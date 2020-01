Watchmen, dal fumetto alla TV: tutti gli easter egg della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler, relativi sia alla serie HBO sia al fumetto DC Comics.



Nella seconda metà degli Anni Ottanta, i britannici Alan Moore e Dave Gibbons regalavano al pubblico i dodici albi che compongono Watchmen. La serie targata DC Comics si affermava immediatamente come un caposaldo della narrativa a fumetti, un'opera autoconclusiva che per coraggio, tematiche e qualità della narrazione andava di diritto ad occupare un posto nell'Olimpo della nona arte. Tornare ad esplorare quell'universo di carta e inchiostro, per di più con l'intenzione di offrirne un sequel, richiedeva una notevole dose di temerarietà. Un ardimento di cui Damon Lindelof ha dato grande prova, accettando di addossarsi sulle spalle il peso della realizzazione della serie HBO (qui la nostra recensione di Watchmen).



I personaggi di Watchmen hanno così compiuto un inedito, rischioso, debutto: non solo su di un nuovo medium, ma anche in una nuova epoca. Il risultato si è rivelato essere un'opera di grande carattere, che non esita ad ampliare e rimodellare l'universo di Moore e Gibbons, ma che al contempo rivela uno studio attento ed approfondito del materiale originale. Visionando le nove puntate che compongono la serie TV è possibile respirare l'aroma cartaceo degli albi di Watchmen, le cui pagine sono state omaggiate da Lidelof tramite un incredibile numero di riferimenti ed easter egg: immergiamoci dunque in un viaggio tra le inquadrature, per cercare di inseguirne le tracce.

L'eredità di Rorschach ed il Settimo Cavalleria

L'universo della serie HBO prende vita direttamente dall'ultima pagina del fumetto: Robert Redford è Presidente degli Stati Uniti e l'eventualità presagita dalla vignetta conclusiva dell'opera si è concretizzata: almeno in parte, il Diario di Rorschach è divenuto noto al grande pubblico. A darne prova sono i fanatici che compongono il Settimo Cavalleria. Sfoggiando sul volto l'iconica maschera del violento vigilante, questi ultimi citano pressoché testualmente estratti delle riflessioni di Walter Kovacs. Un esempio giunge direttamente dal primo episodio di Watchmen. Durante un briefing delle forze dell'ordine, viene infatti trasmesso un videomessaggio del gruppo razzista: "Carcassa di sbirro per strada stanotte. Presto tutto il sudiciume nero accumulato verrà lavato via e la strade di Tulsa si trasformeranno in lunghi rigagnoli che traboccheranno di lacrime liberali. Presto le puttane e i traditori della razza grideranno 'Salvateci' e noi sussurreremo 'No' ". Se queste parole vi paiono familiari, la vostra memoria non ha torto: si tratta infatti di una rielaborazione delle prime righe dell'opera di Moore e Gibbons.



Non è però l'unica citazione alle annotazioni di Rorschach: nell'incontro che precede l'avvio delle indagini di Laurie Blake sull'assassinio di Judd Crawford, possiamo infatti vedere proiettata a schermo l'esatta riproduzione, parola per parola, di una delle pagine del Diario. Oltre a questi riferimenti, nella serie HBO il vigilante è anche il protagonista di un macabro easter egg.

Nelle battute finali dell'ottava puntata di Watchmen, vediamo Dr. Manhattan causare la morte per esplosione di alcuni membri del Settimo Cavalleria col volto coperto dall'iconica maschera: vi è sembrata una scena famigliare? Non vi siete sbagliati: nel fumetto è infatti Jon ad uccidere, nel medesimo modo, il Rorschach originale!

Dr. Manhattan: l'aspirante orologiaio che divenne un dio

La serie firmata da Lindelof include, per ovvie ragioni di trama, anche un'ampia gamma di riferimenti alle vicende che coinvolgono Dr. Manhattan nell'opera a fumetti. Sin dalla prima puntata, lo show ci mostra le immagini del superuomo su Marte, insinuando nello spettatore la convinzione che quest'ultimo abbia deciso di prolungare indefinitamente il proprio autoesilio sul Pianeta Rosso.

