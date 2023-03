The Mandalorian: tutta la storia di Din Djarin per chi ha saltato Boba Fett

The Mandalorian è finalmente tornato sulle scene (qui potete recuperare la nostra recensione di The Mandalorian 3x01) e lo ha fatto con una puntata da molti ritenuta prevedibile: dopo oltre due anni di assenza era lecito attendersi una premiere di transizione, priva di una vera e propria trama - sia orizzontale che verticale - e il cui unico obiettivo fosse far riprendere confidenza con Mando e, soprattutto, il ritorno di Grogu. Qui ci sentiamo di aprire a proposito una piccola parentesi critica, se non forse un pizzico polemica, poiché da una parte lo stesso Favreau è conscio che non tutta la fanbase ha guardato The Book Of Boba Fett, contenente - in maniera assolutamente arbitraria e inopportuna - momenti essenziali per The Mandalorian, mentre, dall'altra, nel classico riassunto posto a inizio episodio non c'è in sostanza traccia di molte scene cruciali dello spin-off con Temuera Morrison. E, per rincarare la dose, il massimo di spiegazione data dal buon Din Djarin a riguardo è un esiguo accenno al ritorno di Grogu al suo fianco, nulla di più.



Non siamo nati ieri, è ovvio che si tratti di banale mentalità aziendalista volta ad invogliare ulteriormente la visione di un altro prodotto Star Wars, ma dopo una ricezione non esaltante di critica e pubblico - qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Book Of Boba Fett - e a seguito di errori quasi infantili nella macro-gestione di un universo - ne avevamo parlato in abbondanza analizzando le prime crepe nella gestione Filoni - ci aspettavamo una risposta più limpida ed esaustiva. Risposta che non è arrivata, e allora abbiamo pensato noi stessi di colmare qualche buco, ricapitolando le avventure del nostro Mandaloriano di fiducia.



Un Bambino misterioso

Abbiamo fatto la conoscenza di Din nel convulso periodo post-trilogia originale, nello specifico 5 anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi. Il Mandaloriano si mostra allo spettatore immediatamente come un cacciatore di taglie glaciale ed efficace, ma il suo ultimo incarico assume sfumature tutt'altro che rassicuranti: avvicinato sul pianeta Navarro da un enigmatico individuo palesemente connesso al vecchio Impero Galattico, gli viene chiesto di recuperare vivo un non meglio precisato individuo di 50 anni.

Con del beskar, materiale sacro per il suo popolo, sul tavolo, Mando non può rifiutare, si reca sul pianeta indicato e, soccorso dall'ugnaught Kuiil e dal cacciatore robot IG-11, riesce a sgominare un accampamento fortemente difeso e a recuperare il bersaglio, che si rivela essere un bambino della stessa specie del maestro Yoda. IG-11 tenta di assolvere al suo compito uccidendolo e Din lo ferma, mostrando già un legame insolito con il Bambino, che va oltre la semplice etica lavorativa. Si palesa velocemente un altro intoppo, poiché la sua nave è stata in pratica smontata dai Jawa e ancora Kuill accorre in suo aiuto tramite qualche negoziato con i piccoli alieni incappucciati, disposti a restituire le componenti per un uovo di mudhorn - un animale altamente pericoloso e feroce simile ai nostri rinoceronti. Durante lo scontro Mando sembra avere la peggio, ma viene aiutato dall'insospettabile Bambino che, usando la Forza per far levitare il mudhorn, permette al nostro protagonista di abbatterlo, recuperare l'uovo e tornare su Navarro.



Consegnato il Bambino, ricevuto il pagamento in beskar che gli vale un'armatura nuova dall'Armaiola, Mando tuttavia non è soddisfatto e viene sommerso dai sensi di colpa: sceglie allora di salvare la tenera creatura dalle grinfie dell'Impero e del misterioso Dr. Pershing, ben conscio di infrangere tutte le regole della Gilda dei cacciatori di taglie. E infatti il capo della suddetta Gilda, Karga, vuole fermare a tutti costi la sua fuga e inizia un lungo e spettacolare scontro a fuoco con un assortimento vario di cacciatori. Una fine già segnata?

