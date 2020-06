'Laura Pausini è incinta', l'indiscrezione lanciata a Detto Fatto

Nella puntata di Detto Fatto in onda oggi, giovedì 11 Giugno, Jonathan Kashanian ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: Laura Pausini sarebbe in dolce attesa. Al momento dalla cantante non sono arrivate conferme o smentite, ma il rumor sta già iniziando a circolare sul web.

Lo scoop è stato lanciato nel corso della rubrica che Kashanian tiene quotidianamente da Bianca Guaccero, in cui si è a lungo parlato anche di Laura Pausini. I due si sono soffermati su uno scatto che ritrae la cantante radiosa anche se non truccata. “I fan sospettano che Laura Pausini sia così radiosa perché è in dolce attesa e lei non è che ha proprio smentito la notizia” ha affermato, ammettendo successivamente che "potrebbe essere in dolce attesa".

Anche Bianca Guaccero ha ammesso che "Laura Pausini, al di là che sia incinta o no, è comunque bellissima sembra ancora una ragazzina”.

Qualche giorno fa Jonathan aveva lanciato un'indiscrezione simile su Michelle Hunziker, la quale però ha smentito tutto durante una puntata di Striscia La Notizia in cui ha ammesso che "non c'è niente da nascondere", sebbene abbia più volte affermato di essere intenzionata a regalare un altro figlio al marito Tomaso Trussardi.

Laura Pausini di recente ha parlato della sua malattia ed ha svelato che ne era a conoscenza solo Pippo Baudo.