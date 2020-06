The Walking Dead: i migliori villain della serie

Non sono lontani i tempi in cui The Walking Dead dominava gli ascolti settimanali dei palinsesti di tutto il mondo. Tutto ciò è sicuramente in parte merito della lotta per la sopravvivenza di Rick Grimes e compagni, che ci ha regalato alcuni dei migliori momenti di The Walking Dead, in parte è senz'altro dovuto all'ineluttabilità del destino, che non guarda in faccia nessuno e che sfocia nelle sconvolgenti morti di The Walking Dead. Lo show ha saputo mostrare il tracollo dell'umanità man mano che l'apocalisse zombie cresceva e si espandeva.



Uno uno degli aspetti più affascinanti - e in alcuni casi più riusciti - della serie riguarda quindi e soprattutto i villain che di volta in volta hanno messo in bastoni tra le ruote ai nostri eroi, rischiando di vanificare ogni sforzo compiuto. Così, in attesa del finale di The Walking Dead 10, che dovrebbe intravedersi sulla linea dell'orizzonte, e con la speranza di sapere presto quando tornerà Rick Grimes, non ci resta che scoprire quali siano i migliori villain della serie creata da Frank Darabont, tratta dai fumetti di Robert Kirkman.



6. I Lupi

Gli antagonisti più temibili non sono quelli che hanno uno scopo ben chiaro, ma quelli che ne sono privi. La mancanza di regole e istanze chiare comporta un'imprevedibilità potenzialmente disastrosa che fa di questi soggetti un'incognita della quale liberarsi al più presto. Ecco, i Lupi corrispondono esattamente a questa descrizione e nel corso della quinta e sesta stagione di The Walking Dead hanno rappresentato un elemento destabilizzante per Rick e compagni.

Non si sa molto di loro, se non che segnalano la loro presenza con scritte inquietanti ed si distinguono per la lettera "W" (wolves) incisa sulla fronte. Quando li incontriamo, alla fine della quinta stagione, riescono ad avere la meglio su Morgan, mentre Daryl ed Aaron scoprono che potrebbero attaccare Alexandria, cosa che in seguito accade. Il loro modus operandi prevede l'uccisione brutale e il saccheggio. Dopo aver assaltato i nostri, vengono costretti alla fuga e sterminati, compreso il loro leader Owen, che trova la morte per mano di Morgan, ma alcuni di loro potrebbero ancora essere là fuori.



5. Gareth e i cannibali di Terminus

La strada per Terminus sembrava condurre ad una Terra Promessa dove Rick e i suoi avrebbero finalmente potuto trovare pace. Peccato che fosse solo uno specchietto per le allodole per rifornire di carne fresca la comunità di cannibali che la abitava, guidata da Gareth e dalla sua subdola madre, Mary. Gli antropofagi di Terminus sono sicuramente la parentesi più raccapricciante tra gli antagonisti di The Walking Dead; indelebile la scena nella quale Rick e gli altri vengono condotti al mattatoio per essere dissanguati.

L'evoluzione di Terminus, da comunità-santuario a luogo di morte, deriva dalla rivolta dei suoi abitanti nei confronti degli invasori che avevano occupato l'avamposto, stuprato le donne e mangiato tutte le loro provviste, costringendo i sopravvissuti alla rivolta e al cannibalismo. Nonostante la giustificazione ufficiale sia che lo facciano per sopravvivere, Gareth non nasconde mai un piacere sadico nel torturare le sue vittime e delle preferenze molto marcate in ambito culinario; basti pensare al discorso su quanto il corpo delle donne sia più gustoso, secondo solo alla carne di neonato.



Gareth si rivela odioso fino alla fine, anche dopo che Rick e gli altri sono riusciti a distruggere Terminus nella spettacolare season premiere della quinta stagione, per rifugiarsi poi nella chiesa di Gabriel. Lì Gareth riesce infatti a rapire Bob e a cibarsi di fronte a lui della sua gamba amputata. L'uomo avrà modo di dimostrare la sua codardia al cospetto di Rick, rivelandosi una persona incapace di realizzare la gravità delle proprie azioni.



4. Alpha

Il personaggio di Alpha ha goduto di un percorso involutivo non proprio propizio al villain principale della nona e decima stagione. I presupposti per renderla uno dei migliori antagonisti di The Walking Dead c'erano tutti. Il suo personaggio univa il terrore e la spietatezza all'elemento quasi soprannaturale del rapporto con i non morti.

Peccato che tutte queste premesse siano evolute nella direzione sbagliata, sprofondando in un macchiettismo spinto, condito da una sorta di schizofrenia necrofila, trasformando così un potenziale trompe-l'oeil narrativo in un disegno confuso e a tratti ingenuo. Forse è per questo che la morte di Alpha, per quanto attesa e in linea con il fumetto nella modalità della sua esecuzione, si è rivelato un momento sì scioccante, ma privo di quell'urgenza narrativa e di quella catarsi emotiva pretese dallo spettatore.



