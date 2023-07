The Witcher: 5 scene che rendono indimenticabile la serie Netflix

Andando oltre la graduale perdita d'interesse da parte del pubblico nei confronti di The Witcher, resta interessante riflettere sul percorso che ha avuto fino ad oggi e sull'impatto che ha cercato di suscitare e mantenere, fondendo il punto di vista degli amanti dei videogiochi e dei libri. Tratta dalla saga letteraria realizzata dall'autore polacco Andrzej Sapkowski e targata Netflix, questa la serie TV, attualmente arrivata alla sua terza stagione, ha dato molto da discutere e riflettere fin dai primi annunci ad ufficializzarne gli intenti e l'uscita in streaming.



La fiducia generale ha comunque premiato il progetto, almeno con la sua prima stagione, costruendogli intorno un seguito fatto di nuovi e vecchi fan, attirati dallo stile generale,dal coinvolgimento di Henry Cavill e da altre scelte, in fase di scrittura, piuttosto coerenti con l'anima cartacea originale della storia. Riflettendo sulle idee migliori realizzate fino a questo punto, abbiamo deciso di realizzare una lista delle 5 scene che rendono The Witcher di Netflix una serie indimenticabile. Stiamo parlando di momenti iconici che hanno saputo scuotere il grande pubblico, restando impressi nella memoria degli appassionati e delle community che da sempre seguono con passione le gesta di Geralt di Rivia, osannandone il valore fantasy fuori e sopra la carta stampata.



Il rito attraverso cui Yennefer si è trasformata

Una delle scene più forti e iconiche di The Witcher resta sicuramente quella incentrata sulla trasformazione di Yennefer.

Nel momento stesso in cui la giovane donna scopre il suo potenziale e la possibilità di cambiare per sempre il proprio aspetto fisico, innesca una serie di eventi che plasmeranno in via perenne il suo corpo sia all'interno che all'esterno. Ad alimentare una scelta così estrema c'è la sua vita precedente, fatta di soprusi e violenze domestiche, insieme a un dolore inesprimibilmente assillante. Durante la sequenza, quindi, vista nella prima stagione della serie, vediamo Anya Chalotra, la sua interprete, legata con delle catene di ferro e distesa lungo un lettino di legno. Lo stregone che dovrà agire su di lei l'avverte fin dall'inizio riguardo ai grandi rischi e sacrifici che comporta quel rituale, ma lei è imperterrita e prosegue senza guardarsi indietro, convinta in tutto e per tutto di fuggire dal proprio passato. Così lo straziante dolore che prova durante l'intervento pervade il corpo della donna mentre viene cambiato per sempre, plasmato nell'immagine soave che tutti conosciamo di una Yennefer disposta a perdere per sempre la possibilità di procreare in favore della bellezza pressappoco eterna.



A impreziosire ulteriormente la sequenza c'è, ovviamente, il suo significato profondo e le importanti ripercussioni che la scelta avrà in futuro sul rapporto della maga con Geralt stesso, insieme all'interpretazione dell'attrice, in grado di restituire alla perfezione un dolore auto-inflitto e profondamente radicato anche nella stessa anima di Yennefer.



Il macellaio di Blaviken

Nel primissimo episodio di The Witcher troviamo un'altra scena memorabile e indelebile sia per il pubblico più casuale che per fan di sempre: quella in cui Geralt si ritrova faccia a faccia con Renfri e i suoi uomini (recuperate la nostra recensione di The Witcher). Siamo all'inizio della storia e il nostro Witcher preferito si trova costretto a sgominare un massacro che di lì a poco sarebbe avvenuto nella cittadina. Nessuno è al corrente di quello che sta per succedere, ma Geralt sceglie comunque di agire e di fermare il folle piano di Renfri, affrontando direttamente il suo gruppo.

Il risultato? Una delle sequenze più belle dell'intera serie, in cui la violenza fredda e animalesca del protagonista esplode in una coreografia da brividi, in cui la sua tecnica sanguinaria diventa una vera e propria danza con la morte. Dopo aver ucciso tutti i presenti, il Lupo Bianco si ritrova costretto a fuggire poiché le sue buone intenzioni sono totalmente fraintese dai locali, che scambiano il suo gesto per un brutale e gratuito assassinio per strada, coniando per lui il soprannome "Macellaio di Blaviken".



