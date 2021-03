"Chiamami Per Nome" di Francesca Michielin e Fedez è già prima su YouTube

Tra i 13 artisti che si sono esibiti ieri sera sul palco di Sanremo 2021, ci sono stati anche Francesca Michielin e Fedez. Il duo nelle ore precedenti al via al Festival è stato additato da molti come vincitore, ed una prima conferma di questi rumor arrivano dalle tendenze di YouTube.

Il filmato pubblicato dalla Rai sul canale ufficiale dell'esibizione di "Chiamami per nome" è infatti rapidamente finito al primo posto tra le tendenze della piattaforma di Google, dove ha registrato oltre 200mila visualizzazione, 13mila like e poco più di 500 dislike. Un chiaro segno di come l'esibizione dei due sia stata apprezzata dai fan e non.

Anche il videoclip ufficiale di Chiamami Per Nome è finito tra le tendenze di YouTube, ed in otto ore ha superato quota 60mila visualizzazioni, un numero che continua a salire.

E' indubbio che la presenza di Fedez tra i 26 big in gara a Sanremo 2021 abbia attirato le attenzioni di molti, ed anche lo stesso cantante milanese non ha nascosto la propria emozione nella serata di ieri sul palco. Esilarante la gag con Fiorello: il conduttore ha infatti raccontato che dietro le quinte Fedez era molto agitato e ripeteva di continuo "chi me l'ha fatto fare".

Nella classifica parziale della prima serata di Sanremo 2021, Chiamami per nome è al quarto posto.