Ovviamente no, perché tutti gli altri Mandaloriani che vivevano in segretezza nell'Enclave si sono mossi subito in aiuto di Din, spinti da un inossidabile senso di onore. In fuga da Navarro il protagonista tenta di trovare rifugio sul pianeta Sorgan, inizialmente alla ricerca di un posto isolato e tranquillo dove lasciar crescere il Bambino.



Peccato che qui si nasconda un'altra fuggiasca, la mercenaria ed ex-membro dell'Alleanza Ribelle Cara Dune, che chiede al Mandaloriano di andarsene per non attirare ulteriori attenzioni. Indeciso sul da farsi, Mando viene però assoldato dai locali per spazzare via una banda di razziatori e convince Cara, attraverso denaro contante, a unirsi all'impresa. Una missione non facile, che vede i due tentare in ogni modo di addestrare quanto possibile gli abitanti del villaggio e addirittura abbattere in maniera spettacolare un vecchio AT-ST, ma che viene assolta dal duo alla perfezione. Dopo qualche settimana di riposo, un cacciatore di taglie rintraccia il Bambino su Sorgan e fa comprendere una volta per tutte a Din di essere ancora costretto alla fuga.



Tra ricorsi storici e un buon primo finale

Prossima tappa? Un pianeta che Star Wars sembra non riuscire mai ad abbandonare in qualsivoglia forma possa mai prendere il franchise. Sì, stiamo parlando di Tatooine, dove Mando atterra per riparare la sua nave dopo uno scontro nello spazio con un altro cacciatore di taglie. Questo e il prossimo episodio sono gli esempi classici delle puntate filler di The Mandalorian: per pagare le riparazioni il nostro protagonista è costretto a cercare lavoro e decide di aiutare un aspirante membro della Gilda, che poi tenterà di tradirlo prendendo in ostaggio il Bambino, situazione che naturalmente finirà molto male per la new entry. Din riparte e contatta una sua vecchia conoscenza per cercare altro lavoro, che si materializza in un'infiltrazione su una nave da trasporto detenuti.

Puntata meravigliosa nella sua lineare semplicità, altri tentativi di fare un doppio-gioco su Mando che come di consueto non funzioneranno e si riparte per un'altra avventura, nel vero rush finale di stagione. Karga, infatti, ritorna improvvisamente nelle vicende con una sospetta richiesta d'aiuto a Din, in quanto Navarro è stato invaso dalle forze imperiali. Il piano è alquanto franco e prevede di usare il Bambino come esca per uccidere il mandante dell'incarico e liberare la città. In cambio? La cessazione di tutte le ostilità tra la Gilda e il Mandaloriano. Quest'ultimo allora assolda Cara e Kuiil, seguito da ricostruito e riprogrammato IG-11, e giunge in soccorso di Karga, giusto in tempo per svelare il suo - l'ennesimo della stagione, ad essere onesti - doppio-gioco grazie alla dolcezza del Bambino, che ha usato la Forza per guarirlo da una ferita.



Il gruppo quindi formula un nuovo piano: Karga farà finta che Cara ha catturato Din e chiederà un incontro con il mandante, mentre Kuiil tornerà alla nave sorvegliata da IG-11 con il Bambino. Prevedibilmente nulla andrà secondo i piani a causa dell'arrivo del temibile Moff Gideon, che apre il fuoco sull'edificio dove si sta svolgendo l'incontro e manda delle truppe ad intercettare Kuiil, uccidendo l'ugnaught. È IG-11 a salvare il Bambino e a rompere poi le righe dell'assedio imperiale per riunirsi a Mando e gli altri, da cui ne risulta un violento scontro a fuoco. Din, però, fortunatamente nota un passaggio per le fogne, utile a raggiungere l'Enclave di mandaloriani - sequenza in cui tra l'altro vediamo per la prima volta il volto di Mando senza l'elmo. La fuga riesce, ma nell'Enclave è rimasta solo l'Armaiola, unica superstite di una strage imperiale dopo che i compagni di Din si sono rivelati per proteggerlo.

La riverente mandaloriana rivela inoltre al nostro protagonista di dover portare il Bambino ai Jedi, ovunque essi siano, e gli dona un jetpack. Il gruppo fugge attraverso un fiume di lava sotterraneo, ma gli imperiali tendono loro un'imboscata all'uscita, disinnescata da IG-11 che si sacrifica autodistruggendosi. Un finale così semplice? No, perchè appena fuoriusciti dal tunnel i nostri eroi vengono attaccati da Gideon a bordo di un TIE, che soltanto Mando può mettere fuori uso con una bomba posizionata sulla navicella grazie al jetpack. Karga e Cara rimangono su Navarro per ricostruire, Din seppellisce Kuiil e riparte per adempiere alla sua missione, si scopre che Gideon è ancora vivo nonché in possesso della Darksaber e cala il sipario sulla solida prima stagione di The Mandalorian.