Il valore della scena, oltre alla cura formale nel realizzarne le fattezze, risiede pure in quello che insegna agli spettatori, mettendo a nudo fin da subito le problematiche di un contesto complesso e di un mondo difficile da gestire, fatto di scelte e sacrifici personali.



"Toss a coin to you Witcher..."

Durante la pubblicazione della prima stagione su Netflix, The Witcher è riuscito a diventare virale anche dal punto di vista musicale, con la canzone "Toss a coin to your Witcher". Questa venne totalmente abbracciata dal pubblico di abbonati che ne fecero un vero e proprio tormentone, scaricandola in lungo e in largo, per poi realizzarne tantissime cover sul web.

La sequenza in cui Ranuncolo (Joey Batey) la canta per la prima volta, presente nel secondo episodio della prima stagione, cercando di descrivere a modo suo le gesta di Geralt all'epoca a caccia di "un silvano", è rimasta nella storia, restituendo non solamente uno scorcio sincero sul carattere menzognero del bardo, ma anche una melodia mai del tutto dimenticata dagli appassionati di tutto il mondo. Sul piccolo schermo, i fan hanno potuto vedere coi loro occhi la nascita di un'amicizia che fino a quel momento avevano visto solamente nei libri e accennata nei videogiochi.



Un bagno familiare

In tutta la storia di Geralt di Rivia, il suo rapporto con Yennefer è centrale. Nella serie tv di The Witcher il loro primo incontro viene rappresentato seguendo passo passo uno dei racconti di Sapkowski, scegliendo d'inserire al suo interno una gigantesca citazione proveniente dal terzo videogioco.

Questa si può notare nella scena in cui il nostro Lupo Bianco si fa il bagno insieme alla maga. La stessa inquadratura a incorniciare il momento cerca di seguire l'estetica vista nel terzo videogioco, trasformando un istante apparentemente casuale in una citazione che solamente i fan più accaniti hanno saputo notare immediatamente.



Anche Henry Cavill stesso, in fase di intervista, confermò le ragioni di quella scena e il suo amore per le trasposizioni videoludiche. Dettaglio non meno importante, poi, è il modo in cui tutto procede durante questo bagno, mettendo a nudo due personaggi strettamente legati da un destino infuocato e molto stratificato, complesso e controverso, fatto di momenti intimi e di segreti reciproci.



La reale identità di Emhyr var Emreis, la Fiamma Bianca

Nel finale della seconda stagione diThe Witcher, ci viene presentato una volta per tutte il personaggio di Emhyr var Emreis, detto anche la Fiamma Bianca, il temutissimo imperatore di Nilfgaard. Nella sequenza in cui lo vediamo inizialmente comparire di spalle, il potere e il timore verso la sua sagoma sono già quasi palpabili, viene accompagnato verso il trono da Cahir e da Fringilla, per poi voltarsi all'improvviso e mostrare agli spettatori la sua vera identità.

Emhyr altri non è se non Duny, l'uomo con le fattezze da riccio che abbiamo visto nella prima stagione di The Witcher, durante la festa in cui Geralt reclamò la Legge della sorpresa, apprendendo dell'amore del giovane con Pavetta, figlia della regina di Cintra Calanthe.



In realtà, le origini di Duny sono strettamente connesse con il trono di Nilfgaard, all'epoca della sua infanzia conquistato da un usurpatore che uccise il padre e lo fece trasformare. Dopo gli eventi di Cintra, quindi, il ragazzo riesce, dietro le quinte, a riconquistare la sua precedente posizione e ad alimentare la propria avanzata militare votata alla conquista. L'impatto della scena risiede in quella commistione di paura e riconoscimento che si provano guardando il volto di un uomo assolutamente centrale per la trama di The Witcher (recuperate la nostra recensione di The Witcher 3).