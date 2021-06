Tutti i videogiochi che diventeranno film o serie: la lista dei più attesi

Il mondo dei videogiochi si sta riversando anche al cinema e in tv. Ci sono tantissime storie pronte a fare il salto dal joystick al telecomando, o al proiettore della sala. Una sfida sempre grandissima, visto che il passato ci insegna quanto sia difficile trasformare un gioco in un prodotto audiovisivo valido. Di recente abbiamo assistito al flop di Monster Hunter, ma anche Mortal Kombat non se l'è passata molto meglio. Nonostante tutto, l'universo della produzione cinematografica e televisiva sta per proporci tantissimi adattamenti diversi. Ma quali sono i migliori e i più attesi videogiochi che vedremo trasformati su uno schermo? Scopriamolo assieme, siete pronti?



Resident Evil

Resident Evil non ha avuto una vita felicissima al cinema. I film con Milla Jovovich erano infatti molto lontani dai videogiochi, ma ora le cose potrebbero cambiare. Partiamo con il film Sony, cioè Resident Evil - Welcome to Raccoon City. La pellicola dovrebbe uscire il 24 novembre, con protagonisti Kaya Scodelario e Robbie Amell. Un film di cui abbiamo ancora pochissime informazioni, ma che sembra voler abbracciare appieno le atmosfere dei primi capitoli della serie Capcom.

C'è poi Netflix, che oltre ad uno show animato in computer grafica ha anche in cantiere una serie live-actio. Un prodotto del quale è stato da poco annunciato il cast. Tra essi spicca Lance Reddick nei panni di Albert Wesker. La serie dovrebbe essere incentrata sulle figlie di Wesker, con le riprese in partenza nei prossimi mesi.



Uncharted

Titolo attesissimo Uncharted, che ormai sta facendo parlare di sé da un bel po'. Il film con Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake dovrebbe ormai uscire il 18 febbraio 2022. A dirigere Holland e Mark Wahlberg sarà Ruben Fleischer, già regista di Zombieland e Venom.

Un film che ha subito tanti rinvii e problemi di produzione, ma che ormai dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche. È stato ribadito più volte che la storia sarà comprensibile anche per spettatori che non si sono mai avvicinati al franchise videoludico.



Cyberpunk: Edgerunners

Andiamo di serie anime con Cyberpunk: Edgerunners. Dall'ormai celebre videogioco prenderà vita una serie animata di produzione giapponese e distribuita in tutto il mondo da Netflix.

La finestra di uscita al momento dovrebbe essere il 2022, mentre la storia pare essere del tutto originale rispetto all'avventura di CD Projekt RED. L'anime sarà realizzato da Studio Trigger, che ha già all'attivo opere apprezzatissime dal pubblico come Kill la Kill e Promare.



Tomb Raider 2

Dopo il reboot con Alicia Vikander siamo in attesa del sequel di Tomb Raider. Il film ha infatti cambiato regista e sceneggiatrice, con Misha Green ora saldamente al comando della sceneggiatura. L'autrice ha rivelato solo il titolo provvisorio, cioè Tomb Raider: Obsidian.

Al momento sappiamo ben poco del prodotto, ma la Green ha ultimato la prima stesura della trama, che potrebbe ispirarsi al secondo o al terzo capitolo del rilancio videoludico targato Crystal Dynamics.



Assassin's Creed

Dopo il flop del film con Michael Fassbender tocca a Netflix riproporre Assassin's Creed. Questa volta però in formato seriale. Lo show verrà scritto da Jeb Stuart, sceneggiatore di Die Hard - Trappola di cristallo.

La serie di Assassin's Creed è stata annunciata per la prima volta in sviluppo a ottobre come parte di un accordo tra Netflix e Ubisoft. Per ora non è stata diffusa alcuna notizia sul casting e nemmeno sulla trama.

Potenzialmente la serie potrebbe seguire la formula dei videogiochi e impostare ogni stagione con personaggi diversi in un periodo storico differente, ma sono solo ipotesi. Una cosa certa è che Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft saranno i produttori esecutivi.



Splinter Cell

Anche Splinter Cell approderà su Netflix con una serie animata. Lo sceneggiatore sarà Derek Kolstad, già famoso per aver scritto John Wick. Kolstad ha anticipato che i singoli episodi dovrebbero durare intorno ai trenta minuti. Ha anche intenzione di riportare la storia di Splinter Cell alle sue origini.

Si farà largo uso, a quanto pare, di sequenze senza dialoghi, accompagnate semplicemente dalla musica. Le stagioni della serie Netflix saranno inoltre autonome. E se ci sarà un buon riscontro di pubblico, c'è persino l'intenzione di non fermarsi alla prima.



