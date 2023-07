The Last of Us: vincere agli Emmy potrebbe fare la storia

Non importa quanto tempo sia passato per ognuno di noi, se i dieci anni dalla release iniziale del videogioco, oppure i pochi mesi dall'episodio finale di uno show quasi impeccabile (qui la nostra recensione di The Last of Us di HBO), è ancora complicato scrollarsi di dosso la terribile bugia con la quale si è chiusa la prima parte dell'epopea di Joel ed Ellie. Mentre il seguito si arena tra scioperi e problematiche di varia natura - dandoci tutto il tempo di fantasticare sul casting di Abby, e chiederci se fosse giusto dividere la seconda parte di The Last of Us in due stagioni -, lo spettacolo imbastito da Craig Mazin ha incassato ben 25 nomination agli Emmy, certificando l'ottima riuscita complessiva di un adattamento inizialmente temuto dai numerosi fan del capolavoro Naughty Dog.



Vedere riconosciuta dal mondo seriale le potenzialità di un medium non sempre rispettato come dovrebbe è già nel suo piccolo un evento storico, ma potrebbe diventare un vero spartiacque qualora lo show dovesse strappare qualche statuetta ai giganti contro i quali si trova a competere. Dopo anni di trasposizioni ai limiti del vergognoso, Mazin e Druckmann potrebbero averci finalmente liberato dalla maledizione che ha castrato innumerevoli opere tratte dai videogiochi, sebbene le possibilità di vederli trionfare appaiano risicate.



Dominio HBO

Nonostante l'apocalisse fungina abbia sconvolto ed appassionato milioni di persone, la serie è costretta a contendersi le premiazioni con dei veri e propri titani che hanno segnato l'intera industria seriale nella categoria drammatica: Succession è una delle migliori opere mai prodotte per il piccolo schermo (qui la nostra entusiastica recensione di Succession 4), The White Lotus ha catalizzato le attenzioni di tutti per lunghi mesi, mentre la celebrità di House of the Dragon non ha bisogno di ulteriori presentazioni. All'interno di una quaterna che promette fuoco e fiamme, HBO sembra quindi pronta ad un'altra ondata di statuette, ma dovrà fare i conti con la regalità di The Crown, con i misteri di Yellowjackets e con le battaglie spaziali di Andor.

Impossibile non citare le ennesime candidature ottenute da Better Call Saul (ne ha incassate 53 nel corso delle sei stagioni), ma la decisione di AMC di separare il finale in due tranche potrebbe aver castrato le sue possibilità di trionfo, nonostante la serie meritasse una bacheca trofei decisamente più ricca. All'interno di una shortlist puntellata di capolavori si affievolisce dunque la speranza di vedere Mazin bissare il successo della sua esemplare miniserie Chernobyl, eppure la mera presenza di The Last of Us in quasi tutte le categorie drammatiche è sufficiente a riscrivere la storia delle trasposizioni videoludiche, oltre a dare effettiva concretezza a nomination da non prendere mai sottogamba, aprendo la strada ad un futuro che mai prima d'ora è apparso così promettente per il genere.



Il futuro delle trasposizioni

La temporanea grazia concessaci da Pedro Pascal e Bella Ramsey in due ruoli iconici per tutti i videogiocatori non è certo in grado di cancellare un passato di adattamenti terribili (la depressione ancora attanaglia chi si imbatte nella recensione della serie Netflix di Resident Evil), ma ha certamente confermato tutte le potenzialità di un medium in fortissima ascesa: qualcosa di buono si era intravisto in passato - con tutti i suoi difetti, ad esempio, Silent Hill era forse il miglior film mai tratto da un videogioco -, ma la qualità generale delle trasposizioni era obbiettivamente bassa, ed i prodotti sembravano mirati a spremere un brand piuttosto che a proporre dei veri spunti artistici.

Al netto delle condivisibili opinioni personali, lo show HBO ha quantomeno elevato gli standard produttivi del genere mettendo in grossa difficoltà tutti quelli che verranno d'ora in avanti, e questa è un'ottima notizia per gli spettatori. Possiamo adesso attenderci adattamenti più calibrati e convincenti, ed un primo esempio lo possiamo ritrovare nella nostra recensione del film di Super Mario, e la paura che ha stretto il cuore di chi ha saputo che erano in lavorazione le serie tv di God of War ed Horizon potrebbe essersi leggermente alleviata, seppure non sia scomparsa del tutto.



Dopo il successo clamoroso di The Last of Us, produrre una trasposizione videoludica con pochi soldi e ancor meno idee farebbe soltanto infuriare quei fan che prima accettavano con sarcasmo ed un briciolo di ironia certe trovate commerciali, e già rincuora sapere delle ottime reazioni suscitate dal film di Gran Turismo. Mentre in lontananza si profilano progetti dalle potenzialità inaudite come il film di Death Stranding e Return to Silent Hill, la calibrazione verso l'alto dell'intero filone eseguita dallo show di Craig Mazin ha forse definitivamente diradato la sporca nebbia che affossava gli adattamenti videoludici, ed è per questo che una sua consacrazione agli Emmy sarebbe un riconoscimento che tutti i giocatori dovrebbero celebrare, andando oltre le divergenze di opinioni ed unendosi come un'unica grande famiglia in festa.