The Last of Us: il trailer della serie è perfetto?

Desiderata più di ogni altra riproposizione videoludica mai annunciata sullo schermo, ma al tempo stesso temuta ed osservata con la paurosa diffidenza di chi non vuole rimanere ancora una volta scottato (soffriamo ancora con la recensione di Halo), la serie tv di The Last of Us ha concluso da tempo le riprese ed è quasi pronta ad abbattersi sulle nostre vite con il ritratto di una catastrofe umana, sociale e sentimentale, riprendendo il filo narrativo già visto sulle console PlayStation con le gemme targate Naughty Dog.



Mentre l'attesa si fa ogni giorno più snervante, smussata appena da un teaser di The Last of Us che prometteva fedeltà al videogioco, e dopo aver superato il terribile scoglio di una fantomatica cancellazione in seguito al tumulto che ha squassato Warner Bros, HBO apre finalmente uno spiraglio autentico sul titolo in arrivo nel 2023 con un trailer di The Last of Us caldissimo e dal ritmo elevato, capace di mettere a tacere gran parte dei dubbi che aleggiano intorno progetto e facendo aumentare a dismisura l'appetito per un'opera apparentemente maestosa.



Ritorno a casa

Sono gli accordi folk di una chitarra acustica che aprono gli occhi sul cammino di Joel, un uomo svuotato della vitalità da un lutto troppo difficile, forse addirittura impossibile da accettare.

Il triste e burbero contenitore dalle fattezze umane, una volta padre amorevole e fratello affettuoso, è diventato un trafficante al soldo del migliore offerente, che si muove tra le strade di una Boston militarizzata, chiusa in zone di quarantena con il dovere di tenere a bada quell'infezione capace di portare l'umanità al collasso. Il dilagare del Cordyceps ha infatti gettato la East Coast ed il mondo intero in un'apocalisse zombie che non fa prigionieri, come dimostrano le carcasse di adulti e bambini lasciate a marcire sulle strade desolate, mentre i manipoli di sopravvissuti sono costretti a vivere in città fortificate sperando semplicemente di sopravvivere, perché nel corso dei decenni trascorsi sotto il giogo dell'infezione fungina gli scienziati non sono mai riusciti a trovare una cura, ed il ritorno alla normalità è ormai considerato impossibile. Nella nuova gerarchia di questa razza allo sbaraglio trovano spazio le bande più disparate di sopravvissuti, tra le quali quella delle Luci, un gruppo paramilitare di superstiti che ancora non si arrende all'evidenza del disastro, ed utilizza qualunque mezzo per trovare una via d'uscita dall'apocalisse e restaurare una società umana funzionale, un aspetto che ha portato tante altre persone a considerarli alla stregua di una setta.



La leader delle Luci contatta Joel per una missione apparentemente semplice, scortare la piccola Ellie verso un insediamento all'esterno della zona di quarantena: l'uomo accetta l'incarico non senza qualche remora, imbarcandosi in un viaggio che lo porterà ad affrontare gli orrori del nuovo mondo invaso dal Cordyceps ed a scontrarsi con i fantasmi del proprio passato.



Luoghi e sensazioni

Non è affatto agevole l'obbiettivo prefissato dallo showrunner Craig Mazin, autore della pluripremiata miniserie Chernobyl, perché per trasporre sullo schermo il capolavoro videoludico di Druckmann e soci non basta riprendere un tessuto narrativo ed esplorarlo con attori e scenografie reali, ma bisogna agguantare quella sensazione a volte indefinita di puro amore, chiusa in un guscio di smarrimento e depressione, che ha reso iconico il viaggio genitoriale ed umano di Joel ed Ellie.

Il trailer appena diffuso sembra infatti volersi soffermare sulle emozioni che trasudano dai personaggi e dai luoghi che li accolgono, lasciando alle prossime comunicazioni l'onere di descrivere una trama solo all'apparenza banale: dai dettagli del volto impietrito dal dolore di Joel (Pedro Pascal), passando per l'orologio rotto che porta al polso come una fascia luttuosa, fino ad arrivare all'affascinante inquadratura di una torre collassata sulla sorella deceduta ma ancora eretta, ogni singolo frame di questo piccolo scorcio sull'opera trasmette quell'opprimente sensazione di perdita, leggibile come se fosse un libro aperto negli occhi atterriti di Ellie (Bella Ramsey) che si nasconde da un clicker. La scelta della colonna sonora folk - lo stesso brano utilizzato in una scena del gioco, peraltro - non fa che sottolineare il profondo rispetto per il materiale originale, reso monumentale anche dall'impeccabile colonna sonora di Gustavo Santaolalla, con il coinvolgimento del game director Neil Druckmann (anche in veste di regista per un episodio dello show) che ha aiutato nell'immersione completa nelle emozioni del videogioco da parte della troupe.



Le brevi sequenze mostrate hanno inoltre confermato l'ampiezza della visione in termini di trama, testimoniata dalle scene che inquadrano ovviamente il tragico scoppio dell'epidemia - imprescindibili per tratteggiare il carattere duro di Joel - e dal breve passaggio di Ellie sul carosello visto in Left Behind, lasciando intuire la cura particolare di una fotografia che avrà l'arduo compito di armonizzare i tragici interni di abitazioni senza vita con la desolante ampiezza delle praterie Americane, lasciate nuovamente in balia di una natura crudele che ha ripreso lo spazio sottrattole dall'uomo.

Pochi secondi di trailer non sono sufficienti a fornire un quadro dettagliato della pericolosa operazione imbastita da HBO, ma bisogna ammettere che ogni singolo pezzo di informazione trasmesso da The Last of Us cementifica sempre più l'ottimismo verso una serie che pare aver compreso appieno il mondo tratteggiato da Naughty Dog, rendendo sempre più complicata e spasmodica l'attesa verso quel 2023 che campeggia come anno di distribuzione del titolo.