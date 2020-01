'Bello, finché è durato': da oggi su Netflix gli episodi finali di Bojack Horseman

No, non siamo pronti a dire addio a Bojack Horseman, e immaginiamo che non lo siate neanche voi. Il momento a lungo atteso (o temuto) è però arrivato: la serie creata da Raphael Bob-Waksberg sta giungendo a conclusione dopo sei meravigliose e devastanti stagioni.

Dopo la prima tornata di episodi della sesta stagione pubblicata sulla piattaforma lo scorso 25 ottobre, infatti, Netflix ha deciso di rispettare il ruolino di marcia e rendere disponibile da oggi gli ultimi episodi non solo della stagione ma, come già annunciato tempo fa, dell'intera serie.

Si chiude così una delle serie più apprezzate dell'ultimo decennio, capace di ingannare chi vi si avvicinasse con la promessa di un'impostazione à la Griffin per poi prenderlo a schiaffi sul cuore con la storia del cavallo antropomorfo più famoso del mondo e dei personaggi che gli gravitano intorno, da Todd a Princess Carolyn, da Mr. Peanutbutter a Diane.

Il mid-season finale della sesta stagione di Bojack Horseman ci aveva lasciati col fiato sospeso: le colpe di Bojack nella triste morte di Sarah Lynn stanno presumibilmente per essere scoperte e Holliock è a un passo dal venire a conoscenza della vicenda che coinvolse suo fratello e Penny sul finale della terza stagione. Riuscirà Bojack ad uscirne indenne o si tratterà del colpo di grazia alle sue speranze di risalire dai suoi personalissimi inferi?

Qualche settimana fa Netflix ci aveva anticipato ciò che vedremo in questi episodi con l'ultimo trailer di Bojack Horseman; la piattaforma, però, è stata recentemente presa di mira dalle critiche del creatore di Bojack Horseman, Raphael Bob-Waksberg.