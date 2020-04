The Walking Dead: i migliori momenti della serie finora

The Walking Dead è una delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo, nonostante l'inesorabile calo di ascolti in corso da qualche anno a questa parte e l'uscita di scena di alcuni storici protagonisti come Andrew Lincoln - che si prepara però a ritornare in una trilogia di film su Rick Grimes - e Danai Gurira, che ha salutato Michonneproprio negli ultimi episodi della decima stagione, funestata dall'emergenza Covid-19 che ha costretto i produttori a ritardare a quest'estate la messa in onda del finale.



Ciononostante The Walking Dead rimane un pilastro della serialità contemporanea e per questo motivo abbiamo deciso di omaggiare la serie con alcuni dei migliori momenti presi democraticamente da ogni singola stagione. L'intento non è ovviamente esaustivo, né quello di creare una vera e propria classifica o di pretendere di accontentare chiunque, perché sappiamo che i momenti memorabili all'interno di questa serie non si contano solo sulle dita di due mani.



Rick e la bambina (Stagione 1, Episodio 1)

Ci sono momenti che cambiano la storia della televisione per sempre. La scena di apertura di The Walking Dead è uno di questi. L'episodio pilota scritto e diretto da Frank Darabont, creatore e primo showrunner della serie, ha segnato la via non solo per gli episodi, ma anche per le stagioni a venire.



La presentazione del personaggio di Rick Grimes avviene nel teaser dell'episodio, ricorrendo ad un connubio tra immagine e azione che non ha bisogno di parole o descrizioni e stabilisce in cinque minuti d'orologio le regole dell'universo narrativo. L'ex sceriffo Rick Grimes si imbatte in una bambina con il suo pupazzetto, mentre è in cerca di carburante.



Al richiamo del nostro la piccola si rivela in realtà una non morta. Il mondo è cambiato, come lo sono le regole della sopravvivenza - non a caso il titolo del pilota e del primo fumetto è "Giorni Perduti" - così Rick impugna il suo revolver e spara un colpo in testa alla piccola, che stramazza al suolo, finalmente libera di morire. Primo piano di Rick. Sigla. Un inizio a regola d'arte.



La (doppia) morte di Shane (Stagione 2, Episodio 12)

Il personaggio di Shane non è forse il più amato dai fan, ma in pochi possono dimenticare la sua morte avvenuta per mano di Rick - e poi di Carl - alla fine della seconda stagione. In The Walking Dead non c'è mai stato posto per le tensioni derivanti dalla presenza di due galli nel pollaio e il destino di Shane era segnato dall'inizio.

Dopo essersi occupato - anche fin troppo - della famiglia di Rick in sua assenza, Shane subisce un tracollo nella seconda stagione sia per quanto concerne il rapporto con Lory e Carl, che per le difficili e crude decisioni da prendere all'interno del gruppo. Shane maledice il ritorno di Rick, lo umilia come uomo e come padre e l'intento è quello di ucciderlo. Rick si ritrova costretto a tergiversare, fino al momento in cui il coltello ha la meglio sulla pistola e Shane muore tra la disperazione di Rick, salvo poi tornare in vita come non morto e venire annientato da un giovanissimo Carl. Il confronto finale tra Rick e Shane rimane ad oggi uno dei momenti più alti dell'intera serie.



Morgan il folle (Stagione 3, Episodio 12)

La terza stagione è stata segnata da uno dei momenti più graditi dai fan: il ritorno di Morgan, sparito dopo l'episodio pilota. Era stato lui infatti ad introdurre a Rick le dinamiche del nuovo mondo, dopo il suo risveglio dal coma. Inoltre questo episodio è stato una boccata d'aria fresca per staccare dal ritmo monocorde della prigione.

Rick, Carl e Michonne ritrovano Morgan in modalità "ultimo sopravvissuto", armato fino ai denti e impazzito per la morte del figlio; per lui vita e morte non hanno più valore ed un uomo completamente diverso da quello che avevamo lasciato nella prima stagione. Tra scritte sui muri e i piani ossessivi per bonificare l'area, Rick capisce che potrebbe fare la stessa fine dell'amico se non cerca di risollevarsi. E poi c'è l'episodio dell'autostoppista alla disperata ricerca di aiuto, ignorato dai tre all'andata e ritrovato cadavere al ritorno. Una chicca.



