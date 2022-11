Wonder Man, arriva la serie: la storia dell'eroe e i legami con l'MCU

La serie TV su Wonder Man è stata ufficializzata da Disney a fine ottobre: nello stesso contesto, la major ha anche rivelato che il nuovo supereroe che si unirà all'MCU sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, già noto per le sue performance in altre pellicole e serie TV fumettistiche come il primo Aquaman del DCEU o la miniserie Watchmen, arrivata in TV nel 2019 (non è mai tardi per riscoprire questa perla nella nostra recensione di Watchmen).



Dunque, Yahya Abdul-Mateen II sarà Wonder Man, alias di Simon Williams: il personaggio ha una lunghissima storia a fumetti, che corre fino al lontano 1964, nel numero 9 di "Avengers", ma è spesso stato relegato a ruoli secondari negli albi della Casa delle Idee, se non altro per via del suo background piuttosto complesso, che lo ha persino portato a combattere contro i Vendicatori insieme al Barone Zemo. Ma andiamo con ordine: cerchiamo anzitutto di capire cosa sappiamo sulla serie TV dedicata a Wonder Man, e poi di tracciare una biografia del personaggio a partire dai fumetti.



Un regista d'eccezione

Partendo dal serial, un paio di cose sono certe: una è il casting del suo protagonista, che è stato confermato dalla stessa Disney; l'altra è che Wonder Man arriverà su Disney+, e non al cinema, dal momento che si tratta di un prodotto pensato per il piccolo schermo e non di un film.

Nulla che non sia già stato riportato dai primi rumor su Wonder Man, secondo cui la produzione sarà pensata per lo streaming e sarà estremamente metanarrativa, criticando e prendendo in giro Hollywood e l'attuale star system in generale, seguendo il (criticatissimo) percorso già intrapreso con She-Hulk, che ha spaccato in due la fanbase Marvel. Per il resto, attorno alla produzione non ci sono altre certezze: alcuni scooper, che però hanno convenientemente fatto trapelare le loro indiscrezioni dopo l'annuncio ufficiale della serie da parte di Disney, sono convinti che Wonder Man sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e confermato dietro la cinepresa per Avengers: The Kang Dynasty. Difficile dire se l'indiscrezione sia vera, anche se un paio di ipotesi possiamo farle: sicuramente Wonder Man non farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, la cui lineup è stata confermata ufficialmente al San Diego Comic-Con dello scorso luglio.



Ciò significa che Wonder Man rientrerà nella Fase 6 dell'MCU, dunque che la serie uscirà tra il 2024 e il 2026, come molti si aspettavano. Se davvero Destin Daniel Cretton sarà alla regia della produzione, possiamo anche aspettarci che essa arrivi agli albori di tale fase del Marvel Cinematic Universe, se non altro perché dobbiamo stare certi che dal 2024 in poi Cretton sarà impegnato nelle riprese di Avengers: The Kang Dynasty e non potrà dividersi tra due progetti ad alto (o addirittura altissimo) budget.

Andando a intuito, è possibile che Wonder Man sarà la serie invernale del 2024, occupando i mesi che separeranno Blade (in uscita a settembre 2024) e Fantastic 4 (in arrivo a febbraio 2025), oppure che arrivi subito dopo l'uscita di Fantastic 4 al cinema, cioè nella primavera del 2025. In ogni caso, una presentazione quanto più anticipata possibile del personaggio di Wonder Man potrebbe essere nei piani per l'MCU, se non altro perché sarebbe strano introdurre (per altro con uno show da solista) un personaggio solo pochi mesi prima del culmine della Fase 6, che peraltro porterà a termine la Saga del Multiverso, concludendo il grosso delle linee narrative degli eroi che vi appariranno. Altra piccola informazione emersa di recente sulla serie è che Ben Kingsley potrebbe tornare in Wonder Man e riprendere i panni di Trevor Slattery, l'attore del "finto Mandarino" già visto in Iron Man 3 e in Shang-Chi.



