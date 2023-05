Yellowstone Stagione 5: come sarà la Parte 2?

Nella recensione della prima parte di Yellowstone 5 avevamo evidenziato come la serie sembrasse vicina ad una svolta importante, dopo un primo blocco di episodi che è servito soprattutto a preparare il terreno per il finale di stagione. Ora, però, un dubbio si fa strada tra gli appassionati, perché se pensiamo al fatto che i prossimi saranno gli ultimi episodi di Yellowstone, allora è chiaro che alcune questioni di rilievo dovranno trovare una conclusione, in attesa di capire cosa ci riserverà il futuro. L'addio di Kevin Costner sembra destinato a mettere fine ad un ciclo importante che nel tempo ha ottenuto un grande successo, ma questo non vuol dire che dovremo salutare definitivamente lo splendido universo narrativo di Yellowstone, visto che sono in cantiere diversi progetti molto importanti, dei quali parleremo anche nel corso di questo articolo.



Ruoli chiave

Gli ultimi episodi di Yellowstone ci hanno lasciato un grosso punto interrogativo su alcuni protagonisti, e senza dubbio Sheridan ha in serbo qualche colpo a sorpresa. Beth, ad esempio, sembra poter incarnare il presente ed il futuro, unendo il progresso ad un modello finanziariamente sostenibile per il ranch che il padre ha a lungo gestito "alla vecchia maniera", ma vista la faida aperta col fratello Jaime quello che ci aspetta è uno scontro a viso aperto feroce che potrebbe portare alla morte di alcuni personaggi importanti.

Considerando il dietro le quinte, verrebbe logico pensare ad un addio drammatico legato alla alla dipartita di John, ma visto il coinvolgimento di Sheridan questa potrebbe essere una soluzione anche troppo ovvia, e per questo non escludiamo anche qualche colpo a sorpresa indirizzato verso una sorta di lieto fine, col passaggio di testimone da John ai figli Kayce e Beth. E se spostiamo l'attenzione proprio su Kayce, qui ci aspettiamo un passo in avanti significativo, visto che nel corso della prima parte di questa quinta stagione il suo personaggio, assieme a quello di Monica, è sembrato il meno interessante, e la chiusura dell'ultimo episodio potrebbe essere un indizio che porta proprio ad un'evoluzione del suo ruolo trasformandolo nel vero erede del ranch, soprattutto dopo l'allontanamento di Rip.



Infatti Rip è stato protagonista di diverse scene emotivamente intense insieme non solo a Beth ma anche a John, per un membro della famiglia a tutti gli effetti che però ora si trova a gestire una mandria lontano dal luogo in cui è cresciuto. La scelta degli autori di tagliarlo fuori lasciando tutto in mano a Kayce sembra preludere ad un allontanamento anche della stessa Beth, e chissà se una volta arrivati alla conclusione la vedremo gestire gli affari della famiglia da lontano insieme a Rip mentre Kayce si dedicherà all'attività del padre. In ogni caso, come già scritto in precedenza, la conclusione di Yellowstone non equivale ad un addio al suo universo narrativo, e all'orizzonte sembrano essere pronti già diversi spinoff che potrebbero anche riprendere la storia dei Dutton non solo nel passato ma anche nel futuro.



Gli spiragli sul futuro

Uno spinoff di Yellowstone con Matthew McConaughey sarebbe in arrivo nel 2024, e da quel che trapela sarà un sequel. Dopo i prequel 1883 e 1923, la serie sembra ora dunque orientata anche verso il suo futuro, e se è vero che siamo vicini alla chiusura del titolo principale, è altrettanto certo che all'orizzonte sembra esserci un'alternativa valida, anche perché altrimenti difficilmente un attore del calibro di McConaughey avrebbe accettato l'incarico.

Inoltre, la presenza di Sheridan è comunque garanzia di qualità e continuità, e per questo siamo fiduciosi sul proseguo della serie, per un universo narrativo che più che chiudersi continua ad espandersi accogliendo nuove storie, personaggi, e grandi star del cinema. Detto questo, e tornando alla serie madre, anche se ci aspettano diversi scontri importanti ed un finale che si preannuncia dunque pirotecnico, è comunque importante sottolineare la particolarità di questa quinta stagione. La prima parte è stata infatti quantomeno singolare, confermando i dubbi sul fatto che fosse programmata la conclusione della serie, visto che il ritmo sembra più dilatato del solito, ed è stato dato molto più spazio al ranch togliendo forse troppo terreno ai vari "cattivi", che come scrivevamo nella nostra recensione non sorprendono e soprattutto sembrano battere strade e dinamiche già viste e riviste in passato.



Ovviamente la speranza di tutti i fan è che questa sia semplicemente la quiete prima della tempesta, ma speriamo soltanto di non trovarci davanti ad un finale affrettato, soprattutto considerando il lungo percorso fatto e il modo in cui i protagonisti sono stati caratterizzati nel tempo. Ancora non abbiamo una data precisa per la seconda parte di questa quinta season, e non resta da fare altro che incrociare le dita, per una serie che è stata capace di conquistarci grazie ai suoi incredibili personaggi e che ora sta per giungere al termine.