"La Zecca di Spagna era solo l'inizio" nel nuovo teaser trailer de La Casa di Carta 3

Continua la campagna promozionale dell'attesissima terza stagione de La Casa di Carta, la seguita e apprezzata serie spagnola targata Netflix creata da Alex Pina, ma prima di mostrarci un nuovo full trailer ufficiale, ecco che oggi il colosso dello streaming ci regala un teaser anche abbastanza geniale.

Perché geniale? Innanzitutto perché è tutta farina del reparto marketing italiano, ma poi perché cita spudoratamente l'iconico messaggio anti-pirateria che veniva puntualmente inserito in ogni Dvd comprato nei primi anni '10; sapete "non ruberesti mai una borsa" ecc? Proprio quello. Parodiando allora il filmato, il video ripercorre la rapina alla Zecca di Spagna della Banda del Professore, adesso sparsa per il globo ma pronta a riunirsi per salvare un loro compagno catturato (lo dice Il Professore in un altro teaser).



La Casa di Carta 3 dovrebbe condurre i nostri protagonisti anche in Italia, a Firenze, ma non è chiaro se si tratti in realtà di un lungo flashback del Professore, visto che vediamo al suo fianco nelle immagini anche il defunto Berlino, morto alla fine della stagione precedente. Entro fine giugno dovremmo comunque avere un full trailer ufficiale che ci spiegherà meglio la storia... almeno si spera.



La Casa di Carta 3 sbarcherà su Netflix il prossimo 19 luglio.