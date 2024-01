Tornare a casa: un problema di molti (troppi) personaggi Marvel

Scavando tra le promesse ampollose e scandite a caratteri cubitali dai piani alti della Marvel, una in particolare non può che ritenersi esaudita: volente o nolente e a prescindere dall'esito qualitativo, è evidente che con il via libera alla componente seriale e strettamente canonica del MCU nel 2021 si sia verificato un aumento nella varietà. In poche parole avevano promesso di sperimentare con la loro classica formula e ciò è stato indubbiamente fatto, poiché non crediamo ci vogliano complesse analisi comparative per notare la peculiarità di un WandaVision (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di WandaVision). E non si tratta di un caso isolato, Loki ne è stata più volte la riprova (qui potete riscoprire la nostra recensione di Loki 2). Potremmo persino citare esempi meno riusciti e lo faremo, senza neanche addentrarci dentro al format delle presentazioni speciali che ha già dato grandi soddisfazioni o la più recente etichetta Spotlight, con Daredevil: Born Again che sarà un banco di prova decisivo.



Con tanta voglia di sperimentare strade inedite, però, sono sorti anche nuovi trend preoccupanti, in primis i finali spesso eccessivamenti affrettati e deludenti o gli effetti speciali quasi mai all'altezza. Nello specifico ce n'è uno che sta ritornando sempre più spesso e causa inevitabilmente o quasi un crollo qualitativo in queste serie, portando forzature e buchi di trama a non finire. Si, stiamo parlando della bizzarra smania da parte dei Marvel Studios di far ritornare molti personaggi a casa, alle proprie radici, come se non si potesse raccontare altro.



Casi borderline o poco più

Cerchiamo di costruire un climax ascendente con un argomento del genere e naturalmente aspettatevi spoiler aperti su molte produzioni targate MCU, in quanto sarebbe impossibile discuterne altrimenti. Partiamo allora dal caso più innocuo, ovvero Secret Invasion (qui potete recuperare la nostra recensione di Secret Invasion). Perché innocuo? Perché non avrebbe avuto minimamente senso incentrare una serie su un Nick Fury costretto a tornare sulla Terra dopo anni e anni di assenza per la minaccia di alcuni Skrull e non farlo, prima o poi, interagire con la moglie. Sarebbe stata una follia creativa, un'assenza che di per sé avrebbe costituito un buco di trama nonché un cratere profondo nella caratterizzazione di un personaggio meravigliosamente storico. Diciamo che le problematiche di Secret Invasion non derivano da questa scelta, anzi.

Salendo di un gradino incontriamo un altro caso per certi versi piuttosto borderline, quel Moon Knight (qui potete rileggere la nostra recensione di Moon Knight) che decide di trasferire le sue attività in Egitto dal terzo episodio in poi. Ora, è vero, tecnicamente Marc Spector non è di origine egiziana - neanche le sue personalità multiple lo sono - e di conseguenza definirlo un ritorno a casa non è proprio corretto, ma in una miniserie che tratta di divinità dell'Antico Egitto era impossibile a quanto pare lasciarsi sfuggire un'occasione del genere. E sì, da una parte è stata una decisione quantomeno coerente, visto che i piani di Harrow prevedevano il risveglio di un'altra entità divina come Ammit. Un incastro narrativo comprensibile, che cionondimeno non ha portato i risultati sperati.



A parte la piccola parentesi alla Indiana Jones che non riusciamo in nessun modo a non apprezzare, è da lì che Moon Knight inizia a sgretolarsi: l'introduzione di avatar di altre divinità - enorme scossone allo status quo del MCU - che dopo non hanno più un ruolo rilevante nelle vicende, una lore di regole e limitazioni che viene costantemente infranta, personaggi che svaniscono e ricompaiono nei momenti e luoghi opportuni; tutto al servizio di uno dei peggiori episodi conclusivi del reparto seriale del Cinematic Universe. Non sempre la storia squisitamente umana ed intima di una persona che scopre in maniere a dir poco orride di soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità - e di non essere nemmeno la personalità "principale", per cosi dire - deve concludersi con uno scontro vuoto dalle proporzioni godzilliane.

Infine, come ultimo caso borderline, abbiamo optato per Falcon And The Winter Soldier (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Falcon And The Winter Soldier), non tanto per la scelta a nostro avviso intrigante di voler mostrare il lato più umano e mondano di questi eroi che hanno salvato il pianeta e l'universo ripetute volte, ma per la mancata occasione di non aver provato realmente a tematizzare simili spunti. Far tornare Sam a casa e scoprire che la sua famiglia sta attraversando problemi economici, ad esempio, è un angolo vincente, ricco di possibili approfondimenti e di qualche timida sferzata polemica contro magari un governo e un mondo che non riconoscono i meriti di un Avengers sotto il profilo quantomeno del vil denaro.



