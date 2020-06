"I Can't Breathe": lo straziante video-tributo a George Floyd dei network statunitensi

Otto giorni fa George Floyd è stato ucciso sulle strade di Minneapolis, causando una reazione a catena che da una settimana sta facendo tremare tutti gli States: dopo il sostegno al movimento Black Lives Matter di Netflix, Amazon Prime Video e altre piattaforme è il turno degli emittenti televisivi, che realizzano un commovente video-tributo.

A partecipare all'iniziativa sono state Nickelodeon, MTV, VH1, Comedy Central e altri network a stelle e strisce, che hanno deciso di colpire diritto alla pancia del Paese con un video tanto semplice quanto struggente e che fa pesare come un macigno le ultime parole di Floyd.

8 minuti e 46 secondi: è questa la durata del video che troverete nel player in alto e in cui non si ode nulla se non il respiro di un uomo, suono accompagnato solo dalla frase I CAN'T BREATHE.

La durata non è causale, poiché sono stati quasi 9 i minuti in cui l'uomo, costretto dall'agente di polizia Derek Chauvin, ha respirato a fatica a causa di un ginocchio sopra il collo prima di morire: "Per 8 minuti e 46 secondi resteremo oscurati in memoria di George Floyd. Dedichiamo questo tempo a tutte le vittime della brutalità della polizia e incoraggiamo i movimenti che combattono per la giustizia a lottare con ancora più energia."

Questo il messaggio che ha accompagnato il video, condiviso sui profili social dei vari canali, insieme al reindirizzamento alla pagina Color of Change che raccoglie fondi per tutti coloro che soffrono di discriminazioni razziali e che da sempre è al fianco di manifestanti ed associazioni che lottano per la parità dei diritti.