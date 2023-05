The Walking Dead, non è affatto finita: gli spin-off in arrivo

Anche se l'undicesima stagione di The Walking Dead avrebbe dovuto chiudere definitivamente una storia che va avanti da anni, così non è stato, sebbene rimanga sempre la nostra recensione di The Walking Dead 11. Già prima della messa in onda dell'episodio finale, uscito il 20 novembre 2022, circolavano video e teaser che anticipavano il futuro di una serie TV pronta a diventare un vero e proprio universo narrativo espanso. Per chi non lo sapesse, l'ultimo episodio sarà seguito da una manciata di spin-off incentrati sui protagonisti principali. Questi saranno anche le fondamenta del cosiddetto "The Walking Dead Universe", un insieme di storie che espanderanno la portata del mondo amatissimo dai fan, portando avanti racconti sia vicini che lontani e includendo nuovamente alcuni volti che hanno fatto la leggenda del franchise.



Oltre a Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, Dead in the Water e Tales of the Walking Dead, gli appassionati saranno deliziati con tre storie del tutto inedite: The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon e lo spin-off di Rick & Michonne (Summit). Vediamo insieme tutti gli ultimi annunci usciti fino ad ora, cercando di fare chiarezza sul futuro e il punto della situazione.



The Walking Dead: Dead City

Si tratta del primo spin-off annunciato, il cui esordio partirà dopo gli eventi della serie principale (il suo sviluppo è stato annunciato nel marzo 2022 con il titolo provvisorio Isle of the Dead, poi rinominato The Walking Dead: Dead City).

Il debutto è previsto su AMC+ giovedì 15 giugno 2023, in anticipo di tre giorni rispetto alla messa in onda su AMC il 18 giugno. Composta da 6 episodi, la prima stagione riunirà i personaggi di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) due anni dopo gli eventi del finale di The Walking Dead. La loro alleanza è stata siglata da una sorta di tregua che ha l'unico obiettivo di salvare Hershel, il figlio di Maggie, rapito da un personaggio che in passato era molto vicino a Negan. Manhattan sarà quindi la loro meta, nonché l'ambientazione principale di questo spin-off (l'autore dello show ha anche spiegato perché Dead City è ambientato a Manhattan), che sembra promettere molta tensione e zombie a non finire. Di seguito trovate la trama ufficiale: "Dead City segue Maggie e Negan in viaggio in una Manhattan post-apocalittica, isolata dalla terraferma da tempo. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno trasformato New York City nel loro mondo, pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".



Negli ultimi mesi sono stati rivelati anche i titoli di tutti gli episodi di Deas City, così come gli altri membri del cast e della troupe che includono: Gaius Charles (Grey's Anatomy) nel ruolo di Perlie Armstrong, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai'i) nei panni di Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) come Jano e Michael Anthony (The Game) nel ruolo di Luther. Eli Jorné, uno degli sceneggiatori e co-produttori esecutivi di The Walking Dead, sarà lo showrunner di The Walking Dead: Dead City. I produttori esecutivi, insieme a Jorné, sono Scott M. Gimple, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Sono stati inoltre pubblicati già tre video per presentare lo spin-off: un breve teaser (rilasciato nel novembre 2022) che mostrava le premesse della storia, un teaser trailer più lungo e il trailer ufficiale di Dead City (uscito l'11 maggio 2023). Dando uno sguardo ai video pubblicati fino ad ora, ci si può fare un'idea del potenziale narrativo di questo progetto, che cercherà di differenziarsi dal resto sfruttando un'ambientazione soffocante, buia e più alienante che mai. Vedremo le sorti di un'alleanza impensabile in una delle città più pericolose di sempre nel mondo di The Walking Dead. Le possibilità di sviluppo sono molteplici.



The Walking Dead: Daryl Dixon

Le prime indiscrezioni riguardo a uno spin-off di The Walking Dead incentrato su Daryl hanno cominciato a circolare durante il 2020, seguite gradualmente da informazioni che hanno preso il posto delle speculazioni nella community.

Dopo gli eventi che nel finale della storia principale hanno visto partire Daryl Dixon (Norman Reedus), questo nuovo arco narrativo si propone di analizzare il viaggio che ha portato uno dei personaggi più amati della serie fino in Europa, e più precisamente a Parigi. Diversamente dallo spin-off con Maggie e Negan, in questo caso le notizie sono più vaghe. Nel corso dei mesi sono state rilasciate notizie e indiscrezioni direttamente dal set, accompagnate da immagini che anticipano lo stato delle riprese e l'estetica che questa storia sembra avere.

