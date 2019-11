Top 3 e lista delle serie tv in arrivo sui canali Sky a novembre 2019

Abbiamo passato in rassegna le novità di novembre di Netflix e quelle di Amazon Prime Video, e adesso tocca a quelle dei canali Sky. Novembre non sarà un mese ricco di novità come ottobre, ma ci aspettano comunque un po' di arrivi interessanti, uno su tutti il nuovo ciclo di episodi di American Horror Story, la serie horror antologica creata da Ryan Murphy e giunta ormai alla sua nona stagione (a base di serial killer, ambientata in un campo estivo).



A novembre inoltre inizieranno le stagioni conclusive di diverse serie tv, come Le regole del delitto perfetto (il legal drama di Shonda Rhimes con Viola Davis), The Affair e Divorce. Tra le novità assolute c'è Stumptown, tratta dall'omonimo fumetto. Ecco i tre titoli di punta del mese e un elenco completo delle uscite.



Caterina La Grande, miniserie - dal primo novembre su sky Atlantic

Dopo essere stata la regina Elisabetta nel film del 2006 The Queen, Helen Mirren torna a vestire i panni di una sovrana. Parliamo per la precisione di Caterina II di Russia, una delle più grandi imperatrici della storia. La miniserie Sky/HBO Caterina La Grande parla proprio di lei, dall'ascesa al trono nel 1762 tra lo scontento dei nobili e del popolo per via delle sue origini tedesche.

Diretta da Philip Martin, pluripremiato regista di The Crown, la serie è composta da quattro episodi. Nel cast anche Jason Clarke (è il tenente Potemkin, favorito dell'imperatrice e suo amante), Rory Kinnear (è il ministro Panin, che osteggia Caterina e vuole far salire al trono il principe Paolo) e Joseph Quinn (il principe Paolo).



American Horror Story: 1984 - dal 7 novembre su Fox

Torna con la sua nona stagione American Horror Story, la serie antologica horror di Ryan Murphy che stavolta omaggia i film slasher degli anni ‘80 come Venerdì 13 e Halloween. Ambientata in un campeggio estivo, promette serial killer e suspense. Si tratta inoltre della prima stagione senza Evan Peters e Sarah Paulson.

Tra i protagonisti già visti nelle passate stagioni invece troviamo Emma Roberts, Billie Lourd, Lily Rabe, Dylan McDermott e Leslie Grossman, mentre tra le new entry ci sono Angelica Ross, Gus Kenworthy e Matthew Morrison.



War of the Worlds, stagione uno: dal 4 novembre su Fox

Su Fox arriva anche War of the Worlds, una co-produzione americana e francese adattamento del celebre romanzo di H.G. Wells (si tratta, a dirla tutta, del terzo adattamento tv del libro).

Ambientata ai giorni nostri, segue il misterioso arrivo di alcune navi spaziali comandate da alieni decisi a conquistare il pianeta sterminando la razza umana. Nel cast ci sono Gabriel Byrne ed Elizabeth McGovern.



Tutte le uscite di Sky di novembre 2019

The Affair, stagione cinque: dal 5 novembre su Sky Atlantic va in onda l'ultima stagione della serie Showtime. Stavolta Helen avrà una nuova relazione, mentre la figlia di Alison e Cole torna per scoprire la verità sulla madre.



MacGyver, stagione tre: ogni martedì dal 5 novembre su Fox tornano le avventure dell'ingegnoso MacGyver in questa serie reboot.



Beck is back, stagione due: il 7 novembre su Fox Crime torna la serie tedesca che ruota attorno alla vita di un papà diviso tra lavoro e figli.



Divorce, stagione tre: il 13 novembre su Sky Atlantic ha inizio la stagione conclusiva della serie che ruota attorno al divorzio tra Frances (Sarah Jessica Parker) e Robert (TH Church)



Bull, stagione tre: ogni venerdì dal 15 novembre su Fox Crime ci aspetta un doppio episodio della serie ispirata alla vita dello psicologo e presentatore tv noto come Dr. Phil.



Stumptown, stagione uno: il 20 novembre su Fox arriva la serie con Cobie Smulders nei panni di un'investigatrice privata ex veterana dell'esercito.



Britannia, stagione due: da venerdì 22 novembre su Sky Atlantic, un doppio episodio settimanale della produzione originale Sky.



Silicon Valley, stagione sei: dal 25 novembre su Sky Atlantic va in onda l'ultima stagione della serie tv sulle start up californiane.



Stockholm Requiem, stagione uno: dal 26 novembre su LaF va in onda la prima stagione della serie crime svedese ispirata ai romanzi di Kristina Ohlsson.



Le regole del delitto perfetto, stagione sei: dal 27 novembre su Fox va in onda la stagione conclusiva della serie legal drama di Shonda Rhimes con Viola Davis.