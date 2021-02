The Walking Dead 10, arrivano i nuovi episodi: dove eravamo rimasti?

Che la serie nata dal fumetto di Robert Kirkman stia attraversando una parabola discendente è evidente dalla nostra recensione di The Walking Dead 10 ma, nonostante ciò, il franchise sembra tutt'altro che destinato al declino. Se infatti TWD 11 sarà l'ultima stagione della serie principale, abbiamo visto il fiorire rigoglioso di spin-off, come testimoniano il rinnovo di World Beyond, il rinnovato successo di Fear The Walking Dead e lo show su Carol e Daryl, ancora all'orizzonte; per non parlare dei film dedicati a Rick Grimes, che serviranno a chiarire la situazione dopo l'uscita di scena del personaggio interpretato da Andrew Lincoln dalla serie principale.



Resta comunque il fatto che il percorso dell'ultima stagione della serie che fu di Frank Darabont sia stato finora alquanto accidentato, soprattutto per le complicanze derivanti dalla pandemia, che hanno impedito alla produzione di completare in tempo il finale di The Walking Dead 10, ritardato di ben sei mesi, che abbiamo potuto vedere solo ad ottobre 2020, quando era prevista la messa in onda della nuova stagione.



L'ultimo capitolo delle avventure di Daryl e compagni è stato perciò rinviato di un ulteriore anno, ma da questa sfortunata circostanza è nata anche un'opportunità; quella di creare sei episodi speciali di The Walking Dead 10 che fungessero da corollario a quanto visto nella decima stagione. Le novità Sky di marzo ci regaleranno questo inedito ciclo di episodi, ma prima è forse il caso di fare il punto su dove eravamo arrivati e su quale destino attende i protagonisti dello show zombie più amato della televisione.



La fine di Alpha

Dispersione è forse il termine esatto per descrivere le dinamiche alle quali abbiamo assistito nel corso di questa decima stagione. La minaccia dei Sussurratori introdotta nella season precedente aveva solleticato il palato dei fan di vecchia data, che sembravano aver trovato un antagonista di spessore, capace di instaurare un'atmosfera di tensione e di incertezza come non se ne vedevano da tempo, ma, purtroppo, salvo rare eccezioni, ciò che abbiamo avuto modo di sperimentare è stata una sorta di partita a Risiko, nella quale tutto il pathos necessario è venuto improvvisamente a mancare, lasciandoci in balìa di scontri tanto prevedibili quanto poco ispirati che hanno condotto alla machiavellica eliminazione della leader dei Sussurratori da parte di Negan.

A Daryl è spettato il compito di prendere in mano le redini della leadership lasciata vacante da Rick e dalla camminata verso il tramonto di Michonne, che ha abbandonato la serie principale per entrare a gamba tesa nei lungometraggi dedicati al personaggio di Andrew Lincoln, non prima di averci regalato qualche momento di introspezione e fatto realizzare il costante depauperamento del cast di The Walking Dead. Lo show ha infatti cercato in questi episodi di spingere più su personaggi secondari come Magna e Yumiko, che purtroppo non vantano un profilo di interesse così rilevante da passare il testimone di protagonisti meglio tratteggiati, che in queste ultime stagioni sembrano cadere come mosche.



Chi non è riuscita a reggere il peso di queste dinamiche è stata senza dubbio Carol che, devastata dalla morte di Harry ad opera di Alpha, ha attraversato un percorso di involuzione che si posiziona maldestramente e fastidiosamente tra la confusa Carol delle origini e quella risoluta dei migliori episodi della serie. Una sorta di schizofrenia che rende la parabola di questa fondamentale protagonista dello show una sorta di encefalogramma che tende ad appiattirsi minuto dopo minuto. La fine dell'incubo dei Sussurratori dovrebbe rappresentare per lei il grado zero dal quale ripartire e recuperare il carisma che la contraddistingueva e, quasi certamente, sarà protagonista di una parte dei nuovi episodi extra.

