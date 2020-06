'Ballando con le stelle' e 'Il cantante mascherato' ritornano, parola di Milly Carlucci

Buone notizie per Milly Carlucci: la conduttrice è pronta a tornare in tv con due spettacoli di punta che garantiscono sempre ottimi risultati alla Rai. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni la Carlucci ha confermato il ritorno dei suoi spettacoli a partire dal prossimo autunno.

Per quanto riguarda Ballando con le Stelle sappiamo già i nomi di molti dei concorrenti in gara previsti per questa edizione, ed è incerta la partecipazione di Alessandra Mussolini. Gli aspiranti ballerini scenderanno in pista a partire da settembre. Ancora non c'è una data ufficiale, ma è chiaro che il ritorno dello show è dietro l'angolo.

Ottime notizie anche per un'altro show condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Il format è piaciuto molto ai telespettatori e si prepara per la seconda edizione prevista per inizio 2021: "Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni", ha raccontato Milly alla rivista.

Insomma, nonostante l'emergenza sanitaria che ha sconvolto i piani a tanti palinsesti televisivi, le cose cominciano a ritornare alla normalità, e già sappiamo che i ballerini di Ballando con le Stelle hanno ripreso da tempo le "lezioni online" per fare in modo che il programma non subisse ulteriori ritardi dovuti alla preparazione dei performer.



Date un'occhiata alla nostra recensione de Il Cantante Mascherato, e intanto attendiamo di saperne di più durante questa pausa estiva, restate connessi.