L'attacco del Governatore e "Guarda i fiori", (Stagione 4, Episodi 8 e 14)

Non volevamo abusare degli ex aequo, ma, per motivi diversi, abbiamo deciso di inserire l'episodio più amato dai fan, secondo IMDB, e quello che forse è uno dei momenti più controversi non solo della quarta stagione, ma di tutta la serie.



Il primo attacco del Governatore alla prigione era stato all'acqua di rose in confronto a questo. Il mid-season finale della quarta stagione ha tutti gli ingredienti per essere un episodio quasi perfetto, tra azione frenetica, morti eccellenti e una minaccia reale. È stato il momento nel quale abbiamo più temuto per Rick e compagni dall'inizio della serie. Il carrarmato, l'uccisione a sangue freddo della figlia di Lilly, il rapimento di Michonne ed Hershel, per finire con la morte di quest'ultimo, decapitato con un colpo di katana di fronte alle figlie Maggie e Beth, e del Governatore stesso, prima trafitto da Michonne e poi giustiziato da Lilly. Una continua giostra di emozioni. Questo sì che era The Walking Dead!

L'esecuzione di Lizzie da parte di Carol è uno di quei pugni nello stomaco che non si dimenticano. Convinta dell'umanità dei non morti Lizzie all'inizio li ciba con dei topi, ma per dimostrare a Tyrese e Carol la sua folle teoria, pugnala a morte la sorellina sotto lo sguardo sconcertato e disperato dei due, minacciati con una pistola per impedir loro di salvarla. Lizzie è fuori controllo, forse compromessa per sempre, e non ha nessun rimorso, per questo Carol la porta in mezzo ad un campo e le sussurra di volgere lo sguardo a guardare ai fiori, prima di spararle.



Carol in modalità Rambo (Stagione 5, Episodio 1)

Il primo episodio della quinta stagione di The Walking Dead è forse la season premiere più riuscita dopo il pilota e rappresenta per Carol il culmine di un percorso iniziato con lo show stesso. Carol all'inizio della serie era un personaggio fragile e vittima delle sue debolezze, oltre che di quelle del marito. La morte della figlia nella seconda stagione poteva distruggerla - come nella versione cartacea - o spingerla ad andare avanti e ad evolvere.



Questo momento è il risultato di questa evoluzione. Carol è diventata un lupo solitario, nonché l'unica in grado di sbloccare lo stallo tra i suoi e i cannibali di Terminus. Così, in puro stile Rambo, la donna, si mimetizza tra i non morti vestendo le loro viscere e studiando la tattica migliore per fare breccia tra le difese avversarie, per poi colpire duramente e senza pietà, fino a consentire la fuga di tutti e il ricongiungimento tra Rick e Judith. Un momento epico.



Carl perde un occhio (Stagione 6, Episodio 9)

C'è una scena della sesta stagione che ha scioccato i fan della serie che non conoscevano il destino di Carl dal fumetto. Ci riferiamo ovviamente a quel terrificante istante nel quale realizziamo che Carl forse non sopravvivrà all'episodio, perché al posto del suo occhio destro c'è un'orbita vuota, scavata da un proiettile.



Nel tentativo di fuggire dall'invasione zombie ad Alexandria, Rick, Carl, Michonne, Jesse e i figli Sam e Ron stanno attraversando la cittadina coperti dalle interiora dei non morti. Ad un tratto però Sam si blocca terrorizzato e viene aggredito dagli erranti. Per lui non c'è più nulla da fare. Jesse prova il dolore che solo una madre può provare di fronte alla morte di un figlio e questo la rende vittima della sua stessa sorte.

Jesse però tiene ancora per mano Carl, che rischierebbe di fare la stessa fine, se Rick non tagliasse il braccio della donna con un'accetta. Ron, l'altro figlio di Jesse, non digerisce però la cosa e impugna la pistola contro Rick, prima di venire ucciso da Michonne. Parte un colpo a vuoto, la situazione sembra sbloccarsi, finché Carl si gira verso Rick con un enorme orbita vuota e sanguinante e sussurra una sola parola: "Papà...".



Ambarabà ciccì coccò (Stagione 7, Episodio 16 e Stagione 8, Episodio 1)

L'entrata in scena di Negan è senza dubbio uno dei momenti più memorabili dell'intera serie. Odiato e amato, il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan si è subito imposto come uno dei più temibili villain di The Walking Dead. Dopo la non proprio nobile sortita di Rick e compagni, volta ad eliminare l'iniziale minaccia dei Salvatori, la vendetta del loro leader è tremenda. Armato della sua amata mazza da baseball Lucille, Negan fa la sua terrificante conta e prende in pochi secondi la vita di Glenn e di Abraham.



