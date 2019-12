'Baby Yoda a bordo', arriva anche l'adesivo per auto

Mentre Baby Yoda diventa un'icona della street art, il merchandise dedicato al personaggio più amato di Star Wars: The Mandalorian arriverà soltanto a primavera inoltrata. I fan dovranno quindi pazientare ancora un po', ma presto potranno decorare i finestrini dell'auto con un adesivo tra i più classici.

Il famoso cartello "Bebè a bordo", che invita gli automobilisti a prestare ancora più attenzione per la presenza di un neonato nella vettura, sarà infatti presto disponibile anche nella versione dedicata a Baby Yoda. Sarà un gadget senz'altro gradito ai neo-genitori appassionati dell'universo Star Wars, ma anche a chi vuole semplicemente decorare la propria auto con uno dei personaggi più iconici dell'anno, che grazie ai meme e al passaparola è divenuto famoso anche a chi non ha ancora visto un solo fotogramma di The Mandalorian.

L'adesivo, che potete vedere nella foto in calce all'articolo, è stato lanciato da Fanwraps ed è disponibile per il pre-acquisto in due formati: una decalcomania che misura circa 30 cm x 26, al prezzo di 19,99 dollari, e una versione cartoon che costa 6,99 dollari.

Quest'ultima trovata va ad aggiungersi così alla linea di giocattoli Hasbro, al Baby Yoda Funko Pops, al peluche della Mattel, e l'elenco è senza dubbio destinato a crescere.

In attesa di ricevere il tuo gadget nei tempi previsti, puoi sempre provare con questo divertente tutorial a realizzare da solo il tuo Baby Yoda in poche semplici mosse.