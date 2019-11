The Mandalorian: cosa leggere per sapere tutto sulla serie TV di Star Wars

The Mandalorian, la prima serie TV live-action su Star Wars, ha finalmente debuttato negli USA per tutti gli abbonati Disney+. Purtroppo in Italia vedrà la luce solo il prossimo 31 marzo, quando Disney+ uscirà nel nostro Paese, ma intanto abbiamo già fornito le nostre prime impressioni su The Mandalorian. Quindi è arrivato il momento giusto per prepararci e capire un po' le coordinate e l'ambientazione della serie TV: cosa occorre sapere? Cosa leggere, soprattutto, in relazione al nuovo universo espanso di Guerre Stellari, per conoscere tutto sullo show ideato da Jon Favreau?



Cosa sappiamo

Sappiamo ancora poco sulla trama, seppur il primo episodio di The Mandalorian ci abbia fornito importanti indizi per capirne la direzione. In ogni caso la serie sarà ambientata cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza. In questo periodo, l'Impero è appena caduto ufficialmente in seguito alla battaglia di Jakku, descritta nell'ultimo libro della trilogia di Aftermath, in Star Wars Battlefront II e in Lost Stars.

Chiaramente, si tratta di un periodo decisamente difficile per la galassia perché, volenti o nolenti, l'Impero manteneva un certo ordine in molti pianeti che, ai tempi della Repubblica, erano principalmente governati da gangster e organizzazioni criminali. Ovviamente, così come nei vecchi romanzi e contenuti Legends, lo stesso Impero è stato soppiantato dalla nascita della Nuova Repubblica, quindi la riorganizzazione dei sistemi stellari è tutta in divenire.



Sebbene buona parte della flotta Imperiale si sia ritirata nelle remote profondità delle regioni ignote, molti signori Imperiali sono restii a mollare il potere e si sono arroccati in fortezze e angoli sperduti della galassia. Ed è proprio qui che entra in gioco il Mandaloriano protagonista della serie TV. Uno dei principali antagonisti di The Mandalorian dovrebbe essere il Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito, un leader Imperiale caduto in disgrazia in seguito proprio alla caduta dell'Impero.



Come prepararci



Il periodo che intercorre tra Episodio VI e VII è stato, a nostro avviso, palesemente mantenuto oscuro da Lucasfilm. C'è un po' di mistero, sicuramente, che per ora è stato a malapena scalfito dai pochi contenuti che abbiamo avuto modo di leggere e di vedere.Per quanto riguarda i contenuti visivi, a parte, non c'è altro. Ma in ogni caso Resistance non è assolutamente necessaria essendo ambientata sì tra Episodio VI e VII ma successiva sicuramente a The Mandalorian. Insomma, è più vicina ae vede già l'ingresso in gioco del

Dal lato fumetti, invece, c'è sicuramente da recuperare il fumetto L'Impero a pezzi, disegnato dall'italiano Marco Checchetto, e ambientato subito dopo la battaglia di Endor vista in Episodio VI. Nella miniserie sono inoltre presenti i genitori di Poe Dameron mentre Luke Skywalker si imbarca in una impresa alla ricerca di alcuni manufatti custoditi dall'Imperatore. Un fumetto curioso, perché uno dei primi prodotti usciti in seguito all'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, fondamentale per capire la situazione post-Endor e, soprattutto, come l'Impero abbia ricominciato a dare filo da torcere alla Ribellione da subito, già dal giorno successivo alla distruzione della seconda Morte Nera. Nei romanzi, però, ci sono sicuramente due opere che meritano decisamente di essere recuperate in vista di The Mandalorian e che potrebbero anche essere ricche di riferimenti e easter egg. La prima opera non è un romanzo singolo bensì una trilogia: Aftermath. La serie segue le vicende della Ribellione in seguito a Endor e arriva fino alla famosissima battaglia di Endor, tra l'altro già citata.



Nonostante un primo romanzo decisamente noioso e difficile da buttare giù, il secondo e soprattutto il terzo alzano l'asticella raccontando gli eventi che portano alla fine "ufficiale" dell'Impero, la lotta di potere iniziata in seguito alla morte dell'Imperatore e le origini del piano dell'Imperatore che, probabilmente, scopriremo proprio in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La particolarità di questa trilogia è che i protagonisti della vicenda sono personaggi comuni della Ribellione e non gli eroi più famosi, nonostante alcune incursioni da parte di Han Solo, Leia e Wedge Antilles.

Se, invece, amate le grandi storie d'amore, allora il consiglio è di recuperare Lost Stars. Soprannominato da molti fan "Il Romeo e Giulietta nella galassia lontana lontana", Lost Stars racconta le vicende di Thane Kyrell e Ciena Ree, due amici che entrano all'accademia navale Imperiale prima di Episodio IV. L'amicizia tra i due si evolve in una delle storie d'amore più struggenti dell'intera saga di Star Wars e proprio questo rapporto si intreccia inevitabilmente con gli eventi cardine della trilogia originale e si conclude, un po' a bruciapelo, proprio in seguito alla battaglia di Jakku.



Un altro tassello importante è sicuramente rappresentato da Star Wars Battlefront II. Nel gioco, uscito nel 2017, si esplorano un po' le vicende successive proprio a Star Wars Episodio VI. La storia segue le avventure di Iden Versio, pilota Imperiale e leader dello squadrone Inferno, che durante il gioco defeziona per poi passare dalla parte della Ribellione. Proprio nel gioco, così come ne L'Impero a pezzi e in Aftermath, si scopre il piano dell'Imperatore per la rinascita del suo regno in caso di morte del Signore dei Sith. Anche Battlefront II, come Lost Stars e Aftermath, si conclude nei cieli di Jakku.