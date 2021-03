'Come descriveresti un orgasmo?' la risposta hot di Aurora Ramazzotti è virale

Aurora Ramazzotti ha da poco debuttato a Le Iene nelle vesti di inviata, ma nel frattempo continua a tenere sul proprio account Instagram la sua "Posta Del Cuore" in cui risponde alle domande dei follower a tema sessuale. La risposta data dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad un fan è diventata virale.

Un follower le ha chiesto "come descriveresti un orgasmo?" e, come avvenuto anche in altre circostanze, la giovane Ramazzotti non si è tirata indietro e si è lasciata andare ad una rappresentazione con una mimica facciale che, ovviamente, è immediatamente diventata virale sui social ed è stata ripresa da fan e non.

Aurora durante la diretta ha anche affrontato altri temi, tra cui i giochi erotici, la masturbazione, le incomprensioni di coppia ed appunto, le difficoltà di alcune ragazze a raggiungere l'orgasmo. Da qui è partita la domanda di un/una follower che le hanno chiesto di rappresentarlo. La giovane non si è tirata indietro ed ha risposto con la sua spontaneità e simpatia, senza peli sulla lingua.

Lo scorso anno Aurora Ramazzotti se l'è dovuta vedere anche con il Coronavirus, ed è risultata positiva insieme al fidanzato. La 23enne ha raccontato la sua esperienza a La Vita In Diretta, dove ha invitaot tutti all'attenzione e ad adottare tutte le precauzioni del caso.