'C'è tempo per...', gaffe di Anna Falchi: la conduttrice dimentica il titolo del programma

Anna Falchi è tornata da pochi giorni in tv con il programma "C'è tempo per...", format dedicato alla terza età che conduce insieme al collega ed amico Beppe Convertini.

Dopo le ultime dichiarazioni fatte in diretta riguardo la gavetta per ritornare in tv, Anna Falchi comincia con le gaffe. Già durante una puntata dei giorni scorsi sia lei che Convertini si erano dimenticati di avere Simona Izzo come ospite in collegamento, ed i due se ne erano accorti solo a fine puntata.

Questa volta però la gaffe è tutta "opera" di Anna Falchi. La conduttrice, dopo l'intervista ad Orietta Berti, ha infatti sbagliato il nome del programma, aggiungendo un 'sempre' che non esiste: "C'è sempre tempo per..." poi però si è scusata: "Il titolo della nostra trasmissione è: 'C’è tempo per…', scusate se non so più neanche il titolo…".

Ma nonostante questi divertenti scivoloni, i due conduttori sembrano avere molto feeling sul palco, e se le premesse sono queste, quest'estate sentiremo spesso parlare delle gaffe a "C'è tempo per...", per compensare alla chiusura estiva di altri format più gettonati che pure non mancano di figuracce e momenti deliranti.