A metà tra Kang e Visione

Perché si parla tanto del ritorno di Trevor Slattery nella serie dedicata a Wonder Man? Da una parte ciò dipende dal fatto che Ben Kingsley abbia parlato apertamente della serie negli scorsi mesi, di fatto dando una conferma anticipata del fatto che essa fosse in pre-produzione. Dall'altra, il personaggio di Slattery è legato a quello di Simon Williams, anch'egli attore di professione, oltre che stuntman. Introdotto nel 1964, Wonder Man è una creazione del Barone Zemo: il villain stipula infatti un accordo segreto con Eric Williams, fratello di Simon, che lo porta a rapire lo stesso Simon per porre fine a una faida famigliare ed a tempestarlo di energia ionica, la quale infine gli fornisce la super-forza e l'invincibilità.



Lo scopo di Zemo è quello di far entrare Wonder Man negli Avengers, fargli apprendere i loro segreti e poi usarlo come arma per sconfiggerli. Il piano di Zemo si rivela però fallimentare e Wonder Man si allea con gli Avengers e combatte con loro il suo stesso creatore: Zemo viene sconfitto, ma rivela a Wonder Man che le radiazioni a cui è stato sottoposto lo avrebbero presto ucciso. In effetti, vista la mancanza di un antidoto, il supereroe muore davvero. Per circa quattro anni. In Avengers 68, infatti, Wonder Man torna in vita, ma non come ci si aspetterebbe. Il ritorno dell'eroe non rientra in alcun cliché classico dei fumetti, ma rappresenta una novità totale per l'epoca (il 1968) e, se vogliamo, anche per gli standard attuali della narrazione fumettistica.



Il cervello di Wonder Man era stato clonato anzitempo da Iron Man e conservato sotto forma di cassette (siamo nel 1968, ricordate), poi rubate da Ultron e utilizzate per la costruzione della mente di Visione.

Ovviamente, questa storyline sembra preclusa nell'MCU, dal momento che la creazione di Visione è avvenuta secondo modalità decisamente diverse nelle pellicole della Casa delle Idee. Tuttavia, anche alla luce dei nuovi rumor su una serie dedicata a White Vision, che peraltro potrebbe arrivare poco prima (o poco dopo) quella su Wonder Man, siamo quasi certi che dei legami tra i due personaggi ci saranno, benché in forme diverse rispetto a quelle dei fumetti. Ma torniamo agli albi stampati Marvel: se il cervello di Simon Williams diventa quello che oggi conosciamo come Visione, il suo corpo fa una fine completamente diversa. Nel 1972, una mossa "da manuale" per il mondo dei fumetti rivela che in realtà Wonder Man non è mai morto, ma è stato tenuto in uno stato vegetativo proprio dalle particelle ioniche che gli hanno fornito i poteri in primo luogo: non a caso, tra questi ultimi troviamo l'invincibilità. Sfortunatamente, a scoprire che l'eroe è ancora in vita non sono gli Avengers o qualche altro super-team dell'MCU, ma uno dei principali villain del mondo Marvel.



Stiamo ovviamente parlando di Kang, che rianima Wonder-Man e lo fa diventare un membro della Legione dei non-vivi, usandolo per combattere di nuovo gli Avengers: si tratta di un arco narrativo veramente interessante e che potrebbe essere almeno di ispirazione per l'adattamento per Disney+ del personaggio, anche perché nel 2024-2025, quando la serie TV uscirà in streaming, il personaggio del Conquistatore sarà una minaccia molto concreta per gli Avengers e l'MCU tutto, perciò non vi sarebbe nulla di strano se questi finisse per usare i suoi poteri per riportare in vita un eroe deceduto.



Tra l'altro, una simile introduzione per Wonder Man ne spiegherebbe l'assenza nell'MCU fino ad oggi e ne giustificherebbe un'introduzione tardiva, a Fase 6 già iniziata, permettendo inoltre di reinventarlo e riutilizzarlo nelle fasi successive alla Saga del Multiverso. È infatti solo dopo la sconfitta di Kang che Wonder Man entra negli Avengers per un periodo di tempo più prolungato, durante il quale diventa di vitale importanza per la storia d'amore tra Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione, permettendo alla Strega di ricostruire il compagno proprio a partire da alcune cellule del suo cervello. Insomma, pare proprio che Wonder Man abbia forti legami con molti dei protagonisti consolidati nell'MCU e che potrebbe essere uno dei personaggi cardine del periodo post-Kang dell'Universo Cinematografico Marvel: non resta che aspettare pazientemente e vedere come sarà trasposto sul piccolo schermo.