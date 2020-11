'Come due aragoste' in Friends: come nacque una delle frasi più celebri della serie!

Nella seconda stagione della sitcom più amata di sempre, Phoebe Buffay paragona la ricerca di un'anima gemella a una coppia di aragoste. Vi ricordate perché? Proprio come le battute che fai con i tuoi veri amici, i fan di Friends hanno alcuni termini e frasi chiave che hanno senso solo per coloro che hanno trascorso molto tempo al Central Perk.

Lo fa perché Ross non viene notato da Rachel nel video del ballo di fine anno. E Phoebe spiega a Ross che i crostacei sono la specie più devota e fedele del pianeta.

Nell’episodio intitolato “The One With The Prom Video”, i ragazzi si ritrovano a guardare, con Ross che si oppone, una vecchia videocassetta con Rachel e Monica che si preparano per il ballo di fine anno.



Rachel Greene stava per mancare l’appuntamento al ballo perché il suo accompagnatore Chip Matthews (Dan Gauthier) non si era presentato a prenderla. Monica si rifiuta di andare al ballo senza di lei così Ross, sotto consiglio dei suoi genitori, corre a mettersi lo smoking per sostituirlo. Ma quando è vestito e pronto per andare, Chip arriva e le ragazze se ne vanno. Il video si conclude con Ross che sembra esserci rimasto molto male. Vedendo quelle immagini Rachel capisce quanto Ross l’abbia sempre amata e lo bacia appassionatamente davanti al resto della compagnia.



“Vedete? È la sua aragosta”, dice Phoebe che aveva già spiegato al paleontologo con il cuore spezzato: 'È un fatto noto che le aragoste si innamorano e si accoppiano per la vita. Puoi effettivamente vedere vecchie coppie di aragoste che camminano intorno alla loro vasca, sai, con gli artigli.”



Phoebe paragona Ross e Rachel a due aragoste, dicendo a Ross che lui e Rachel sono anime gemelle. Alcune persone ora usano questo modo di dire per indicare appunto due anime gemelle.

Scoprite come veniva girato Friends e tutte le curiosità sull'iconica caffetteria Central Perk in attesa di vedere la reunion su HBO Max il prossimo anno!