La produzione ha inoltre trovato un bizzarro espediente per rievocare le origini della sua trasformazione: la "tragedia in cinque atti" che Ozymandias fa interpretare ai suoi sfortunati servitori, intitolata "Il figlio dell'orologiaio", non è infatti altro che il racconto di come Jon Osterman sia divenuto Dr. Manhattan. La serie richiama anche altri importanti avvenimenti della vita del personaggio cartaceo: il ruolo essenziale giocato dal dio nella vittoria USA nella Guerra del Vietnam e l'accusa di scatenare il cancro nelle persone a lui più vicine, a causa delle radiazioni emesse dal proprio corpo.



Presenti inoltre numerosi riferimenti a linee di dialogo del fumetto. Negli ultimi istanti di vita, Dr. Manhattan sembra ripetere frasi prive di senso: si tratta in verità di perfette citazioni testuali tratte da svariate sequenze del materiale originale. La struttura del primo incontro tra Jon ed Angela non può poi non riportare alla mente le interazioni di Osterman con le sue due precedenti compagne: Janey Slater e Spettro di Seta/Laurie Juspeczyk.

Infine, Jon è omaggiato da un easter egg piuttosto divertente: quando il Senatore Keene si accinge ad acquisirne i poteri, vediamo il politico indossare la sola biancheria intima, nello specifico dei bizzarri mutandoni neri. Ebbene, non si tratta d'altro che di una delle 'divise' adottate dal personaggio nel corso della sua carriera!



Ozymandias: gli easter egg dedicati all'uomo più intelligente del mondo

Adrian Veidt, oltre a rivestire un ruolo di primaria importanza nell'ambito dell'ordito narrativo della serie, è anche il protagonista di un vasto numero di easter egg, più o meno nascosti tra le inquadrature. Impossibile non partire da "Nostalgia": il farmaco in grado di far rivivere i ricordi porta infatti il nome di...un profumo! Per la precisione, una fragranza ideata dallo stesso Ozymandias. Aguzzando la vista, nel quinto episodio è inoltre possibile avvistare un personaggio impegnato nella lettura de "Il Metodo Veidt", scritto dedicato al mantenimento della forma fisica, redatto proprio dall'uomo più intelligente del mondo. Entrambi i prodotti sono sovente citati tra le pagine della fatica di Moore e Gibbons.



Durante il processo contro Veidt su Europa possiamo avvistare il quadro raffigurante il design della "creatura aliena" che avrebbe sconvolto l'umanità nel 1985: è il frutto della fatica di artisti ingaggiati dallo stesso Ozymandias e da lui in seguito uccisi. La serie HBO propone ulteriori citazioni: Veidt intento a predire il futuro tramite l'osservazione contemporanea di plurimi schermi TV, la sua capacità di afferrare i proiettili al volo, la fissazione dell'uomo per la figura di Alessandro il Grande e l'antico Egitto.

A tal proposito è possibile citare un simpatico dettaglio: per accedere al PC di Ozymandias, Bian utilizza la password 'Rameses II": è la stessa utilizzata per il medesimo fine da Nite Owl all'interno del fumetto! Infine, in diverse ambientazioni, dalla fortezza di Karnak sino alla casa di Angela, possiamo persino trovare gadget tematici: action figure di Ozymandias, presenti anche nel mondo cartaceo, e peluche di Bubastis, la lince geneticamente modificata da lui creata.".

Di Gufi e di Comici: la nuova Laurie...Blake

Sul sequel di Watchmen aleggiano gli spiriti di due personaggi che non si palesano mai a schermo durante le nove puntate. Il primo di questi è il Comico, alias Edward Morgan Blake, la cui morte apre la narrazione nell'opera originale. Diversi easter egg ruotano attorno l'iconica spilla gialla dell'uomo, raffigurante uno smile . Tra i tanti, possiamo citare il volto "casualmente" formato dalle uova utilizzate da Angela per illustrare una ricetta tradizionale vietnamita durante un evento organizzato presso la scuola del figlio. Lo smile ritornerà più avanti ritratto su confezioni di cereali, mentre la sua versione insanguinata sarà ricordata dal distintivo perso da Crawford al momento della morte.

