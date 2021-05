Netflix: il catalogo serie TV completo di giugno 2021

Dopo alcuni mesi in grande spolvero ora siamo pronti ad abbracciare la stagione estiva di Netflix, che non poteva non essere inaugurata da Summertime 2, serie italiana pronta a farci rituffare tra le onde e la sabbia della riviera romagnola. Nel caso in cui il mare non facesse per voi non dovete comunque rassegnarvi, perché grazie a Sweet Tooth potrete assaporare una storia in grado di portarvi in un mondo diverso, nel quale azione, amicizie e nuove avventure saranno all'ordine del giorno. Infine, non potevamo non menzionare il ritorno di Lupin, che dopo una prima parte di stagione convincente si prepara a ripresentarsi in gran forma. Le novità non si esauriscono qui, ed eccovi quindi un breve riepilogo di tutte le serie che potrete vedere su Netflix a partire dal prossimo mese.



Summertime, Stagione 2 (3 giugno 2021)

Se volete riassaporare il sapore dell'estate, il 3 giugno sarete accontentati, visto che Summertime ritorna assieme ai suoi protagonisti Ale (Ludovico Tersigni), Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) e Dario (Andrea Lattanzi). Se avete amato il primo ciclo di episodi, questa seconda stagione affidata a Francesco Lagi e Marta Savina non vi deluderà, visto che le relazioni tra i protagonisti saranno nuovamente al centro del racconto.

Nella nostra recensione di Summertime avevamo sottolineato alcuni problemi legati ad una scrittura abbastanza prevedibile, e sarà importante capire se in questo senso ci sono stati miglioramenti. Molto probabilmente ci sarà un salto temporale che porterà delle conseguenze rilevanti, e ormai manca poco per scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi.



Sweet Tooth, Stagione 1 (4 giugno 2021)

In un periodo in cui gli adattamenti dal mondo dei fumetti sono sempre più numerosi, ecco che si aggiunge alla folta schiera di trasposizioni Sweet Tooth, che sarà tratto dall'omonimo fumetto della DC. Jim Mickle e Beth Schwarz saranno al timone della serie, mentre per quanto riguarda la produzione troveremo Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Jim Mickle.

La storia vedrà come protagonista Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, in un mondo devastato nel quale solo chi si adatta riesce ad andare avanti. Sweet Tooth è sicuramente tra le uscite più attese, e a livello produttivo sembra che siano stati fatti sforzi importanti. Questo però è solo uno dei motivi per cui l'hype è giustificato, e non vediamo l'ora di mettere mano su questa nuova serie per capire se l'attesa sarà ripagata.



Lupin, Parte 2 (11 giugno 2021)

Nella nostra recensione di Lupin avevamo sottolineato le potenzialità della serie, limitata soltanto da qualche ingenuità di troppo. In questo nuovo ciclo di episodi potremo finalmente tornare a seguire Assane Diop (Omar Sy) nelle sue pericolose iniziative, nella speranza che i difetti evidenziati nella prima parte siano stati almeno in parte eliminati.

Ovviamente ritroveremo anche la pericolosa famiglia Pellegrini capitanata da Hubert (interpretato da Hervé Pierre), che ci accompagnerà verso l'attesa resa dei conti. La serie di George Kay e François Uzan sembra essere arrivata ad un bivio importante; riuscirà Assane a risolvere la situazione?



Tutte le altre serie Netflix in arrivo a giugno 2021

Elite - Storie brevi: Guzmán Caye Rebe, Stagione 1 (14 giugno 2021)

In attesa della quarta stagione della serie spagnola Élite, ecco arrivare a sorpresa un breve racconto legato ad alcuni dei suoi personaggi principali. A quato pare, gli episodi faranno da ponte per la prossima stagione in arrivo, e Guzman (Miguel Bernardeau), Cayetana (Georgina Amorós ) e Rebeka (Claudia Salas) apriranno le danze, prendendo parte ad una festa che avrà delle pesanti ripercussioni sulla loro sobrietà.



Elite, Stagione 4 (18 giugno 2021)

Nella nostra recensione di Elite 3 avevamo sottolineato alcuni problemi che attanagliavano la terza parte, tra i quali una riproposizione di situazioni già viste che lasciavano qualche dubbio. Detto questo, sempre riguardo l'ultimo ciclo di episodi c'erano anche alcuni pregi da evidenziare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei personaggi e le relazioni che li uniscono. Tornando al prossimo futuro, la quarta parte di Elite riporterà in scena alcuni dei protagonisti delle precedenti stagioni, ovvero: Arón Piper (Ander), tzan Escamilla (Samu), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebe), Omar Ayuso (Omar) e infine Miguel Bernardeau (Guzman). I fan ritroveranno quindi alcuni dei personaggi principali e potranno tornare ad immergersi tra i legami e le amicizie che fin dal principio sono state al centro della narrazione di questa serie.



Il Regista Nudo, Stagione 2 (24 giugno 2021)

Ideata da Masaharu Take e tratta dall'omonimo libro, Il Regista Nudo fa il suo ritorno riproponendo tematiche piccanti che vedono come protagonista del racconto Toru Muranishi (Takayuki Yamada), diventato regista in ambito pornografico dopo alcune esperienze fallimentari da imprenditore. La Sapporo degli anni '80 è il luogo dal quale parte la rivoluzione di Toru, che sembra aver trovato definitivamente la sua strada.



Sex/Life, Stagione 1 (25 giugno 2021)

Prendendo spunto dal libro 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, questa prima stagione di Sex/Life ci porterà a seguire la storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) svelando un passato ribelle in netto contrasto rispetto alla sua situazione attuale. Prima di sposare Cooper (Mike Vogel), Billie conduceva una vita fatta di eccessi a New York, e la sua attuale quotidianità da casalinga e moglie la porta a riscoprire le sue esperienze passate, mentre il matrimonio naviga in acque piuttosto torbide.



Le docuserie e gli show televisivi di giugno

Human: il mondo dentro di noi, Stagione 1 (4 giugno 2021)

Spesso ci stupiamo di fronte al progresso tecnologico che avanza senza sosta, ma raramente ci soffermiamo a pensare ad un altro macchinario incredibilmente complicato col quale conviviamo quotidianamente: il nostro corpo. Human è una docuserie che esplora proprio il nostro organismo, mettendo in luce i complicati meccanismi che ci permettono di vivere la nostra vita ogni giorno. Meccanismi che spesso ignoriamo, parte di un susseguirsi di processi semplicemente incredibili.



Alla ricerca del fritto perfetto, Stagione 1 (9 giugno 2021)

Il critico culinario Daym Drops ci porta a seguire un viaggio che farà tappa in alcuni ristoranti americani, cercando ci scoprire chi è in grado di proporre il miglior fritto. Se siete appassionati di programmi di cucina, o semplicemente amate il fritto, non potete certamente lasciarvi sfuggire questa serie, che purtroppo presenta alcune controindicazioni: il vostro stomaco potrebbe dire la sua.