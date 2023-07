The Witcher è prossimo al collasso? Cosa ha sbagliato Netflix

Nonostante l'impegno di cast e crew nel correggere il tiro, sembra palese che il pubblico abbia perso interesse nei confronti di The Witcher. Dopo il lancio della prima parte della terza stagione (qui la nostra recensione di The Witcher 3 parte 1) lo show ha subito un drastico calo di audience, con una perdita effettiva di circa il 30% degli spettatori rispetto agli scorsi anni. Un periodo estremamente delicato per la showrunner Lauren S. Hissrich e soci, complice la già annunciata dipartita di Cavill dovuta a divergenze creative con la produzione, che potrebbe davvero culminare con la debacle dell'intera produzione.



Al di là dello shock legato all'addio del protagonista, che sicuramente avrà influito agli occhi del grande pubblico, le ragioni di questo declino probabilmente inevitabile vanno ricercate sia nel contesto interno alla produzione, reo di aver fatto emergere diversi particolari che hanno infuriato i fan di lungo corso, sia nella reiterata serie di errori commessi nello stabilire il target di riferimento e le direzioni creative della serie. Se la prima stagione, con grande gioia di tutte le parti coinvolte, aveva incuriosito per il suo approccio al materiale originale ma aveva fatto storcere il naso per la sua resa d'insieme, gli episodi successivi hanno sortito l'effetto opposto: all'aumentare del budget, è diminuita progressivamente l'aderenza alle caratteristiche che rendono The Witcher così speciale.



Le dinamiche di adattamento

La deriva che la serie ha preso negli anni in termini soprattutto di toni e approccio alla narrazione ha dell'inverosimile: per quanto grezza e imperfetta, la prima stagione è forse quella che più ha saputo cogliere un aspetto fondamentale dell'essenza dei romanzi di Sapkowski. Crudi, sporchi e lerci, i primi episodi dello show Netflix riuscivano a raccontare senza mezzi termini le brevi storie dei primi due libri dell'autore polacco, anticipando o approfondendo anche in maniere derivative rispetto al materiale originale ma con uno spirito dannatamente genuino e ispirato.

Non bisogna sottovalutare che il mondo creato da Sapkowski è da sempre frammentato, soggetto a interpretazioni e incompleto. Nessuno avrebbe posto problematiche riguardo l'eventuale resa dei luoghi o della mappa del Continente (specialmente quando la CD PRokjekt RED si era già prodigata in tal senso), ma i personaggi non potevano esser sbagliati. Anche se il Geralt del piccolo schermo ha potuto ambire a grandi cose grazie all'impegno di Cavill, così come Jaskier ha potuto giovare del geniale talento di Batey, la scrittura dei personaggi femminili ha finito per cader vittima dei maniaci del ritocco.



L'approccio ai racconti brevi, quindi quello della prima stagione e del primo episodio della seconda, lasciava percepire anche nei romanzi il cambio di tono nel passaggio alla narrazione principale. La differenza sostanziale, però, è che nei libri i personaggi riescono ad alleggerire il passaggio da una narrazione frammentata a una più lineare. Qui, quello spirito è fondamentalmente mutato, stonando decisamente con l'utilizzo di Ciri ma soprattutto con la gestione di Yennefer: se già i primi episodi avevano lasciato spazio a molte libertà stilistiche, con la ragazzina più palla al piede che altro e la maga eccessivamente caotica, l'ostinato tentativo di render ancor più forti i personaggi nei loro archi di sviluppo ha finito con lo snaturarli per buona parte della serie.

Si fosse trattato di approfondimenti o migliorie di porzioni poco curate nei romanzi, avrebbe avuto anche senso divergere completamente dall'origine - fintanto che lo spirito dell'opera fosse rimasto intatto. Purtroppo, tra aggiunte deboli e fragili adattamenti, le cose non sono andate per il verso giusto. Troppi bassi e pochi alti che palesano l'abisso tra il materiale di Sapkowski (almeno per quanto riguarda personaggi, relazioni e dinamiche) e gli archi inventati ad hoc per lo show. Basterebbe ricordare Blood Origin per mettere a tacere qualsiasi obiezione.



Basi poco solide

Se già la prima stagione aveva lasciato spazio a diversi dubbi sulla gestione delle trame, la seconda ha definitivamente palesato la scarsa qualità delle penne presenti in writing room. Villain approssimati tanto quanto le regole di un mondo magico in cui non si capisce perché certe cose vadano bene e altre vadano male, stravolgimenti privi di senso e caratterizzazioni dei personaggi secondari al limite dell'ingiusto hanno reso lo show interessante sotto gli aspetti produttivi, ma decisamente problematico sotto quelli narrativi.



Così lo spazio concesso agli autori ha finito col dargli alla testa: a oggi, ci vorrà veramente molto prima che Yennefer possa redimersi in pieno dopo la sua evoluzione decisamente inconcepibile, e lo stesso vale per una serie di secondari di cui nessuno riesce veramente a preoccuparsi (partendo da Cahir fino ad arrivare agli Elfi).