In base a quanto sappiamo, lo sviluppo di The Walking Dead: Daryl Dixon è iniziato nel 2020, ma ha subito alcuni rallentamenti che hanno prolungato i lavori. Tra questi c'è stato l'abbandono di Melissa McBride, che ha spinto i produttori a modificare le sorti del progetto. Inizialmente, infatti, la storia avrebbe coinvolto sia Daryl che Carol, portando avanti le loro storie dopo il finale della storia principale.



Le scelte dell'attrice hanno influenzato la trama del progetto. La prima stagione dello spin-off con Daryl sarà composta da 6 episodi, e le riprese sono iniziate nell'ottobre del 2022. L'uscita ufficiale è prevista per la fine del 2023, anche se non abbiamo ancora una data precisa per la messa in onda del primo episodio. Accanto a Norman Reedus troviamo un cast relativamente interessante che include: Clémence Poésy nei panni di Isabelle, un personaggio religioso di supporto a Daryl che nasconde un oscuro segreto e Adam Nagaitis come Quinn, il proprietario di un nightclub sotterraneo.

Con loro ci sono anche: Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi (non abbiamo ancora informazioni sui loro personaggi). Sembrerebbe anche, almeno secondo la stampa internazionale, che ritroveremo volti noti in questo progetto... che si tratti dei personaggi di Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira)?



Parlando della trama, in uno dei comunicati stampa ufficiali rilasciati nei mesi scorsi, AMC ha rivelato che The Walking Dead: Daryl Dixon seguirà il protagonista mentre attraversa la Francia cercando di capire quali vicissitudini lo hanno portato in Europa. La sua ricerca della verità e di una strada verso casa lo porteranno su un cammino costellato di amici e nemici. Pare che gli eventi di questa storia inizieranno alcuni mesi dopo il finale della stagione 11, riprendendo dalla promessa che Daryl ha fatto prima di partire per il suo viaggio. Purtroppo, non sono ancora stati rilasciati teaser o trailer dedicati.



The Walking Dead: Rick & Michonne (Summit)

L'esistenza di uno spin-off incentrato su Rick e Michonne è stata resa ufficiale durante il Comic-Con del 2022. Proprio Andrew Lincoln e Danai Gurira hanno annunciato questo progetto che avrebbe preso il posto della trilogia cinematografica rivelata in precedenza. Il titolo provvisorio è stato presentato come Summit, e si tratterà di una serie composta da 6 episodi, con un'ipotetica uscita nel 2024.

Per ora sappiamo che le riprese sono ufficialmente iniziate il 13 febbraio 2023, e che, secondo alcune dichiarazioni di Scott Gimple, pare ritroveremo alcuni veterani di The Walking Dead in questa storia. Si vocifera di una reunion tra Daryl e Rick. Di seguito trovate la descrizione dello spin-off rilasciata da AMC Studios: "Questa serie presenta una storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo che nel frattempo si è evoluto. Separati dalla distanza, da una forza inarrestabile e dai loro fantasmi passati, Rick e Michonne si ritrovano in un nuovo mondo basato sulla guerra contro i morti... e anche contro i vivi. Riusciranno a trovare l'altro e se stessi in un luogo e in una situazione completamente diversi da tutto ciò a cui hanno assistito finora? Saranno nemici, amanti, vittime o vincitori? Senza l'altro, sono davvero vivi?".



È bene ricordare sempre che Rick resta uno dei personaggi chiave di The Walking Dead, il protagonista che gli appassionati hanno imparato ad ammirare e seguire in ogni sua peripezia. Il "saluto" nella nona stagione ha spezzato il cuore di moltissimi fan che proseguendo con la storia non ci hanno più trovato lo stesso appeal di prima. L'importanza dello spin-off risiede proprio in questo, nell'enorme attaccamento emotivo e nell'eredità di un protagonista che abbiamo visto crescere negli anni per poi perderlo di vista.



Non si conoscono ancora i particolari che coinvolgeranno il cammino di Rick e Michonne anche se le speranze nei confronti di un loro ricongiungimento con Daryl sono le ultime a morire. In aggiunta si scopriranno finalmente più dettagli sul gruppo con cui Rick è stato per tutto questo tempo, spesso nominato ma mai approfondito nel dettaglio.