Come non riconnettere personaggi alle loro radici

E invece no, è una tematica che viene introdotta e poi dimenticata finché non si risolve quasi dal nulla. L'espressione occasione sprecata non riassume abbastanza l'amaro che ancora sentiamo in bocca al ricordo di Falcon And The Winter Soldier - amaro non legato unicamente ad un tale aspetto, sia chiaro. Adesso è finalmente ora di affrontare le due serie che hanno ispirato l'idea stessa di questo speciale: Ms. Marvel e la recentissima Echo. Un giorno forse ci sarà chiaro perché le vicende deliziosamente teen e scanzonate di Kamala Khan (qui vi invitiamo a ripescare la nostra recensione di Ms. Marvel) sono state interrotte improvvisamente per lasciar spazio a sequenze in Pakistan fatte di dimensioni parallele, organizzazioni segrete e storie risalenti al tempo della separazione dall'India.

Un cambio totale di registro che ancora fatichiamo davvero a spiegarci e che ha aperto la serie ad un quantitativo immenso di buchi di trama, di poteri non spiegati, di personaggi che si catapultano dall'altra parte del mondo in 5 minuti e in generale alla perdita radicale di tutte le caratteristiche - l'umorismo teen vincente, lo stile visivo fresco e vivace - che stavano rendendo Ms. Marvel una produzione unica in ambito MCU. Tutto in favore di scontri multiversali - erano multiversali? Abbiamo ancora dei forti dubbi - e di una backstory che, per quanto molto emotiva, hanno fatto perdere colpi, inerzia e coerenza al telefilm, con in più la sensazione netta che la storia in sé della famiglia Khan si sarebbe potuta ugualmente raccontare senza causare l'abisso qualitativo del resto.



Dulcis in fundo, ultimo ma non meno importante (anzi, l'opposto), abbiamo Echo (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Echo), l'apripista dell'etichetta Marvel Spotlight destinata ad accogliere produzioni più crude e sanguinose rispetto allo standard cui siamo abituati. In sostanza un nome che raccoglie l'eredità delle vecchie serie sviluppate da Netflix sui Defenders e chissà che proprio sotto Spotlight non possano tornare un giorno tutti o quasi. Ma questo purtroppo non è uno speciale di speculazioni sul futuro che un ipotetico filone "di strada" all'interno del MCU potrebbe rappresentare, ma una critica feroce alla stessa trama di Echo, che vede la protagonista Maya tornare nella sua città natale. Una decisione forte e dettata non dalla voglia di riconnettersi con le proprie radici, bensì per dare il via alla propria scalata all'interno dell'impero criminale di Kingpin - che lei crede di aver ucciso in Hawkeye.

E la prima domanda che un po' chiunque dovrebbe porsi è: perché tornare in una cittadina sperduta dell'Oklahoma per diventare la nuova regina del crimine? A quanto pare esattamente lì, in tutti i possibili luoghi ameni e bucolici degli Stati Uniti, Fisk possiede un'armeria. Che coincidenza e convenienza per gli sceneggiatori, un colpo di fortuna strepitoso da cogliere immediatamente al volo. Ora, scherzi a parte, siamo dell'idea che, sulla carta, l'arco di redenzione di Maya potrebbe anche avere senso e d'altronde nei fumetti il personaggio non è un villain. È l'idea di poterlo forgiare da zero, facendole cambiare idea da una puntata all'altra e in seguito ad una conversazione tutt'altro che positiva ed edificante con la nonna, ad essere profondamente sbagliata ed intrisa di forzature e buchi di trama.



Perché l'ossessione di tornare a casa?

Qual è allora il senso di tutte queste operazioni? Perché, appena si ha tra le mani un personaggio - o addirittura solo qualche elemento - di un'etnia un po' diversa dal "semplice" americano, alla Marvel attuale viene subito una voglia spasmodica di riportarlo a casa? Forse per mostrare, grazie allo strepitoso bacino di utenza ormai raggiunto, delle culture differenti e sfaccettate? Un intento pedagogico e formativo da lodare certamente, non fa mai male imparare usi e costumi altrui, è un arricchimento fondamentale nella vita di tutti noi. Volendo essere brutalmente cinici, però, potremmo vedere al contempo delle opportunità per farsi buona pubblicità, ma non è questo l'intento dell'articolo.

Si vogliono riportare a casa, alle proprie radici, alla riscoperta di sé, molti personaggi dando voce e rappresentazione ad altre culture o delle minoranze? Benissimo, è uno scopo che loderemo e supporteremo sempre se perseguito con criterio, perchè fino ad ora è stato fatto quasi come se si trattasse di un'aggiunta postuma, di un dettaglio inserito all'ultimo e frettolosamente. Il ritorno alle origini, insomma, deve essere un'estensione naturale della storia che gli sceneggiatori vogliono raccontare, non un accessorio posticcio che nella maggior parte dei casi va contro alla narrativa, che deve inventarsi di sana pianta delle forzature per andare in contro ad una simile esigenza.