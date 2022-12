The Last of Us: HBO si prepara a straziarci il cuore

Se il mese di dicembre è da sempre foriero di considerazioni sul passato, una finestra attraverso la quale guardare a tutte le decisioni prese negli ultimi mesi, ci pensa HBO a stravolgere i piani di calma e riflessione del periodo costringendoci subito a guardare oltre un 2022 agli sgoccioli. Gli appassionati delle serie tv e del mondo dei videogiochi si riuniranno in un unico grande abbraccio il 15 Gennaio, e la casa di produzione ci ricorda l'attesissimo evento pubblicando di punto in bianco un altro grandioso trailer di The Last of Us.



Dopo teaser che promettevano fedeltà al videogioco, speculazioni sugli eventuali ruoli di Troy Baker e Ashley Johnson, ci siamo anche chiesti se il primo trailer di The Last of Us fosse perfetto prima di essere travolti emotivamente da una presentazione a dir poco colossale: ambientazioni terrificanti richiamano una razza umana ormai al capolinea, mentre scenari di morte circondano mostruosità pronte ad azzerare ogni forma di intelligenza, ma è soprattutto la carica sentimentale di alcune scene di The Last of Us HBO ad averci colpito per potenza e triste attualità.



Una normale spedizione

L'apocalisse è già stata il vettore narrativo dell'altra grandissima opera creata per la televisione da Craig Mazin, ma tra la devastazione di Chernobyl e la diffusione del Cordyceps si perdono le lotte geopolitiche che non incontreremo nell'America abitata da Joel ed Ellie.

Ciò che accomunerà le due produzioni sarà però l'attenzione riservata alla sfera umana dei suoi protagonisti che, se nella miniserie ambientata in Unione Sovietica serviva a veicolare tragedie personali e sociali, per il viaggio ad Ovest di un uomo ed una ragazzina sarà la vera anima di una storia tristemente condivisibile. Molto più di un semplice sottotesto sentimentale, il percorso umano dei personaggi di The Last of Us è l'essenza stessa dell'opera creata da Naughty Dog, una linea narrativa fatta di sguardi, parole dure e piccoli spiragli di dolcezza che assume un'importanza capitale nel computo complessivo: basta ascoltare le sporadiche frasi durante il trailer per capire come questo imperativo di riflessione emotiva si eleverà anche nella serie tv a motore della storia, tra un Joel che guarda alla ragazza come un semplice pacco da consegnare ed una Ellie costretta a vivere la sua infanzia in un mondo vuoto e spietato. Non esiste gentilezza né amore nel disastrato Massachusetts, e questa terribile considerazione è sottolineata sul piano visivo da scenari orribilmente disabitati, nei quali gli edifici collassati dell'America diventano i simboli di una società distrutta.



Tra le vestigia splendide ed inquietanti della collettività si animano i resti della nostra razza, cadaveri ambulanti mossi dalla "volontà" di un fungo che li porta ad aggredire e cibarsi di chi ancora possiede raziocinio, mentre l'evoluzione di questa neonata specie ha portato alla nascita di abomini molto lontani dalle classiche fattezze umane: il trucco e la computer grafica sembrano attenersi agli elevatissimi standard della casa di produzione americana, con un impatto visivo di caratura elevata che saprà probabilmente calarci in quel contesto apocalittico oscuro e spaventoso.



Prendimi, portami a casa

Ancora una volta l'impianto scenico dimostra tutta la passione verso il videogioco da parte degli addetti ai lavori, che si sono evidentemente ispirati alle ambientazioni di Naughty Dog per ricreare i panorami mozzafiato di un mondo in rovina.

Lo dimostrano gli scorci immediatamente riconoscibili che conducono alle tappe di questo viaggio faticoso, ma anche i piccoli accenni metareferenziali alle meccaniche del gioco - The Last of Us ci ha insegnato che possiamo superare qualsiasi ostacolo con una scala al punto giusto - mentre sorprende la rivelazione di un aspetto fondamentale della trama, che credevamo avrebbero tenuto nascosto per assicurarsi un maggiore impatto narrativo. L'eventuale formulazione di una cura all'infezione del Cordyceps passa per forza di cose attraverso lo studio di Ellie, che sembra quasi scherzare con la propria condizione speciale, lasciando trasparire un carattere forse più infantile rispetto alla protagonista che abbiamo apprezzato nel videogioco.



Un piccolo accenno di originalità viene però subito spento da una citazione musicale che non solo ci permette di apprezzare la cura certosina verso un sonoro di spessore, ma testimonia anche il profondo legame che unisce la produzione HBO al mondo di Naughty Dog: Take on Me non è infatti una canzone qualsiasi nell'immaginario di The Last of Us, ma è l'accompagnamento di una delle scene più toccanti - e incredibilmente opzionali - del sequel datato 2020, un'altra prova di talento da parte di un Druckmann ormai pronto alla carriera da regista.

Slegandosi in questo modo dal materiale originale in senso stretto, la serie tv dimostra di conoscere davvero bene l'intero universo tematico che si prepara a trasporre, allontanando il pericolo dell'ennesima rivisitazione pigra e svogliata che da sempre azzoppa gli adattamenti videoludici. Il The Last of Us di HBO non sembra affatto essere come il signor Burns che si veste da ragazzo per avere il petrolio della Scuola Elementare di Springfield, ma una vera presa di coscienza delle potenzialità di un medium pronto ad essere apprezzato anche da un pubblico più maturo, una lettera d'amore indirizzata a chi ancora non conosce il videogioco e a chi si prepara ad adorarlo per l'ennesima volta.