A Eugene, Ezekiel e Yumiko è spettato invece il compito di introdurre il macrocosmo del Commonwealth e la minaccia che si nasconde dietro di esso, in un viaggio on the road a tratti risibile alla volta dell'incontro con la misteriosa voce con la quale Eugene era riuscito a mettersi in contatto dalla sua postazione radio. Abbiamo così fatto la conoscenza di Princess, la new entry del cast che ha dato fin da subito poche certezze, ma che aspettiamo al varco nei prossimi episodi.



Il riscatto di Negan

Senza dubbio, una grossa parte all'interno della stagione conclusasi ad ottobre l'ha giocata Jeffrey Dean Morgan con il suo Negan. Il villain, odiato da molti per essersi preso le vite di Glenn e di Abraham in una delle sequenze più iconiche di The Walking Dead e ritenuto da alcuni l'inizio del declino della serie stessa, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto nella decima tornata di episodi dello zombie drama.



Dopo essere stato graziato da Rick, memore del sogno di Carl di un mondo che abbandonasse i conflitti per poter finalmente rinascere, Negan ha vissuto in prigionia gli ultimi anni ad Alexandria ed è divenuto l'ombra dell'uomo che era, quando ancora brandiva la temibile Lucille. L'occasione di riscatto giunge però nel momento in cui le sue catene vengono sciolte da Carol, per permettergli di infiltrarsi tra i Sussurratori e distruggerli così dall'interno.

Obiettivo raggiunto, perché è grazie a Negan se Alpha viene sconfitta - pur cadendo nell'anti-climax incline al sensazionalismo -, nonostante il controllo venga poi assunto da un Beta in modalità berserk lisergica, disposto a tutto per cancellare dalla faccia della Terra Daryl e i suoi; debole però di un sostrato narrativo poco convincente che riesca ad elevare il suo arco di trasformazione al carisma della fu Alpha.



Come abbiamo già discusso nel nostro speciale sul futuro di TWD, Negan potrebbe giocare un ruolo più importante in futuro, se incarnerà dinamiche che nel fumetto appartengono ad altri personaggi, eliminati dalla serie. Il redento antagonista di Jeffrey Dean Morgan rappresenta però ben altro all'interno del franchise, perché la sua natura di outsider fa di lui il perfetto tramite tra personaggi scomodi per la comunità di Alexandria, come Lydia, la figlia di Alpha, oltre ad essere un adorabile quanto improbabile mentore per Judie, la figlia di Rick. Abbiamo ancora molto da scoprire su Negan e gli episodi a venire sapranno sicuramente valorizzare uno dei migliori villain di The Walking Dead.



Un ponte tra due stagioni

Secondo le dichiarazioni della showrunner Angela Kang, i sei episodi extra della decima stagione di TWD saranno un "piatto combinato" composto da dinamiche prese di peso dall'undicesimo ed ultimo capitolo dello show, miscelate con materiale narrativo creato ad hoc. Saranno puntate molto più intimiste, in un'ottica che spera di raggiungere un'intelligente crasi tra necessità e contenuto. Il focus sarà molto più incentrato sui singoli personaggi e sulle relative dinamiche. Dovremmo così inoltre riuscire a gettare uno sguardo al passato di Negan, preso direttamente dal fumetto "Negan è qui", quando ancora il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan non era il villain che abbiamo conosciuto nelle ultime stagioni della serie. Più in generale, questi nuovi episodi, che andremo a recensire su base settimanale, sembrano aver rappresentato per la produzione una sorta di test per prendere le misure e comprendere così i limiti raggiungibili sia in fase di scrittura che di shooting, ora che i protocolli COVID regolano la vita lavorativa dell'intero set.



E, se può sembrare assurdo che una serie post-apocalittica, che affronta le conseguenze di una pandemia globale, si serva ora di un consulente epidemiologico per poter gestire ogni aspetto della produzione in totale sicurezza, questi nuovi episodi di The Walking Dead sembrerebbero essersi per lo meno rivelati un esperimento quanto mai necessario, alla luce del fatto che l'undicesima stagione è attualmente in fase di riprese e che l'esperienza maturata sul set di queste appendici della decima potrebbero aver dato nuova fiducia e nuova linfa ad una serie che, arrivati a questo punto, ne ha davvero bisogno.