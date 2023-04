The Mandalorian 3x07: una puntata che scrive il futuro del Mandoverse

A questo punto crediamo sia evidente un po' per tutti perché la Lucasfilm abbia deciso di mostrare in anteprima alla Star Wars Celebration il settimo episodio di The Mandalorian (qui potete recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 3x07): è semplicemente e di gran lunga il più riuscito capitolo della stagione, anzi, uno dei migliori dell'intera serie, che svolge in maniera egregia il delicato compito di spianare la strada al futuro del cosiddetto Mandoverse - e di continuare a colmare con efficacia i disastri narrativi di Episodio IX - senza tuttavia rinunciare a raccontare la propria trama orizzontale; un equilibrio che le avventure del nostro caro Din Djarin hanno sempre faticato a trovare, a parte in alcune istanze. Poi è chiaro che bisognerà vedere nel concreto come si realizzeranno simili enormi potenzialità e soprattutto quanto alcune serie, teoricamente sempre inserite nello stesso lasso di tempo e supervisionate da Filoni e Favreau, impatteranno sul film conclusivo che dovrebbe fungere da vero e proprio crossover - e il riferimento non può che essere rivolto a The Book Of Boba Fett e la curiosa Skeleton Crew.



Se però la qualità dovesse rimanere questa, non possiamo contenere un certo entusiasmo (come si può evincere anche dalla nostra analisi del ricco ed emozionante trailer di Ahsoka) nei confronti di un franchise che eufemisticamente non sta vivendo una delle sue stagioni più felici. Le possibilità per risollevarsi una volta per tutte ci sono e la prima pietra potrebbe essere rappresentata proprio da questo settimo episodio, di cui a seguire troverete naturalmente degli spoiler.



Il ritorno del villain per eccellenza

La domanda è in fondo una soltanto: perchè l'ultimo capitolo di The Mandalorian apre al futuro globale dell'ecosistema che la serie ha creato? Innanzitutto prepara l'avvenire immediato di The Mandalorian stesso grazie al ritorno in pompa magna di Moff Gideon (Giancarlo Esposito), vero villain per eccellenza del telefilm. Un more of the same per la terza consecutiva?

Qui ad essere onesti le opinioni si dividono, perché possiamo con tutta franchezza comprendere chi sia stanco di vederlo come unico avversario possibile per Mando, specialmente nei finali di stagione. D'altra parte, tuttavia, si tratta di un personaggio talmente carismatico e minaccioso su schermo da non risultare mai una sorta di espediente narrativo sciocco o fuori luogo, oltretutto sempre inserito in una trama più grande che prepara il ritorno dell'Impero sotto il nome di Primo Ordine. Insomma, non è mai l'eterno scagnozzo che il protagonista sconfigge ed umilia ad ogni occasione, ma una minaccia reale e tangibile che, nascosta a quanto pare nella Grande Forgia di Mandalore, è adesso pronta a scatenare il suo odio su tutti i mandaloriani sopravvissuti. Qui, in quella che effettivamente sarà una battaglia per conquistare il pianeta devastato, si gioca il primo passo per il futuro di The Mandalorian, finalmente incentrato non solo sulla solitaria figura di Din Djarin bensì sul destino di un popolo intero.



Il settimo episodio è, in un'ottica del genere, uno spartiacque decisivo, poiché esprime nel migliore dei modi il passaggio da una prospettiva singola ad una globale: i mandaloriani appartenenti a diverse sette o comunque aventi abitudini molto differenti sono i veri protagonisti ora, si squadrano e si studiano a vicenda, non si comprendono e nonostante ciò sanno che dovranno lavorare insieme. E diciamoci la verità, cosa può unire fazioni diverse e sul perenne orlo di un conflitto più di un villain della caratura di Moff Gideon?



Ahsoka e il Mandoverse

Ecco, volendo riassumere in pochissime parole, la settima puntata segna il passaggio da The Mandalorian a The Mandalorians, per così dire. E sorprendentemente non è l'unico risultato che riesce a portare a casa: nell'episodio, infatti, Gideon si riunisce con il famigerato Shadow Council imperiale e una delle tematiche più pressanti all'ordine del giorno era l'imminente ritorno nella Galassia del Grand'Ammiraglio Thrawn. Non sono informazioni nuove, penserete voi, visto che già il trailer di Ahsoka menzionava apertamente una simile eventualità e sono comunque premesse già note fin dalla seconda stagione di The Mandalorian.

Tutto vero, ma in primis è l'ennesima prova dell'interconnessione profonda tra le due serie, portata su schermo in modalità non invadenti che ricordano l'MCU dei tempi d'oro - forse qualche lezioncina dopo la discutibile gestione di The Book Of Boba Fett è stata appresa? - e che rendono l'universo di Star Wars realmente vivo e pulsante piuttosto che un insieme di realtà non comunicanti.



In seconda battuta, una delle problematiche più severe che hanno attanagliato a lungo la terza stagione di The Mandalorian è stata una mancanza d'urgenza, di pathos, di non riuscire a valorizzare i momenti drammatici e non far capire la direzione intrapresa. Ed è esattamente ciò che non mancherà mai ad Ahsoka grazie a sequenze di collegamento del genere, in quanto prima della messa in onda sappiamo già cosa il sequel di Rebels dovrà compiere e con che gravità. Questa è interconnessione svolta bene, in maniera sensata che non va ad interrompere nessun ritmo narrativo, preparando al contempo altro. A proposito, iniziamo ad essere estremamente incuriositi anche da Skeleton Crew: che Mandalorian l'abbia già preparata almeno in parte senza clamore?