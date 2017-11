"Crisis on Earth-X" include un pazzesco riferimento al personaggio di Spider-Man!

Il crossover dell’ Arrowverse iniziato la scorsa notte ha portato sugli schermi americani un vastissimo gruppo di criminali e supereroi, ma ne ha anche citato uno che non appartiene affatto a! Scopriamo come e perché sia accaduto!

Attenzione possibile Spoiler

Durante l’episodio di Supergirl, Jax (Franz Drameh) e Stein (Victor Garber), che nei recenti episodi di Legends of Tomorrow hanno cercato in tutti i modi di separare Firestorm e trasferire la sua matrice nel singolo Jax, hanno avuto la possibilità di dividersi per sempre attraverso uno speciale siero prodotto da Harry (Tom Cavanagh) e Cisco (Carlos Valdes).



Chiamato scherzosamente “La Calma dopo il Firestorm” ("The Calm After the Firestorm”), il siero non si limiterebbe, tuttavia, a separare la matrice del supereroe, ma addirittura priverebbe le due parti di tutti i loro superpoteri. Ma se Stein ne è visibilmente entusiasta, l’idea di poter perdere per sempre qualsiasi potere non alletta neanche lontanamente il giovane Jax, pertanto il professore ha individuato una soluzione che possa prevenire questo spiacevole effetto collaterale della scissione.



Attraverso un intelligente virus creato dallo stesso Stein, il DNA di Jax potrebbe essere riscritto affinché questi ricevesse dei nuovi superpoteri… i poteri specifici di un particolare tipo di ragno! Proprio questa scoperta ha spinto Jax a domandare immediatamente al professore se questi stia cercando di trasformarlo in una sorta di Uomo-Ragno, menzionando difatti l’iconico supereroe Marvel Comics.



Il riferimento si limita tuttavia al solo nome dell’iconico eroe, in quanto Stein ha poi aggiunto che il virus non conferirà a Jax la superforza, la capacità di sollevare dieci volte il proprio peso corporeo, l’abilità di sparare ragnatele e tutti gli altri poteri che difatti rendono Spider-man quello che è.



Ma quindi cosa guadagnerebbe il povero Jax da questo curioso esperimento? L’abilità di “appiccicarsi” agli oggetti, un potere che però non sembra entusiamente granché il ragazzo. Per scoprire se la Leggenda accetterà o meno di sottoporsi al trattamento, non dovremo far altro che visionare la seconda parte del crossover che verrà trasmessa proprio stanotte sulla rete The CW!