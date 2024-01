True Detective è bellissimo ma ha un problema: la prima stagione

Nel 2014, con la distribuzione di otto episodi storici per il mondo della serialità televisiva, abbiamo assistito alla nascita del fenomeno True Detective, ma forse anche alla sua velocissima dipartita. Una storia ricca di fascino velava di simboli ed esoterismo orribili pulsioni umane, costruendo intorno ai protagonisti una ricca dissertazione di America rurale che ancora fatichiamo a scrollarci di dosso. Lo show è diventato un'antologia di killer e poliziotti disturbati ma, sebbene i valori produttivi siano sempre rimasti altissimi, le stagioni successive non hanno mai avuto il successo che meritavano: i paragoni continui con le indagini di Rust e Martin, a volte sensati, ma altre molto meno, hanno distorto la percezione di ogni nuovo capitolo esacerbando minimi difetti, fino a ridimensionarne anche i meriti oggettivi.



È dunque un testimone pesantissimo quello che si è trovato tra le mani Issa Lopez, passatole da un Nic Pizzolatto che - dopo aver partorito quella fantastica esperienza sensoriale che è lo show HBO - si è allontanato dalla cabina di regia per lasciare ad altri la meravigliosa pioggia di rimproveri che di volta in volta investe i nuovi episodi. E immancabili nuvole nere già si addensano sull'orizzonte dell'Alaska, nonostante la nostra recensione di True Detective Night Country, pronte ad investire un'iterazione dall'intreccio appagante, sorretta da due attrici monumentali nei panni di protagoniste complesse ed acute, ma che ancora una volta dovrà prostrarsi davanti alle vette raggiunte dal principio di una saga maledetta.



Anima oscura

La santificazione di True Detective è per certi versi opposta al sistematico abbattimento di ogni nuovo innesto nel filone: è stato un processo lungo quello che ha portato l'opera con Harrelson e McConaughey a rientrare nell'olimpo delle serie televisive, un percorso costruito da dietrologie e riscritture postume che hanno finito col trasformare ogni possibile critica in pura blasfemia. Le potenti tematiche sociali esplorate nel corso della stagione, infatti, radicate in una cultura americana sudista arretrata come poche altre al mondo, sono ammantate da un'atmosfera onirica in cui l'analisi personale può liberamente sguazzare, rompendo gli schemi generali della narrazione come spesso accade ai lavori autoriali.

Attraverso la lente distorta dell'iconografia tutti i dettagli dello spettacolo sono diventati pezzi essenziali di un complesso rompicapo, un gravoso enigma che dallo schermo televisivo riverbera nei salotti costringendo ad interessanti elucubrazioni sullo stato di salute del nostro mondo, sorretti da una trama centrale così cupa e spietata da non lasciare un attimo di riposo. In quell'oscura orchestra di violenza e nichilismo, però, non tutti gli strumenti erano accordati: abbiamo volontariamente scelto di rimanere ciechi di fronte ad una caratterizzazione dei personaggi femminili prossima al nulla, lasciandoci convincere che il deprimente arco di ogni donna della storia fosse adatto alla visione maschilista denunciata dallo show, dimenticando in fretta ciò che invece aveva fatto molti anni prima David Chase con I Soprano, attraverso mogli/compagne ricche di complessità in un ambiente solo per uomini.



Gli interminabili monologhi di Rust Cohle, saggio e profondo riguardo numerosi temi, ci hanno ammaliato così tanto che abbiamo accettato non solo il suo approccio disperato all'universo, ma addirittura una visione religiosa così miope da sembrare quella di un rabbioso adolescente che ha appena scoperto Marx.



Critiche monodirezionali

Lungi dall'essere inattaccabile, lo show è diventato nel tempo un'opera di culto più che un vero capolavoro, come già successo a The Wicker Man per il cinema oppure ad Infinite Jest per la letteratura: pezzi d'arte imprecisi e barcollanti, ma che con qualche magia inaspettata rimangono in piedi fino alla conclusione, spiazzanti e capaci di distaccarsi da qualsiasi tipo di classificazione. Ogni questione riguardo True Detective viene deviata affinché si perda nella potente autorialità dell'opera, la quale ancora affascina con la sua aura di tetra perfezione ed incombe su season successive assolutamente valide, ma non altrettanto centrate dal punto di vista tematico.

Il secondo capitolo della serie è forse l'esempio più concreto di aspettative che distruggono un titolo perché, forte di tre protagonisti sfaccettati alle prese con un'indagine intricata, è caratterizzato da una scrittura eccellente e quasi priva di sbavature. Purtroppo la storia messa in scena sembra aver tagliato tutti i ponti con il capitolo precedente della saga, cambiando non solo tematiche e modalità di esplorazione delle stesse, ma soprattutto atmosfera e contesti per raccontare un nuovo volto dell'America. La risposta del pubblico e della critica a questo "tradimento" fu pietosa, con commenti così sprezzanti da apparire obbiettivamente ingiusti, ridimensionando in fretta il fenomeno di Pizzolatto e guardando alla prima stagione come ai classici "bei vecchi tempi che non torneranno mai più".



Con la terza iterazione si tentò un passo indietro che accontentasse la frangia più nostalgica degli spettatori: ambientazione sporca e rurale, un caso irrisolto che distorce la vita non solo dei parenti delle vittime, ma anche di un investigatore che si porta dietro il fallimento lungo tre linee temporali. L'interpretazione magnetica di Mahershala Ali rappresenta il punto più alto mai raggiunto dagli incredibili cast di tutta la serie, ma non basta a cancellare il rimorso di una trama che, sebbene non soffra di veri e propri vuoti, non sempre si dimostra avvincente nel tratteggiare la vita personale del protagonista.

La tiepida accoglienza ricevuta era forse il miglior traguardo auspicabile alla vigilia, dato ormai per certo che nessuno elogerà mai una nuova stagione di True Detective come aveva fatto con la prima, mentre già possiamo immaginare lo tsunami di insulti che si abbatterà su un quarto capitolo sfacciatamente orgoglioso delle proprie idee. Basta ammirare i pochi episodi disponibili per capire come Issa Lopez stia coscientemente ribaltando il mondo di Rust e Marty per dare uno schiaffo morale ai puristi della saga: a partire da una sigla non più raffinata, ma spudorata nella sua rappresentazione di suicidio, fino all'estrema durezza di protagoniste caparbie (nemmeno Jodie Foster ama il suo personaggio in True Detective Night Country), passando per una gelida Alaska che è l'antitesi dell'umida Louisiana vista nel 2014, l'ultima stagione dello show maledetto ha imboccato una strada femminista destinata a sollevare un gigantesco vespaio.



Unico punto d'incontro col passato, al momento, pare quella spirale che già fu paradigma delle esecuzioni rituali viste ormai dieci anni fa, e magari l'autrice nei prossimi episodi distorcerà anche questo simbolo per reiterare un concetto che sia del tutto suo, e non ripescato dalla memoria televisiva. "Dato che avete già deciso di paragonarla alla prima stagione, beccatevi questo" sembra pensare la showrunner, dimostrando coraggio encomiabile e determinazione, guadagnandosi al tempo stesso grande curiosità ed una discussione mediatica che, si spera, possa aiutare l'opera ad allontanarsi da una visuale ancora fossilizzata al 2014.