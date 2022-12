Da Scream a Mercoledì: chi è Jenna Ortega, la star che ha stregato Netflix

Può un ruolo cambiare la vita di un attore? Assolutamente sì, guardando agli esempio provenienti dal passato: non importa quanto fosse lunga la loro filmografia, i nomi di tanti grandissimi interpreti sono stati incastonati nell'Olimpo del cinema grazie ad una singola parte, la quale gli ha permesso di esprimere il loro enorme talento e ricevere le attenzioni di un vasto pubblico. Nonostante le capacità attoriali si dimostrino in ogni singola apparizione, infatti, la fama è un concetto ben differente dalla bravura ed è volubile come il clima primaverile.



Citando uno dei più grandi maestri dell'arte recitativa possiamo dire che "non esistono piccoli ruoli, ma soltanto piccoli attori", ed infatti basta uno spezzone minuscolo per far risplendere le potenzialità di una futura stella. Riguardando la breve carriera di Jenna Ortega - un nome ormai sulla bocca di tutti grazie alla grandiosa performance descritta nella recensione di Mercoledì - appare chiaro come la popolarità del momento non sia in grado di valorizzare i sacrifici di un percorso cominciato dall'infanzia.



Viaggi della speranza

Come tutti i bambini, la piccola Ortega sognava in grande quando pensava al proprio futuro. Tra compagni che si immaginavano a fluttuare nello spazio ed altri che già pianificavano un percorso sportivo che li portasse alla celebrità, Jenna desiderava diventare un'attrice da quando aveva sei anni. A quanto pare la madre non era affatto disponibile ad alimentare questa sua passione, per questo le comprò un libro di monologhi affinché lei lo leggesse e placasse le continue invocazioni.

La bambina si gettò a capofitto tra le pagine del regalo, ed imparando le parole a memoria recitò la scena di un pianto isterico che divertì non poco la signora Ortega, la quale registrò la scena pubblicandola sui social con la descrizione "La mia piccola drama-queen". Fortuna volle che una delle amiche della madre guardasse il video, girandolo ad un direttore del casting che convocò Jenna Ortega per un provino, ma la carriera della giovane sognatrice non decollò immediatamente, come infatti succede nella stragrande maggioranza delle occasioni.



Durante i primi anni fare l'attrice si rivelò non solo un lavoro durissimo - era infatti costretta a rapportarsi professionalmente con gli adulti nonostante non avesse nemmeno dieci anni - ma soprattutto molto stressante, perché la costringeva quattro volte a settimana a viaggi di cinque ore verso Los Angeles, mettendo a dura prova anche la resistenza della propria famiglia.

Le prime parti inoltre erano ovviamente piccole comparsate in serie tv come Rob e CSI: NY, ma col tempo riuscì ad entrare tra gli ingranaggi delle produzioni seriali guadagnandosi ruoli sempre più importanti: prima interpreta la Jane fanciulla di Jane the Virgin, poi è il volto protagonista di Harley in Mezzo. Tra questi c'è spazio anche per ruoli secondari nel mondo del cinema, come quelli in Iron Man 3 ed Insidious 2, ma nel frattempo la Ortega adolescente deve abbandonare qualsiasi possibilità di una vita normale. Non parteciperà alla vita sociale del liceo, si perderà il ballo di fine anno e dovrà accantonare anche la sua passione per il calcio.



Finalmente il riconoscimento

Sono anni burrascosi per la giovane attrice, ma le case di produzione cominciano ad interessarsi a lei e le propongono personaggi sempre più importanti. Jenna Ortega diventa Ellie Alves per la seconda stagione della serie You, sempre per Netflix interpreta la protagonista della commedia Yes Day ed ottiene un ruolo nel sequel dell'apprezzato slasher movie La Babysitter. Il volto della messico-statunitense diventa così sempre più ricorrente sul piccolo e grande schermo, ma è la sua interpretazione nell'acclamato La Vita Dopo - The Fallout a sfoggiare i risultati di tutti quegli anni di sacrifici.

In seguito al dramma adolescenziale di Vada Cavell, alla Ortega vengono proposti in sequenza ruoli per tre recentissime opere horror: compare prima nel cast dell'ultimo Scream nei panni di Tara Carpenter - recuperate qui la recensione di Scream 5 -, diventa Skye Willow tra gli assoli satanici di Studio 666, e poi ottiene una parte cruciale nell'acclamato X: A Sexy Horror Story, attirando quelle attenzioni da scream-queen che le spalancano le porte verso il ritorno della Famiglia Addams.



La sua interpretazione di una Mercoledì come al solito tragica e brillante, ma stavolta adolescente e costretta a rapportarsi con i propri coetanei, le sta facendo piovere addosso il riconoscimento di un pubblico probabilmente ignaro di tutte le vicissitudini che si nascondono dietro questo lavoro. Jenna Ortega è riuscita a riprendere l'ottimo lavoro fatto dalla collega Christina Ricci ormai trent'anni fa, facendolo evolvere e donando nuovo lustro ad un personaggio deliziosamente malvagio, meritandosi a pieno titolo tutta la popolarità che finalmente rende onore ad un percorso partito da molto lontano.