Indimenticabile l'uccisione di Glenn e quello straziante congedo da Maggie, disperata nel vedere il padre di suo figlio sfigurato e ridotto in fin di vita dalla teatrale, boriosa e malata spavalderia di Negan. Pochi momenti nell'intera serie hanno avuto questa potenza, questa tensione. Un frangente più unico che raro nel quale Rick non è in potere di fare nulla, se non lasciarsi dominare dalla rabbia, dal terrore e dal dolore per la morte dei suoi compagni.



Il sogno di Carl (Stagione 8, Episodio 9)

Non assistiamo alla morte di Carl, che si spara un colpo in testa evitando al padre e a Michonne quello che il ragazzo aveva dovuto fare con la madre. Morso da uno zombie nel tentativo di aiutare Siddiq, Carl muore così, da solo. Il mondo di Rick si svuota di tutti i motivi per i quali aveva lottato contro i nemici e contro se stesso, sopravvivendo fino a quel momento per garantire un futuro al sangue del suo sangue.

Ma il momento migliore in tutto questo non è la tragedia del ragazzo, ma la speranza di Carl in un mondo migliore, dove la vendetta non è la soluzione, ma uno sbaglio. Perché per progredire il mondo ha bisogno che venga fatta la cosa giusta; un futuro di pace e unione dove persino Negan possa fare la sua parte e contribuire al bene della comunità. Un'utopia, forse no, visto che è il sogno di Carl a guidare il futuro di Alexandria e delle altre comunità, almeno per un po'.



Il confine di Alpha (Stagione 9, Episodio 15)

Alpha non è sicuramente l'antagonista più riuscito della serie e la guerra contro i Sussurratori si è nel giro di poco ridotta alla banale contrapposizione tra buoni e cattivi, mancando di ulteriori stimoli e guizzi narrativi da parte della scrittura. In ogni caso per gli spettatori c'è stato un prima e un dopo il confine di Alpha e per buone ragioni.

Era forse dai tempi dell'apparizione di Negan che uno shock simile e un'ecatombe di comprimari non scuoteva fino alle fondamenta The Walking Dead. Quella serie di pali sui quali Alpha ha piantato tra le altre le teste di Henry, Enid e Tara ha annichilito i sopravvissuti e segnato un confine non solo fisico, ma anche psicologico tra i nostri eroi e la mancanza di pietà del loro nuovo avversario. Peccato che le cose non abbiano avuto modo di evolvere nella giusta direzione e con la stessa intensità.



Dante doppiogiochista (Stagione 10, Episodio 7)

Non sarebbe giusto giudicare il momento migliore della decima stagione in questo momento, con il posticipo del season finale all'estate. Ma possiamo azzardare quello che finora è stato il momento in assoluto migliore della stagione, con la speranza che l'ultimo episodio superi le nostre aspettative.



Con tutta la simpatia per Negan e la voglia di vederlo riscattarsi e assumere un ruolo attivo nella società, l'uccisione di Alpha ha sofferto di tutto il mancato sviluppo del personaggio interpretato da Samantha Morton e non ha appagato il fatto assurdo che fosse proprio quella Carol la mandante, dopo aver compromesso inutilmente le vite dei propri compagni, invece che starsene in panciolle ad attendere la testa di Alpha su un piatto d'argento.

Abbiamo quindi optato per un altro momento scioccante della stagione, forse il più inaspettato e a posteriori il più in linea con la serie: la svolta doppiogiochista di Dante e la morte di Siddiq. Certo, Siddiq aveva ampiamente portato all'esasperazione la pazienza degli spettatori con i suoi problemi, ma da qui a farlo morire soffocato per mano di quello che credeva non solo il suo vice, ma anche suo amico, questo ci ha ricordato che in The Walking Dead le cose spesso non sono quel che sembrano. Inviato da Alpha per fungere da cavallo di Troia dei Sussurratori, avvelenando gradualmente gli abitanti di Alexandria, Dante è stato, col senno di poi, uno dei pochi guizzi di questa decima stagione, in attesa di vedere dove ci condurrà il finale.