Problemi, questi, che avranno senza dubbio influito sugli spettatori anche al netto di score e recensioni decisamente discordanti: la prima stagione ha segnato un alto 89% di gradimento sull'aggregatore di review Rotten Tomatoes, mentre la seconda un mediocre 58%. In un senso o nell'altro, la maggior parte dei problemi di un prodotto nascono sempre dalle storie, e quindi dalla sceneggiatura: Hissrich e soci non sono stati mai, e mai saranno, le penne adatte a trasporre su schermo un mondo complesso e fallace come quello di Sapkowski. E cosa ancor peggiore è che l'autore, come già aveva dimostrato ai tempi delle diatribe con CD Projekt RED, non si è curato minimamente della direzione dell'adattamento - pensando unicamente al conto in banca e lasciando carta bianca al colosso dello streaming. Aver appoggiato l'idea di un lavoro che si allontanasse tanto dal materiale di riferimento non si è rivelata una scelta coraggiosa, ma una scelta sconsiderata.



Colpa di Netflix, principalmente, ma soprattutto di chiunque non abbia posto il focus sull'obiettivo fondamentale per il successo dell'operazione: soddisfare e appetire i fan, rendendoli la solida base di un target che può soltanto crescere. The Witcher non è, e probabilmente mai sarà, una saga per tutti. Non può esserlo per tematiche, per stile, per ambientazione, per ispirazioni. Proprio per questo, il tentativo di Netflix di renderla appetibile a chiunque non è soltanto sbagliato, ma appiattisce qualsiasi elemento peculiare dell'opera rischiando spesso di trasformarla in un fantasy generico.



Tra estetica e sostanza

Oltre ai problemi narrativi, sono emerse alcune criticità sulla resa estetica e la messa in scena: a partire da alcuni episodi della seconda stagione, quella patina cupa e gretta che a tratti aveva sorpreso è stata completamente abbandonata per abbracciare uno stile a tratti troppo pulito. The Witcher non è sempre intriso delle atmosfere dark di cui tanto si vocifera, ma il sottotesto generale dell'opera rischia di perdere il suo fascino. A rendere ancor più difficile digerire la resa estetica generale c'è l'ostinazione degli autori nel voler stravolgere la resa di certi personaggi in nome dell'inclusività.

Per quanto non se lo sarebbe mai meritato, Sapkowski avrebbe avuto bisogno di un adattamento in stile HBO, con autori concentrati sul materiale originale ma sapienti abbastanza da poter permettersi aggiunte o modifiche sulla base di una continuità stilistica quanto mai fondamentale. La saga è stata fra le prime ad aver trattato la lotta per l'emancipazione e l'inclusività: Netflix non ha mai avuto bisogno di forzare nulla, eppure continua a perseverare.



L'ostinazione degli autori nel voler inserire, spesso con scarsi risultati, elementi o tematiche di cui la serie non ha affatto bisogno evidenzia non solo una scarsa comprensione del materiale a disposizione, ma anche una carenza di stimoli creativi. Perché non accogliere in maniera più utile e interessante quanto mostrato nella saga videoludica, per esempio? Quantomeno sarebbe stato possibile colmare eventuali lacune lasciate da Sapkowski qua e là senza il pressappochismo tipico della serie .

I cenni dell'autore e la vastità dell'ambientazione offrono una tale infinità di spunti che veder risolvere episodi di uno show ad alto budget con delle storielle prive di reale morale o contenuto è semplicemente imbarazzante. Un'opzione che, così facendo, avrebbe permesso di avere una stagione per libro, un adattamento più graduale a personaggi e vicende, un andamento più adagiato della narrazione principale e una preparazione sempre più impattante ai grandi eventi che si stanno svolgendo nella (seppur buona) terza stagione.



L'incerto futuro dello Strigo

La saga di The Witcher, per quanto non sia stato possibile notarlo attraverso la serie, ha un fascino particolare rispetto a qualsiasi altro franchise per un motivo ben preciso. C'è qualcosa che rende questo mondo, questi personaggi diversi e unici rispetto a centinaia di altri fantasy. Il vero cuore della saga risiede nel messaggio superficiale di contrasto al bigottismo, ma soprattutto cela dietro ogni azione e ogni scelta il peso morale di una grigia consapevolezza.

The Witcher è speciale perché ogni decisione dei suoi personaggi ci spinge a chiederci se fosse la scelta giusta, cosa sarebbe successo se avessero deciso diversamente. Quel barlume di affascinante bilico morale intravisto a Blaviken non ha più avuto seguito nella serie. In questa saga anche parteggiare è difficile perché non ci sono personaggi buoni e cattivi. Esistono solamente mali minori e mali peggiori, e la difficile scelta del male minore rappresenta l'unico elemento che tiene incollati a quelle storie nonostante un mondo poco curato e personaggi abbastanza approssimativi.



La sconfitta di Netflix è sopraggiunta nell'esatto istante in cui si è persa la capacità di enfatizzare il grigio. Nel mondo di The Witcher nessuno è realmente buono, e il peso di ogni scelta conta in modi che non si possono neppure immaginare.