The Cuphead Show

Netflix produrrà anche una serie su Cuphead. The Cuphead Show si ispirerà al videogioco e alle sue celebri animazioni, seppur le prime immagini diffuse dal colosso streaming non restituiscano appieno le atmosfere retrò dell'opera originale.



League of Legends: Arcane

Sempre Netflix ha per le mani la serie animata League of Legends: Arcane. Stando alla descrizione fornita, sarà ambientata nell'utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun. Racconterà le origini di due iconici campioni del gioco e la lotta al potere che li dividerà.

In occasione dell'annuncio, Netflix ha anche confermato che la serie debutterà in autunno 2021. Non ha però ancora svelato la data precisa del suo arrivo nel catalogo.



Borderlands

L'adattamento cinematografico di Borderlands ha già un nome di punta alla regia: Eli Roth. Al momento sappiamo che più di metà delle riprese è stata completata. Roth ha detto che vuole creare un prodotto sia per gli appassionati di lunga data della saga videoludica, sia per chi di Borderlands non ne ha mai sentito parlare. Per ora non c'è una data d'uscita per il film, ma non dovrebbero tardare annunci al riguardo.



Fallout

Anche l'attesissima serie TV di Fallout si porta dietro nomi importanti. La serie originale Amazon sarà curata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, i creatori di Westworld. Su trama, struttura e caratteristiche vige ancora il più stretto riserbo. L'unico materiale promozionale diffuso al momento è rappresentato dal reveal trailer della serie. Frutto della collaborazione tra Amazon Studios, Kilter Films e Bethesda, la produzione non dispone di una precisa finestra d'esordio.



Halo

Anche Halo è pronto ad arrivare sul piccolo schermo. La serie sarà di casa su Paramount Plus, con Pablo Schreiber che interpreterà il celebre Master Chief. Prodotta da Showtime, la serie è stata sviluppata in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television. Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale di distribuzione. Presumibilmente il debutto dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022, proprio su Paramount Plus.



The Last of Us

La serie su The Last of Us ha polarizzato tantissimo i fan sin dalle prime notizie sul casting e sulla produzione. Intanto l'autore che farà da showrunner è Craig Mazin, già acclamato dal pubblico per la miniserie Chernobyl. Un nome importantissimo che ha già dimostrato di saper gestire bene i rapporti fra i personaggi e il racconto di una società in decadenza.

Assieme a lui lo stesso Neil Druckmann, già game director di The Last of Us e The Last of Us 2. Insomma, la HBO ha messo assieme i pezzi da 90. A dare volto e anima ai protagonisti i già annunciati Pedro Pascal e Bella Ramsey. La serie dovrebbe debuttare nel 2022.



Disco Elysium

L'acclamato RPG indie Disco Elysium diventerà una serie live action. La realizzazione sarà curata dalla stessa ZA/UM, in collaborazione con dj2 Entertainment. Nel progetto è stato inoltre coinvolto Dmitri M. Johnson, CEO della compagnia e già produttore di Sonic - Il Film. Al momento, non è chiaro quale sarà la piattaforma che accoglierà la serie tv, per un progetto di fatto ancora avvolto da una fitta nebbia di mistero.



Metal Gear Solid

Un'altra grande scommessa: Oscar Isaac sarà il protagonista del film di Metal Gear Solid in sviluppo presso Sony. Alla regia invece ci sarà Jordan Vogt-Roberts, che aveva diretto Kong: Skull Island. Al momento ci sono tante suggestioni su questo film, ma nulla di veramente ufficiale. Di sicuro l'attesa dei fan è spasmodica, per uno dei videogiochi più amati di sempre.



Brothers in Arms e Call of Duty

Gli sparatutto vedranno tv e sala. Gearbox sta infatti sviluppando una serie live action su Brothers in Arms. La serie dovrebbe concentrarsi su entrambi i fronti della Seconda guerra mondiale. Call of Duty dovrebbe invece diventare un film, e Stefano Sollima sembra sia in trattative per dirigerlo.



Just Cause e Detective Pikachu 2

Derek Kolstad sembra pronto a occuparsi anche del film di Just Cause. Ha spiegato il suo approccio al film, descrivendo il protagonista Rico Rodriguez come un mix tra James Bond e Indiana Jones. Per Detective Pikachu 2, sequel dell'acclamata pellicola live-action dedicata ai Pokémon, sappiamo invece che è già in lavorazione, ma non abbiamo ulteriori informazioni. Il grande successo del primo fa però ben sperare.



Alcuni dei più grandi kolossal dei videogiochi si preparano a colonizzare il mondo del cinema e della tv: quali saranno i risultati? La contaminazione tra i medium è destinata a crescere, nella speranza che i prodotti finali facciano meglio di quelli arrivati sin qui.