La situazione è stata poi complicata dal fatto che a raccogliere l'eredità di Alpha sia stato Beta. Il problema non sta nella naturale scelta del vice di Alpha per la leadership dei Sussurratori, ma nella prosecuzione di quella narrativa incespicante e a tratti scialba, che non riesce a generare nello spettatore una risposta emotiva adeguata alla potenziale minaccia, che viene così banalizzata e resa poco più che un incidente di percorso. E pensare che sarebbe forse bastata un'attenzione maggiore allo sviluppo dell'affascinante mitologia dei Sussurratori a rendere questo gruppo di sopravvissuti una delle minacce più temibili per Daryl e soci.



3. Merle

Si può di fatto affermare che Merle Dixon, fratello di Daryl, sia il primo villain di The Walking Dead e, a differenza dei successivi - ad eccezione di Negan - è riuscito ad unire un adorabile humor politicamente scorretto alle sue temibili azioni. Merle è il classico redneck americano: rozzo, sessista e razzista. Il suo rapporto con il fratello Daryl ha permesso al personaggio di Norman Reedus di crescere in un corso accelerato di sopravvivenza che lo ha segnato in maniera indelebile, nel bene e nel male, anche sul lato umano.

La determinazione è una delle sue principali caratteristiche di Merle e può anche sfociare in azioni estreme, come l'automutilazione per liberarsi dalle manette con le quali Rick lo imprigiona sul tetto di un palazzo nel corso della prima stagione. Ma se il personaggio di Merle è così memorabile è anche per la sua evoluzione - perfettamente espressa dall'interpretazione di Michael Rooker - che lo vede passare dalla parte del giusto quando lo ritroviamo tra le fila del Governatore, pagando quest'azione a carissimo prezzo.



2. Negan

Negan è forse il villain più iconico della serie, quello che più verrà ricordato quando calerà il sipario su The Walking Dead e si tireranno le somme. La buona riuscita di questo personaggio deve molto al fumetto, ma quasi tutto alla straordinaria interpretazione di Jeffrey Dean Morgan, che riesce a rielaborare il turpiloquio di Negan con un'accattivante scioltezza e con un appeal irresistibile dato dal look grintoso composto da giubbotto di pelle, jeans e stivaletti, oltre all'immancabile e fedele Lucille, la mazza da baseball avvolta dal filo spinato, che ha segnato la fine, tra gli altri, anche di Abraham e Glenn, e che porta il nome della sua defunta moglie, a causa della quale è diventato l'uomo che è.

Negan sarà anche un personaggio spietato ma, a differenza del Governatore, è più un intransigente dittatore, che uno psicopatico. Le sue sono punizioni esemplari atte a mantenere un ordine costituito che permette anche ai più deboli di sopravvivere contribuendo alla causa dei Salvatori con delle corvée rigidamente prestabilite. Accanto a Negan troviamo anche due dei luogotenenti più accattivanti dell'intera serie; stiamo ovviamente parlando del terribile Simon e dell'ombroso Dwight.



Il personaggio di Jeffrey Dean Morgan ha rappresentato la nemesi suprema di Rick Grimes, privandolo di alcuni degli affetti più cari e stremandolo insopportabilmente. La fine di Negan è coincisa con la presa di coscienza di Rick riguardo al nuovo mondo sognato da Carl. Rick si prende la sua vendetta, ma fa anche in modo che Negan sopravviva e si maceri nell'orrore per le sue azioni. L'evoluzione di Negan nell'ultima stagione fa ben sperare nella conversione - più unica che rara - del villain e nella nascita di un nuovo leader. Vedremo cosa riserverà il futuro a questo controverso antagonista, ma il percorso appena descritto fa ben capire quanto potenziale sia insito nel suo arco narrativo.



1. Il Governatore

Il personaggio interpretato da David Morrissey è stato forse il primo vero villain all'interno della serie degno di essere chiamato con questo appellativo. Il Governatore, al secolo Philip Blake, è a capo della comunità di Woodbury, nella quale è giunto con la figlia; la morte della moglie avviene prima dell'apocalisse e lo segna in modo permanente. La figlia Penny diviene così la sua unica ragione di vita e quando viene morsa da un non morto, il Governatore la tiene segregata in una stanza segreta pur di non perderla definitivamente, nella speranza che il dottor Mamet di Woodbury riesca a trovare una cura. Blake diviene così un uomo freddo e spietato, che colleziona le teste delle sue vittime.

Nonostante ciò è un uomo affasciante ed intelligente, ma non ha scrupoli nel tradire e manipolare per i propri scopi. La non morte della figlia sposta il suo focus su Woodbury, della quale si fa paladino, disposto letteralmente a qualsiasi cosa pur di proteggerla. La sua follia raggiunge l'apice dopo la caduta della città, quando il Governatore, a bordo di un carrarmato, muove guerra alla prigione nella quale sono rifugiati Rick e i suoi, lasciando dietro di sé una spietata scia di sangue che coinvolge anche Merle ed Hershel.



Non a caso l'episodio in questione risulta tra i più amati ed elogiati dell'intera serie. L'ottima interpretazione di Morrissey e la natura imprevedibile delle sue azioni fanno di Philip Blake il villain più affascinante e meglio riuscito di The Walking Dead e non sorprende che lo stesso inteprete abbia chiesto a gran voce un film sul Governatore.