Jedi, dove siete?

La seconda stagione si apre con Din alla ricerca di altri mandaloriani, nella speranza che qualcuno possa avere informazioni su questi fantomatici Jedi. Le voci lo riportano - bisogna tornarci sempre e comunque - su Tatooine, dove opera uno sceriffo che indossa un'armatura mandaloriana molto nota ai fan di Star Wars, ovvero quella appartenuta a Boba Fett.

Rendendosi presto conto di non aver a che fare con un vero figlio di Mandalore, Din pretende che gli venga restituita l'armatura e lo sceriffo lo convince prima ad occuparsi di un micidiale drago krayt, che il nostro eroe riesce ad uccidere grazie ad una sottospecie di coalizione formata dagli abitanti del villaggio e dai predoni Tusken. Sempre alla disperata ricerca di informazioni, Mando accetta di trasportare una Signora Rana e le sue uova sul pianeta Trask, in un viaggio che assume le ormai arcinote caratteristiche della puntata filler: qualche diverbio con la Nuova Repubblica, una disavventura su un piccolo pianeta con molti ragni e alla fine la destinazione è raggiunta. Su Trask viene indirizzato o sarebbe meglio dire trovato con precisione da un trio di mandaloriani, capitanato da nientepopodimeno che Bo-Katan Kryze e i due entrano subito in un'accesa discussione su cosa significhi essere davvero un mandaloriano visti i diversi usi e costumi - in primis l'abitudine di rimuovere l'elmo. Nessun punto in comune viene trovato da punti di vista egualmente drastici, eppure Bo-Katan ottiene l'aiuto di Mando per prendere possesso di un convoglio d'armi imperiale in cambio di informazioni sui Jedi.



Seppur con qualche difficoltà di troppo e la rivelazione che Bo-Katan non era solo alla ricerca di potenza di fuoco per riconquistare il devastato Mandalore bensì pure della Darksaber, la missione tutto sommato riesce, più o meno, e Din viene indirizzato su Corvus, dove farà la conoscenza di Ahsoka Tano. Tutto talmente lineare? Chiaramente no, c'è sempre spazio per inserire delle - comunque a dir poco gradevoli, è innegabile - puntate filler: la nave di Mando ha bisogno ancora di riparazioni e si fa tappa su Navarro, adesso un posto rispettabile sotto la guida di Karga e Cara. C'è solo la trascurabile problematica di un'ultima base imperiale da dover distruggere, dove il Dr. Pershing continua a condurre esperimenti con il sangue del Bambino ricco di "M-count" in lingua originale - cosa si è giunti a fare pur di evitare la parola midichlorian.

La base viene rasa al suolo, la nave riparata e finalmente si può raggiungere Corvus, nello specifico la città di Calodan soggetta alla terribile tirannia del suo magistrato, Morgan Elsbeth. Mando trova la Jedi oltre le mura della città e le presenta il Bambino, di cui scopriamo il nome grazie alla Forza, Grogu, insieme ad un flashback risalente ai tempi del traumatico Ordine 66. Ahsoka accetta di addestrare Grogu in cambio di aiuto contro Elsbeth, affrontata proprio dalla Jedi in un duello all'ultimo sangue vinto da quest'ultima, alla ricerca anche di informazioni sul Grand'ammiraglio Thrawn - una montagna russa di emozioni per i fan di Star Wars Rebels. Mando, però, si ritrova in sostanza al punto d'inizio, in quanto Ahsoka si rende conto di non poter addestrare il Bambino per l'enorme legame che lo lega a Din.



Tragedie e vendette

Ahsoka gli consiglia perlomeno di recarsi su un antico tempio sul pianeta Tython, dove Grogu potrà utilizzare la Forza e attrarre l'attenzione di qualche Jedi. Ed esattamente così non accade: il primo ad approcciare Mando su Tython è infatti il leggendario Boba Fett in persona, pronto a reclamare la sua armatura. Momento più propizio non poteva esserci a causa dell'arrivo improvviso di Gideon, che da tempo era riuscito a seguire le tracce di Din, ossessionato se non consumato dalla vendetta e dalla necessità impellente di mettere le mani sul Bambino.

