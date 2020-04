The Walking Dead: quando e come tornerà Rick Grimes?

Nonostante l'uscita di scena di Rick Grimes da The Walking Dead abbia messo la parola fine alla presenza di Andrew Lincoln nella serie, contribuendo anche ad una rapida degenerazione dello show targato AMC - che nelle passate stagioni era stato capace di tenere incollati allo schermo anche 15 milioni di spettatori - il recente addio di Danai Gurira e l'ancor più fresco teaser dello spin-off The Walking Dead World Beyond, hanno alimentato la speranza degli appassionati di rivedere in azione il loro idolo, o per lo meno di ottenere aggiornamenti sulla sua sorte.



Le domande sono molteplici, per alcune conosciamo in parte la risposta, per altre dovrete accontentarvi di ipotesi e rumors. Sappiamo per certo che Rick Grimes tornerà nei pianificati tre film spin-off di The Walking Dead ma, complice la delicata situazione globale dettata dall'emergenza Covid-19, nessun piano sembra definitivo. Come e quando rivedremo Rick Grimes?



L'ago della bilancia

In pochi ricordano il titolo del quinto episodio della nona stagione di The Walking Dead (What Comes After), perché è passato alla storia come "l'ultimo episodio di Rick". Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln è stato protagonista dello show AMC fin dalla primissima scena del pilota del franchise. Abbiamo vissuto l'apocalisse zombie attraverso i suoi occhi, dopo il risveglio dal coma che l'ha catapultato dalla rassicurante quotidianità alla strenua lotta per la sopravvivenza e alla costruzione di un nuovo futuro per l'umanità.

Nel corso della serie Rick ha affrontato avversari via via sempre più spietati e temibili, dal Governatore a Negan, tra scelte inopinabili e altre moralmente discutibili, ma sempre confermandosi come icona e portabandiera di quei "morti che camminano" che non sono gli zombie che infestano il pianeta, ma i sopravvissuti che ogni giorno devono continuare lottare per non soccombere all'orda dei non morti e, soprattutto, alla rivalità tra esseri umani.



Piccoli indizi

Sebbene tutti i suoi compagni lo credessero morto - per lo meno fino alla scoperta da parte di Michonne di testimonianze del suo passaggio - Rick in realtà era stato trovato in fin di vita da Jadis, dopo lo scoppio del ponte che aveva impedito all'orda di raggiungere Hilltop, ed era stato portato in salvo su un elicottero come "esemplare B", verso una destinazione ignota quanto la sua classificazione.



Lo show non ha mai fornito nessuna informazione aggiuntiva al riguardo e solo nel tredicesimo episodio di quest'ultima stagione abbiamo avuto accesso a qualche ulteriore indizio. Michonne accompagna infatti Virgil sulla sua isola in cerca di munizioni e lì trova gli stivali di Rick tra le cianfrusaglie dell'uomo. Scopre così che provengono da una nave alla deriva, sulla quale la donna rinviene anche uno smartphone con incinse due figure umane con le evidenti sembianze di Michonne e Judith - interessante il fatto che non sia stato disegnato RJ, perché non ancora nato ai tempi dell'uscita di scena di Rick - seguite dal messaggio "credici ancora un po'".

Ora, sappiamo per stessa ammissione del produttore Scott Gimple che "sia Rick che Andrew Lincoln non avrebbero rinunciato facilmente a quegli stivali", facendo intuire che dietro tutto questo ci sarà sicuramente una faccenda complicata da sbrogliare. L'incisione potrebbe essere invece opera di Jadis, che nelle scorse stagioni aveva la passione per i ritratti, segno che la donna potrebbe ancora essere con Rick e non averlo usato solo come semplice lasciapassare. Di sicuro tutto questo rappresenta una semina che verrà raccolta solo in uno dei film prodotti da AMC.



La speranza di ottenere più informazioni dalla serie principale sembrerebbe vana, dato che l'addio di Michonne, coinciso con l'intenzione di quest'ultima di unirsi ad un gruppo estremamente organizzato di sopravvissuti, dovrebbe rappresentare un momento di passaggio tra la trama degli episodi e quella dei lungometraggi. Potremmo assistere così ad un percorso cinematografico parallelo, che potrebbe portare al ricongiungimento dei due amati personaggi, fino ad un possibile ritorno trionfale alle origini. Il percorso di Rick rappresenterebbe in tal modo una sorta di nostos, un racconto circolare che la showrunner Angela Kang non esclude possa ricondurre il personaggio interpretato da Lincoln alla serie principale, portando magari con sé una freschezza narrativa in grado di risollevarne le sorti.



