Una maratona da brividi: 5 serie tv da guardare ad Halloween

C'è chi la vede come una festività dalle origini antiche, chi la considera una moderna trovata di marketing. In entrambi i casi Halloween viene percepita come un'occasione per fare qualcosa di diverso dal solito, uscire dalla propria quotidianità e lasciare spazio all'imprevisto. In tempi di emergenza sanitaria e con il nuovo decreto, riunirsi con gli amici per festeggiare la Vigilia di Ognissanti può essere complicato, ma ci sono molti altri modi per onorare la festa più inquietante dell'anno, magari con qualche bella maratona horror!



Fan delle zucche intagliate, del "Dolcetto o scherzetto?" o semplicemente dei prodotti di intrattenimento a tematica angosciante? Prestate attenzione: ecco per voi una lista di 5 serie tv da vedere la sera di Halloween!



1. Ratched

Ospedali psichiatrici, serial killer, oscuri passati...Ryan Murphy ci ha già regalato tutte queste cose nella longeva serie American Horror Story, ma ha deciso di riproporli al proprio pubblico in un nuovo titolo. Ratched (qui potete leggere qui la recensione di Ratched su Netflix), disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 settembre 2020, è il prequel del film con Jack Nicholson Qualcuno volò sul nido del cuculo. Così come il lungometraggio del 1975 mostra le difficili condizioni all'interno di molte strutture psichiatriche negli anni '60, anche la serie rappresenta un'analisi cupa su come i disagi mentali venivano trattati dal punto di vista clinico, con un'attenzione particolare per le atmosfere inquietanti tipiche delle opere di Murphy.

Protagonista di Ratched è l'infermiera Mildred Ratched (Sarah Paulson), personaggio importante in Qualcuno volò sul nido del cuculo, donna dalla personalità complessa, a tratti spietata e a volte compassionevole con i pazienti di cui è chiamata a occuparsi. Per gli appassionati del genere horror questa serie può rappresentare un'ottima visione per la notte di Halloween.



Non siamo di fronte a storie di fantasmi, a mostri o a situazioni soprannaturali, ma a una realtà (sebbene venga narrata non sempre con toni realistici, in pieno stile Murphy) che riesce a suscitare nello spettatore un forte turbamento, tra pratiche mediche tanto controverse da essere crudeli, perversioni e dai traumi personali. Il tutto in forte contrasto con i colori accesi della fotografia.



2. Servant

Dal colosso dello streaming Netflix passiamo a una piattaforma meno ricca di contenuti, ma capace comunque di regalare molte perle. Apple Tv+ fin dalla sua nascita è riuscita a distinguersi per la qualità dei propri titoli. Tra questi Servant può essere un ottimo consiglio di visione per festeggiare la Vigilia di Ognissanti con un po' di sana inquietudine.



Creata dal genio horror di M. Night Shyamalan, racconta la storia dei coniugi Turner, Dorothy e Sean (Lauren Ambrose e Toby Kebbell). Dopo aver perso il figlio, il piccolo Jericho, la coppia si è servita di una bambola reborn per superare il lutto, che ha destabilizzato soprattutto la donna. Dorothy è convinta che la bambola sia viva e che si tratti proprio di Jericho, per questo assume una babysitter per occuparsene. Entra così nella vita dei Turner la strana Leanne (Nell Tiger Free), giovane riservata che sembra nascondere molti segreti.

Il talento di Shyamalan per il genere horror, apprezzato soprattutto nel Sesto Senso, sembra qui non essere espresso al meglio. Servant è comunque una serie che fa dell'inquietudine la propria firma, man mano che si comprende che la realtà è diversa da com'è inizialmente apparsa. Fatta di rovesciamenti, colpi di scena e situazioni angoscianti, lo show Apple è una produzione dal ritmo lento, ma capace di tenere lo spettatore sulle spine, mentre cerca di capire dove Shyamalan vuole andare a parare.



Qui la recensione di Servant Stagione 1.



