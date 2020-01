'La guerra è in arrivo' nel nuovo teaser trailer del ritorno di The Walking Dead 10

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova clip con protagonista Norman Reedus, ecco che il canale Twitter della AMC si è aggiornato nelle ultime ore con una nuova teaser trailer ufficiale dedicato alla seconda parte della decima stagione di The Walking Dead, che tornerà sul piccolo schermo a fine febbraio.

Nel filmato si anticipa lo scoppio di una guerra tra le varie fazioni in gioco. Vediamo così Daryl (Reedus) radunare uomini e donne per formare una sorta di milizia da combattimento così da scacciare i Sussurratori comandati da Alpha (Samantha Morton), che minacciano di scatenare un'orda di zombie sulle ormai vulnerabili comunità di Alexandria e Hilltop. Nel mentre, Michonne (Danai Gurira) è impegnata in una rischiosa missione per ottenere la potenza di fuoco necessaria per distruggere la più grande arma dei Sussurratori.



Prima che Michonne riesca a tornare con tutto il necessario, comunque, Daryl, Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Kelly, Connie, Magna e Jerry devono riuscire a sopravvivere e fuggire da una trappola lanciata da Alpha che mette non poco in difficoltà i protagonisti.



Vedremo tutto questo il prossimo 23 febbraio 2020, data del ritorno di The Walking Dead 10 sulla AMC con il nono episodio della stagione, intitolato "Squeeze".



Cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi lasciamo alla recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.