'Alexa, qual è il tuo Capitano preferito di Star Trek?'. A chiederlo è Patrick Stewart...

Nei giorni scorsi negli uffici di Amazon è arrivata la visita a sorpresa di Patrick Stewart, il protagonista dell'imminente Star Trek: Picard, in arrivo prossimamente su CBS All Access negli Stati Uniti, ma che sarà distribuita in tutto il mondo da Amazon Prime Video, 24 ore dopo il debutto USA.

Sul profilo Instagram di Jeff Bezos è stato pubblicato un video proprio della visita in questione, con un siparietto piuttosto divertente tra lo stesso Stewart e... Alexa. L'attore ha infatti chiesto all'Intelligenza Artificiale di Amazon quale fosse il suo capitano preferito di Star Trek, e per fortuna la risposta è stata proprio Picard.

Per la cronaca, Jeff Bezos ha poi deciso di rovinare l'atmosfera chiedendo una barzelletta sul Ringraziamento ad Alexa: "Sapete cosa fanno i tacchini il giorno dopo il Ringraziamento? Si tolgono il loro travestimento da pavoni". Non si può avere tutto dalla vita, giustamente.

A parlare però è stato anche Brad Beale, vice presidente in carica del content licensing per Amazon Prime Video: "Siamo entusiasti della nostra partnership con CBS per portare l'ultima incarnazione del franchise di Star Trek ai nostri clienti Amazon Prime Video internazionali. Con l'incredibile Sir Patrick Stewart che torna nei panni dell'amatissimo Jean-Luc Picard, siamo entusiasti di poter dare ai fan vecchi e nuovi l'opportunità di rivederlo in azione."

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla nuova serie di Star Trek? E anche per voi il miglior capitano è Picard?