Il destino di Rick

Date queste premesse è possibile fornire qualche ipotesi sul futuro del nostro eroe. Se Rick si trovava veramente su quella nave - cosa ormai assodata - è possibile che stesse collaborando con la Civil Republic Military - ovvero la CRM, misteriosa organizzazione alla quale si era rivolta Jadis - in una sorta di do ut des per poter adempiere ad un obiettivo più grande, magari in compagnia di Heat, uno dei personaggi misteriosamente scomparsi senza lasciare traccia nel corso delle passate stagioni, ma che, secondo la showrunner Angela Kang, dovrebbe essere stato trasferito da Jadis in segreto alle CRM.



Magari il tutto ha a che fare con la classificazione in base ai parametri che stabiliscono se un individuo sia A oppure B, leader o perdente, sano o malato, per ora non ci è dato saperlo. Così come Rick potrebbe aver cercato di fuggire per raggiungere la sua famiglia e i suoi compagni, che siamo sicuri non abbia dimenticato nonostante gli avvenimenti. In ogni caso probabilmente l'uomo non avrebbe avuto nemmeno la consapevolezza di trovarsi così vicino a casa, non avendo gli strumenti necessari per realizzarlo.



Un universo in espansione

Una cosa è certa, Scott Gimple punta a diversificare l'offerta relativa all'universo di The Walking Dead, garantendo un'identità riconoscibile, ma differente per ogni produzione. Il primo film che seguirà le vicende di Rick Grimes è affidato a Greg Nicotero, guru del make-up prostetico, già produttore esecutivo della serie principale, nonché regista - tra alti e bassi - di una trentina di episodi, ma il progetto sarebbe ancora ai primi stadi di produzione.



I film spin-off saranno distribuiti nei cinema di tutto il mondo dalla Universal con data ancora da destinarsi e l'odierna situazione di emergenza sanitaria potrebbe ritardarne ulteriormente lo sviluppo. Il mantra di questi film sarà: allargare la platea di spettatori del franchise. Per questo l'approccio sarà il più inclusivo possibile, in modo da attirare un pubblico più vasto che dilati quella nicchia sempre più ridotta di fan accaniti.



Una decisione molto valida in termini di marketing, ma rischiosa dal punto di vista narrativo; abbiamo già assistito agli effetti di alcune mosse inclusive all'interno della serie principale, come l'inserimento di determinati personaggi e lo sviluppo di storyline che finora non hanno ripagato molto in termini narrativi, né di ascolti.



Senza contare il fatto che la storia di Rick all'interno dei film non potrà prescindere dal suo passato nella serie e dalla conoscenza dello stesso, nonostante Gimple prenda come paradigma il film Logan per fare intere le intenzioni del network di creare un prodotto che possa essere apprezzato sia da chi non conosce la storia del protagonista, sia da chi ne ha già vissuto le vicende. L'intento è ovviamente quello di indirizzare i nuovi appassionati al catalogo in espansione dell'universo di The Walking Dead, scoprendo la serie principale e i vari spin-off.



Per avere segnali più chiari in merito varrà forse la pena attendere The Walking Dead: World Beyond, la limited series in arrivo nel corso del 2020, che sarà composta da due stagioni e che racconterà le vicende di una comunità di sopravvissuti del Nebraska, rappresentante di fatto uno dei tre cerchi simbolo della CRM. Vedremo quindi chi pilota i misteriosi elicotteri e scopriremo da dove provengono e - forse - quali sono le loro intenzioni, ma tutto questo sembra solo essere un pezzo del puzzle di Gimple, che guarda già oltre: "Stiamo sviluppando altre mitologie come la mitologia CRM all'interno di questo universo, e questa è una sorta di prima mitologia, ma ci sarà di più". Insomma, in casa AMC si pensa in grande e il destino di Rick non sembra il solo in bilico. Speriamo solo che nell'allargare la scala non si perda di vista il risultato finale.