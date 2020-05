Wild Wild Country: la miglior docuserie di Netflix, nonostante Tiger King

Stiamo continuando a darvi nuove informazioni sulla docuserie evento Tiger King, che nell'ultimo mese ha fatto innamorare critica e pubblico, tanto da convincere Netflix a produrre un episodio extra. L'ultimo aggiornamento riguarda la dichiarazione di Dillon Passage su Carole Baskin, in cui il giovane marito di Joe Exotic ammette che l'agguerrita animalista potrebbe non aver ucciso il marito.



La smania dei fan non accenna a fermarsi; i numeri parlano di sessantaquattro milioni di accessi in tutto il mondo per Tiger King, mentre internet è impazzita alla notizia che Nicolas Cage interpreterà Joe Exotic nella serie live action ispirata al successo del momento. La serie è effettivamente molto potente e riesce a raccontare un lato dell'America che in pochi conoscevano. Ma si tratta davvero della miglior docuserie di sempre?



Vediamo insieme qual è l'altro grande esempio di cinema del reale targato Netflix e perché Wild Wild Country in quanto a regia, documentazione storica e fatti narrati - oltre alle implicazioni economiche, legali, sociali e antropologiche - è attualmente il meglio che potete trovare sulla piattaforma.



L'unico caso al mondo di utopia effettivamente realizzata

Immaginate una religione (una cultura? uno stile di vita?) che unisca il meglio del materialismo occidentale - gli aspetti positivi del capitalismo, se ce ne sono - alle pratiche spirituali dell'oriente, come la meditazione e la profonda conoscenza di sé in simbiosi con la natura. Un modo di pensare che, a differenza dei dogmi buddisti o induisti, incoraggi la ricchezza privata e la libertà sessuale, che scandisca la giornata attraverso dei rituali liberatori di gruppo, con canti e balli al ritmo di musica martellante. Pensate ad un guru indiano che, visto il grande successo in patria, decida di trasferire la sua comune in un ranch vastissimo e disabitato nell'Oregon. Se tutto ciò dovesse accadere, si potrebbe fondare da zero una città ideale, dove i sogni new-age di molti giovani da ogni parte del mondo potrebbero diventare realtà. Riuscite ad immaginarlo? Bene.



Perché è esattamente quello che accadde nel 1981 ad opera di Bhagwan Shree Rajneesh, noto ai più con il nome di "Osho", e dei suoi seguaci che, rispettando alla lettera le leggi statunitensi, costruirono il piccolo paese di Rajneeshpuram - con tanto di banca, negozi, scuola, posta e servizi essenziali - dopo aver addirittura creato dal nulla strade e fognature e reso fertile la terra per coltivazioni e allevamenti. Peccato che i rapporti coi vecchi cowboy del paesino confinante divennero da subito difficili e segnarono l'inizio di una battaglia senza esclusione di colpi, nonché un un capitolo fondamentale della Storia americana.



Di cosa parla Wild Wild Country

I fratelli Maclain e Chapman Way raccontano la difficile convivenza tra gli allegri e pacifici sannyasin che fondarono Rajneeshpuram e i quaranta abitanti della vicina Antelope, per lo più redneck in pensione, spaventati dalle abitudini dei giovani nuovi vicini. Sono queste le premesse di un documentario teso e affascinante, che in sei puntate mostra l'anima nera e selvaggia degli Stati Uniti; un vero e proprio scontro di civiltà che oltrepassò dapprima i confini della contea e poi dello stato dell'Oregon, fino a scomodare Washington e l'FBI, occupando i notiziari nazionali per diversi anni e provocando un caso giudiziario senza precedenti. Ma cosa vediamo in Wild Wild Country? Come, attraverso quali fonti? Preparatevi ad un'esperienza mozzafiato, perché il contenuto della serie è davvero incredibile. Per difendere i propri confini, gli abitanti della comune presero ad armarsi con fucili d'assalto, arrivando a costruire un vero e proprio arsenale. Le misure prese dai sannyasin per contrastare l'odio dilagante nei loro confronti furono terribilmente creative.



Alcune legali, come partecipare alla vita politica del paesino confinante, poi della contea e poi di tutto l'Oregon, altre più propriamente criminali, come un attentato e addirittura un avvelenamento di massa. Il grado di paranoia che cominciò a dilagare tra i fedelissimi di Osho, una fra tutti l'indomita e controversa portavoce Ma Anand Sheela, fu tale da creare il più grande caso di intercettazioni segrete della storia fino a quel momento, ma questi sono solo alcuni dei fatti mostrati dai due registi.

Wild Wild Country è la storia emblematica, così assurda da sembrare inventata, delle conseguenze fatali della caccia al diverso, in cui l'odio e l'ignoranza della classe dominante reagiscono con la violenza al terrore generato da un'innocua minoranza, arrivando al punto di somigliare ad una vera e propria spy story.



Lungi dallo schierarci con Osho e i suoi accoliti, siamo di fronte ad un documento prezioso che ci illustra come una sorta di città ideale, tanto utopica quanto pragmaticamente reale, sia stata messa al bando a causa di pregiudizi infondati, al punto che è impossibile condannare senza qualche riserva le azioni controverse ordinate da Sheela, braccio destro di Osho, i cui moventi assomigliano paradossalmente a quelli della ragion di Stato.



Un racconto estremamente documentato

È interessante ascoltare la testimonianza dell'avvocato di Osho - il cui obiettivo era quello di rispondere alle provocazioni con provvedimenti altrettanto spettacolari, ma sempre nel rispetto della legalità - o i ricordi di Sheela e della sua assistente circa le manovre cospirative e i giri di denaro che avrebbero assicurato a tutti vitto, alloggio e divertimento. Così come affascina la responsabile dell'ufficio stampa quando descrive l'idea precisa che i sannyasin, in quel periodo, miravano a diffondere nel mondo. La docuserie non si avvale soltanto del contributo, a quarant'anni di distanza, dei protagonisti della vicenda, ma anche e soprattutto di una mole sterminata di servizi giornalistici e interviste del periodo, oltre che a numerosi filmati amatoriali girati dentro e fuori la comune.



È impressionante constatare come ogni parola della cerchia ristretta del santone indiano sia immediatamente corredata dalla sua controparte audiovisiva. I fratelli Way, inoltre, a differenza dei registi di Tiger King, padroneggiano meglio la materia trattata, scegliendo di volta in volta il momento giusto per svelare un indizio, un colpo di scena o semplicemente un nuovo capitolo della storia.

Se Tiger King ci immerge nella miseria morale di un certo sottobosco sociale americano, in cui culto della personalità, crimine, faide mediatiche e giudiziarie, (cattivo) gusto per lo spettacolo a tutti costi e white trash si confondono fino a deflagrare, Wild Wild Country compie una parabola incessante e molto più ricca di spunti e suggestioni su una battaglia legale, economica e culturale in cui a dettare le regole è ancora, purtroppo e al netto della retorica, uno Stato retrogrado e reazionario.