frammenti di speranza. Questo insieme di elementi è forse fra i più soddisfacenti dell'intera prima stagione, eppure non si tratta solamente di rimarcare che nessuno possa mai sentirsi al sicuro.

Ciò che porta il dialogo della serie su tutto un altro livello una volta raggiunto questo giro di boa si rispecchia nell'intreccio legato a doppio filo tra le due coppie di fuggitivi. Joel ed Ellie vivono i primi, sinceri contatti di un legame in crescita, mentre Henry e Sam si trovano al capolinea del loro solido rapporto. Nel raccontare un affetto che fiorisce mentre l'altro pare destinato ad appassire nell'orrore, Mazin e soci mostrano allo spettatore che l'aspetto più impattante della storia dei due fratelli non riguarda esplicitamente la loro dipartita.



Fra i meandri di cunicoli fognari e luoghi desolati, tra scambi profondi e punti di vista convergenti, Joel comprende che ciò che sta vivendo ha molto più peso di quanto potesse immaginare: se una cosa è certa nel mondo di The Last of Us, è che più sforzi o sacrifici compi per proteggere qualcuno, più difficile sarà accettare la loro eventuale perdita. Nello sguardo sconvolto e colmo di colpa di Ellie, disperatamente convinta di poter essere la salvezza che tutti vorrebbero che fosse, si rivela la disperazione di chi ha fatto quel che ha potuto, ma ha comunque fallito.

Cosa può portare la perdita? Cosa succede dentro un uomo quando si trova faccia a faccia con la propria fragilità? Mentre Joel si riscopre padre, spronato a rimettere insieme ciò che resta del proprio cuore dopo 20 anni, quanto accaduto a Henry e Sam porta a galla un timore quasi primordiale che dona senso all'intera psiche del personaggio. Non si tratta solamente di paura della perdita: osservando così da vicino una prospettiva come quella dei due fratelli, prevale la consapevolezza che, dietro ogni angolo, possa celarsi la stessa sorte. E questo destino, se non altro per se stesso, è l'unica cosa da evitare.