"Il sangue è tutto" nel trailer finale in italiano del Dracula di Moffat e Gatiss

Andrà in onda questa notte il terzo e ultimo episodio della prima stagione di Dracula della BBC, serie ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss e adattamento televisivo del romanzo gotico di Bram Stoker, di cui Netlfix ha diffuso online un trailer finale in italiano a poche ore dal debutto sulla piattaforma streaming.

Il primo episodio di Dracula ha registrato nel Regno Unito ottime recensioni ma ascolti appena discreti, andati calando però nel secondo episodio e probabilmente in vista dell'arrivo dell'intera prima stagione su Netflix, previsto per domani, 4 gennaio 2020.



Tutto sembra essere al posto giusto sia sul piano tecnico che soprattutto nella scelta del tenebroso e carismatico Claes Bang (The Square) per vestire i panni del Conte, che nel trailer di poche settimane fa abbiamo visto soltanto per poco (come in questo, d'altronde), in una sequenza incantevole e da brividi dopo, stringendo il collo a un giovane ragazzo dice: "Cerca di stare calmo", lo guarda con i suoi occhi iniettati di sangue, sorridendo e mostrando i denti aguzzi: "Lo stai facendo davvero bene". Qui il motto è invece "Il sangue è tutto".



Nel cast di Dracula troveremo anche John Hefferman, Dolly Wells, Mark Gatiss, Jonathan Aris e Clive Russell.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Moffat e Gatiss su Dracula.