Il nostro protagonista chiede allora la protezione di Grogu a Boba Fett in cambio della restituzione dell'armatura, un quid pro quo che sembra funzionare egregiamente. Ma nell'istante cruciale, cioè alla fine della meditazione di Grogu, Gideon fa distruggere la navicella di Mando, sguinzaglia gli infernali Dark Troopers e riesce a posare le sue grinfie sul Bambino. Disperato, Din può contare ancora sul giuramento di onore di Boba Fett e sull'aiuto di Cara, finalizzato a far evadere un vecchio "amico" del protagonista - già visto nella prima stagione - di prigione.



Puntata di preparazione al gran finale: liberato Mayfeld, un ex-imperiale, il gruppo si dirige su Morak, una minore operazione mineraria dell'Impero, per collegarsi ad un terminale e scoprire le coordinate dell'incrociatore di Gideon; il piano riesce e regala numerosi momenti di altissimo impatto emotivo, tra cui spiccano la rabbia di Mayfeld contro un suo vecchio e riprovevole comandante e un'altra rimozione dell'elmo da parte di Mando. Con l'aiuto anche di Bo-Katan, cui viene promesso l'incrociatore di Gideon e la Darksaber, i nostri eroi si imbarcano - sarebbe meglio dire fanno una gradita entrata quasi esplosiva - sulla nave nemica, riescono a espellere nello spazio i Dark Troopers e a sopraffare Gideon, sconfitto in duello da Mando che in tal modo diviene il legittimo proprietario dell'iconica spada laser nera.

Ma i Dark Troopers ritornano a bordo dell'astronave, delle tensioni irrisolte iniziano a riemergere tra Din e Bo-Katan e la situazione sembra essere destinata al peggio, finché non appare un X-wing. Un Jedi incappucciato di nero e dalla spada laser verde fa strage dei droidi e si presenta ai protagonisti, che davanti a loro vedono stagliarsi la sontuosa figura di Luke Skywalker, accorso dopo aver sentito il richiamo di Grogu su Tython. Di conseguenza è tempo di saluti tra il Mandaloriano e il Bambino, con tanta di altra emotivamente devastante rimozione dell'elmo, e lo lascia andare. Una scena post-credit introduce lo spin-off The Book Of Boba Fett e nel dicembre del 2020 termina la seconda stagione di The Mandalorian.



The Mandalorian 2.5

Proprio su The Book Of Boba Fett in realtà non ci sarebbe così tanto da dire in relazione al nostro buon Mando: in pratica non fa che ricambiare il favore aiutando l'ex cacciatore di taglie nella sua lotta serrata contro il sindacato Pyke. Il problema è che ad un certo punto la narrazione su Boba Fett si interrompe, per due puntate la serie si trasforma in The Mandalorian e qui - ripetiamo, in un'altra serie - scopriamo che l'Armaiola è ancora viva, che Din non è più considerato un mandaloriano per essersi rimosso l'elmo in presenza d'altri e che per espiare tali colpe dovrà bagnarsi nelle Acque Viventi sotto le miniere di Mandalore. Nel frattempo ottiene una nuova nave su Tatooine, dove riceve anche la richiesta d'aiuto da parte di Boba Fett, ma prima si reca da Grogu per portargli un regalo forgiato dall'Armaiola.

Viene fermato da Ahsoka. in quanto la sua presenza potrebbe danneggiare l'addestramento del Bambino, e quindi sarà lei a portare il regalo. Addestramento che però non sta andando nel migliore dei modi a causa dello stesso motivo già segnalato proprio da Ahsoka, ovvero il forte legame tra Grogu e Mando. Luke pone davanti al suo allievo una scelta: imbracciare la spada laser che fu di Yoda e diventare davvero uno Jedi o accettare il dono di Din e tornare da lui. Esito non proprio difficile da prevedere, i due si riuniscono e aiutano Boba Fett a sconfiggere l'ondata dei Pyke e partono per altre avventure, in quello che a tutti gli effetti è un prologo della terza stagione di The Mandalorian inspiegabilmente inserito altrove.