'Andateci piano!': l'avvertimento di Jon Favreau per proteggere Baby Yoda

La prima stagione di Star Wars: The Mandalorian si è conclusa e si può tranquillamente affermare che la serie di punta al lancio di Disney+ debba molta della sua fortuna all'azzeccatissimo personaggio di The Child, meglio noto come Baby Yoda. Non sorprende, quindi, che la creatura fosse trattata coi guanti anche sul set, durante le riprese.

Durante l'ultimo episodio, probabilmente molti spettatori hanno trattenuto il fiato quando uno degli stormtrooper che seguono Baby Yoda ha sferrato un pugno all'iconico pupazzo verde, protagonista di un'infinità di meme e recentemente anche di un mosaico fatto col Cubo di Rubik. I due attori che indossavano il costume da stormtrooper in quella scena, Adam Pally e Jason Sudeikis, hanno recentemente rivelato un aneddoto su Jon Favreau relativo alla realizzazione della scena.

In occasione del tour stampa della Television Critics Association per la sitcom della NBC Indebted, Pally ha raccontato: "Ricordo la prima ripresa che ho fatto quando gli ho dato un pugno. Hanno chiamato lo stop e Jon, che stava guardando da un monitor nel suo ufficio, è venuto giù e ha detto: Voglio solo farti sapere che questo è l'eroe e che costa, tipo, cinque milioni di dollari. Voglio che tu lo colpisca, ma voglio anche che tu lo sappia."

L'attore ha poi scherzato sull'ansia e sulla pressione che ha avvertito per i tre ciak successivi. E questo aspetto è nulla in confronto alle reazioni in Rete dopo che il pubblico ha scoperto le responsabilità sue e di Sudeikis nella scena "incriminata". La pagina Wikipedia dell'attore è stata modificata citando l'atto di violenza e la sua vecchia compagnia comica è intervenuta per prenderne le distanze. "The Second City non perdona il pugno a Baby Yoda da parte del suo alunno Jason Sudeikis. Si prega di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile" è l'ironico messaggio postato su Twitter.

Dopo il trionfo di Baby Yoda e The Mandalorian alle nomination per i VES Awards, i fan sono già in attesa della seconda stagione della serie live action del franchise Star Wars.