3. NOS4A2

Se siete alla ricerca di una serie originale e non scontata, NOS4A2 può essere un buon titolo per la serata di Halloween. Tratta dall'omonimo romanzo di Joe Hill, NOS4A2 è particolare proprio perché dona un tocco di horror alla magia delle feste natalizie. Dopo una discreta prima stagione caricata nel 2019 su Prime, la seconda stagione raggiunge la piattaforma in una veste ancora più inquietante. La serie racconta la storia della giovane Vic McQueen (Ashleigh Cummings), che un giorno scopre i piani di un'entità malvagia che rapisce i bambini per nutrirsi della loro anima. Dotata di capacità soprannaturali, Vic è l'unica in grado di rintracciare questa creatura - l'inquietante Charlie Manx (Zachary Quinto) - per salvare i bambini rapiti.

Pur non angosciando con dei veri e propri spaventi, NOS4A2 regala una buona dose di turbamento nel corso delle sue due stagioni. La presenza di un cattivo carismatico e spaventoso, il terribile destino che aspetta i bambini rapiti e portati nella terra incantata di Christmasland, e le situazioni da incubo create da Joe Hill nel suo romanzo e riproposte nella serie tv, contribuiscono a tenere lo spettatore incollato allo schermo, coinvolgimento assicurato anche dall'inserimento di tematiche delicate come il complesso rapporto genitori-figli, filo conduttore di entrambe le stagioni. Leggete qui la nostra recensione della prima stagione NOS4A2!



4. American Horror Story



Parlare di horror negli ultimi anni è impossibile senza menzionare. Pur con i suoi alti e bassi, la serie tv antologica diè abbastanza peculiare da risultare un buon titolo per una maratona di Halloween, soprattutto se si amano le storie del terrore raccontate in modo non canonico. In nove anni e in altrettante stagioni non sempre riuscite, Murphy è riuscito a creare un immaginario iconico, anche grazie al coinvolgimento degli stessi volti per l'interpretazione di personaggi diversi in ogni stagione.

Dal grottesco all'inquietante, dallo spaventoso al commovente, American Horror Story offre una vasta gamma di emozioni, riuscendo così ad accontentare gli appassionati di tanti sottogeneri horror. Vi piacciono le storie di fantasmi ambientate in vecchie case infestate? Potete trascorrere la serata di Halloween in compagnia della prima stagione, Murder House. Se preferite gli spaventosi ospedali psichiatrici potete invece contare sull'inquietante Asylum, mentre Coven è perfetto se siete appassionati di stregoneria. In attesa che venga caricata l'intera serie, su Amazon Prime Video si possono gustare le prime cinque stagioni!



5. The Haunting of Bly Manor



, dicevano i latini, il meglio alla fine! Impossibile non dedicare almeno una voce di questa lista a, serie horror di recente realizzazione (uscita su Netflix il 9 ottobre 2020). Creata daviene considerata la stagione successiva di, ma le due serie non sono consequenziali e possono essere gustate indipendentemente l'una dall'altra. Ad accomunarle sono però le storie di fantasmi in esse raccontate, la magnifica realizzazione e il tono angosciante che tiene lo spettatore in tensione in ogni episodio.

Come avvenuto per Hill House, anche Bly Manor non può essere considerata semplicemente una storia di fantasmi. A una trama apparentemente semplice (che si complica però nel corso degli episodi) si affiancano infatti tematiche profonde, che danno vita a una coinvolgimento emotivo notevole. Nella serie - ispirata a Giro di vite di Henry James, la giovane Dani (Victoria Pedretti) viene assunta come istitutrice presso la tenuta inglese di Bly Manor. Angosciata da un trauma recente, Dani scopre che il maniero nasconde segreti inquietanti, che coinvolgono tutti i suoi misteriosi inquilini.



Bly Manor si gusta tutta d'un fiato, non solo per un ritmo e dei contenuti che riescono davvero a trasmettere allo spettatore una paura sottile, ma anche per una sceneggiatura che si ingarbuglia episodio dopo episodio e per una narrazione che tocca quasi i toni della poesia. Per un Halloween all'insegna della tensione e di qualche lacrima - come abbiamo già detto, questa serie non è solo inquietante, ma anche tanto commovente - Bly Manor è il titolo perfetto, da gustare rigorosamente a luci soffuse! Per un approfondimento trovate qui la recensione di The Haunting of Bly Manor e la recensione di The Haunting of Hill House.