Da sottolineare inoltre il fatto che nella creazione DC Comics, dopo la morte del Comico, Laurie scopre, inorridita, di esserne la figlia. Negli anni che separano fumetto e serie TV, la donna sembra avere in un qualche modo accettato questa verità: il personaggio si presenta infatti al pubblico come Laurie Blake, e non più come Laurie Juspeczyk.

Il nome dell'agente FBI risulta di particolare interesse anche per un'altra ragione: solleva intriganti interrogativi sul destino di Nite Owl, il secondo personaggio della vecchia guardia assente dalla serie. Al termine del fumetto, avevamo infatti lasciato lui e Laurie pronti ad avviare una vita insieme, utilizzando le false identità di Sam e Sandra Hollis: cosa sarà andato storto? Un indizio potrebbe giungere da un easter egg: quando il Senatore Keene si reca da Laurie per ordinarle di partire per Tulsa, la donna ha con sé una gabbia contente un gufo. Per convincerla a collaborare, il politico pronuncerà una frase sibillina, affermando che un Presidente può fare qualsiasi cosa, anche "far uscire dalla gabbia il tuo Gufo": sembra proprio che Nite Owl sia stato arrestato!

Qualunque sia la verità, nella serie di Lindelof sono molti i rimandi taciti al vigilante mascherato da rapace, tra tazze e ornamenti a tema. La polizia di Tulsa ha inoltre in dotazione molte sue creazioni, tra cui occhiali per la visione notturna e l'iconica aeronave da lui battezzata Anacleto, in onore del gufo compagno di Merlino ne La Spada nella Roccia di casa Disney.



La versione originale del mezzo di Nite Owl farà in effetti il suo ritorno nel nono ed ultimo episodio: Ozymandias svela infatti di averla recuperata dai ghiacci circostanti il suo rifugio in Antartide.

Omaggi al fumetto: alcune piccole chicche

In chiusura, segnaliamo una serie di ulteriori simpatici rimandi all'opera di Moore e Gibbons. Primo fra tutti, la presenza nella serie HBO dell'immancabile edicola e di citazioni a tema piratesco, tra cui l'utilizzo dello pseudonimo "Pirata Jenny" da parte di una poliziotta di Tulsa o la presenza di bandiere pirata su Europa. Elemento rilevante tra le pagine del fumetto, in cui fa da pretesto per la narrazione de "I Racconti del Veliero Nero", è bello vedere tornare il chiosco anche nella serie TV, dove presenzia persino all'interno dei ricordi di Giustizia Mascherata! Quest'ultimo, cogliamo l'occasione per evidenziarlo, è un personaggio che ha trovato spazio nell'universo di Watchmen già con l'opera cartacea. Primo vigilante mascherato, era effettivamente membro dei Minutemen: Lindelof ne ha liberamente definito e tratteggiato le origini.

Infine, due ultimi dettagli: qual è la password che sblocca l'accesso al retro della pasticceria di Angela? Ovviamente "1985", l'anno in cui è ambientato il Watchmen fumetto. E ancora: la frase "La lascio interamente nelle tue mani", pronunciata da Jon nell'affidare le chiavi della propria memoria a Sorella Notte, è la medesima frase che chiude l'opera cartacea: sono in effetti le parole che, come già detto, porteranno con ogni probabilità alcune delle pagine del Diario di Rorschach ad essere pubblicate sul The Frontiersman.



Concludiamo la disamina citando un easter egg un po' particolare, una sorta di bonus track non direttamente collegata agli albi DC Comics: dopo aver ultimato la visione della serie HBO, date nuovamente un'occhiata alla sua locandina promozionale. A posteriori, il riflesso blu che avvolge il personaggio di Angela vi sembra ancora una semplice scelta estetica?